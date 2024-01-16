De musse a brigadeirão, veja 4 receitas práticas de sobremesa

Comer um delicioso doce após a refeição é um dos prazeres que boa parte dos brasileiros aprecia. No entanto, com a correria do dia a dia, nem sempre sobra tempo para preparar uma sobremesa, o que leva muitas pessoas a recorrerem às opções industrializadas.
Porém, se você é fã das sobremesas caseiras e deseja economizar, existem receitas que são simples de fazer e ficam prontas em poucos minutos, tudo isso para facilitar o seu dia a dia.
A seguir, selecionamos quatro delas para você preparar em casa e saciar a vontade de comer doce mesmo nos dias corridos. Veja!
QUINDIM
Ingredientes:
- 1 colher de sopa de manteiga sem sal
- 8 gemas de ovo peneiradas
- 1 xícara de chá de açúcar refinado
- 1 1/2 xícara de chá de coco ralado
- Manteiga para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque as gemas, a manteiga, o açúcar e o coco ralado e mexa até obter uma massa homogênea. Após, despeje a mistura em uma forma untada com manteiga e, em banho-maria, leve ao fogo médio para cozinhar até o quindim ficar firme. Retire do fogo, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
BANANA GRELHADA COM LARANJA
Ingredientes:
- 50g de manteiga
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de suco de laranja
- Casca de 1/2 laranja cortada em tiras
- 6 bananas-prata descascadas e cortadas ao meio
Modo de preparo:
Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione o açúcar e misture bem. Reduza o fogo e cozinhe até obter uma textura caramelizada. Aos poucos, acrescente o suco de laranja e as cascas, pela borda da frigideira, tomando cuidado para o caramelo não espirrar. Misture com uma colher de pau e, por último, junte as bananas. Cozinhe por cinco minutos, desligue o fogo e sirva em seguida. Dica: sirva com sorvete.
MUSSE DE LIMÃO
Ingredientes:
- 395g de leite condensado
- 200ml de leite
- Suco de 5 limões
- Raspas de limão a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o leite e o suco de limão e bata por 10 minutos. Após, distribua a mistura em taças para musse, salpique com as raspas de limão e leve ao congelador por 30 minutos. Sirva em seguida.
BRIGADEIRÃO DE NOZES
Ingredientes:
- 5 ovos
- 790g de leite condensado
- 400ml de leite
- 4 colheres de sopa de chocolate em pó
- 1 xícara de chá de nozes trituradas
- 1/5 de xícara de chá de nozes trituradas
- Chocolate granulado para confeitar
- Manteiga para untar
- Açúcar para polvilhar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite condensado, o leite e o chocolate em pó e bata até obter uma mistura homogênea. Após, transfira para um recipiente, acrescente as nozes e misture bem. Despeje a mistura sobre uma forma com furo central untada com manteiga e polvilhada com açúcar e, em banho-maria, leve ao forno pré-aquecido em temperatura média por 45 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e decore com o chocolate granulado. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.