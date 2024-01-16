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De musse a brigadeirão, veja 4 receitas práticas de sobremesa

Se você adora um doce caseiro e deseja economizar, fique de olho nas opções que selecionamos para facilitar o seu dia a dia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 07:00

Imagem Edicase Brasil
Quindim  Crédito: Dalton Bermejo Wang | Shutterstock
Comer um delicioso doce após a refeição é um dos prazeres que boa parte dos brasileiros aprecia. No entanto, com a correria do dia a dia, nem sempre sobra tempo para preparar uma sobremesa, o que leva muitas pessoas a recorrerem às opções industrializadas.
Porém, se você é fã das sobremesas caseiras e deseja economizar, existem receitas que são simples de fazer e ficam prontas em poucos minutos, tudo isso para facilitar o seu dia a dia.
A seguir, selecionamos quatro delas para você preparar em casa e saciar a vontade de comer doce mesmo nos dias corridos. Veja!

QUINDIM

Ingredientes:

  • 1 colher de sopa de manteiga sem sal
  • 8 gemas de ovo peneiradas
  • 1 xícara de chá de açúcar refinado
  • 1 1/2 xícara de chá de coco ralado
  • Manteiga para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque as gemas, a manteiga, o açúcar e o coco ralado e mexa até obter uma massa homogênea. Após, despeje a mistura em uma forma untada com manteiga e, em banho-maria, leve ao fogo médio para cozinhar até o quindim ficar firme. Retire do fogo, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

BANANA GRELHADA COM LARANJA

Ingredientes:

  • 50g de manteiga
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de suco de laranja
  • Casca de 1/2 laranja cortada em tiras
  • 6 bananas-prata descascadas e cortadas ao meio

Modo de preparo:

Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione o açúcar e misture bem. Reduza o fogo e cozinhe até obter uma textura caramelizada. Aos poucos, acrescente o suco de laranja e as cascas, pela borda da frigideira, tomando cuidado para o caramelo não espirrar. Misture com uma colher de pau e, por último, junte as bananas. Cozinhe por cinco minutos, desligue o fogo e sirva em seguida. Dica: sirva com sorvete. 
Imagem Edicase Brasil
Musse de limão  Crédito: WS-Studio | Shutterstock

MUSSE DE LIMÃO

Ingredientes:

  • 395g de leite condensado
  • 200ml de leite
  • Suco de 5 limões
  • Raspas de limão a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o leite e o suco de limão e bata por 10 minutos. Após, distribua a mistura em taças para musse, salpique com as raspas de limão e leve ao congelador por 30 minutos. Sirva em seguida.

BRIGADEIRÃO DE NOZES

Ingredientes:

  • 5 ovos
  • 790g de leite condensado
  • 400ml de leite
  • 4 colheres de sopa de chocolate em pó
  • 1 xícara de chá de nozes trituradas
  • 1/5 de xícara de chá de nozes trituradas
  • Chocolate granulado para confeitar
  • Manteiga para untar
  • Açúcar para polvilhar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite condensado, o leite e o chocolate em pó e bata até obter uma mistura homogênea. Após, transfira para um recipiente, acrescente as nozes e misture bem. Despeje a mistura sobre uma forma com furo central untada com manteiga e polvilhada com açúcar e, em banho-maria, leve ao forno pré-aquecido em temperatura média por 45 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e decore com o chocolate granulado. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.

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