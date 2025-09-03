Editorias do Site
Redes Sociais

Vila Velha recebe festival de cerveja com shows de pop, rock e pagode

Edição especial do Degusta Beer contará com 12 cervejarias e terá 16 atrações musicais na programação, que é gratuita

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 17:42

Cerveja
O evento vai reunir cervejarias capixabas e de fora do ES Crédito: wavebreakmedia_micro/Freepik

O fim de semana vem com a pedida ideal para quem não resiste a um chope fresquinho e bem gelado, o festival Degusta Beer - Esquenta 10 Anos, que acontece de 4 a 7 e de 11 a 14 de setembro, no estacionamento externo do Shopping Vila Velha.

Com entrada gratuita, o evento promete muita gastronomia, drinques, diversão para a criançada, música ao vivo e cerveja artesanal das boas. Serão 8 dias de programação, sempre de quinta a domingo.

Opções gastronômicas

O cardápio de comidas traz opções a partir de R$ 12 e inclui pastel, churrasquinho, empanada, hambúrguer, frango frito, salgadinho, hot dog gourmet e sobremesas. 

A lista de cervejarias participantes é composta pela fluminense Noi ao lado das capixabas Alquimistas, Barba Ruiva, Ronchi, Azzurra, Kingbier, Mestra, Bigstep, Teresense, Hops Club, Trarko e Marlin Azul.

Banda-Black-Jack
A banda Black Jack é uma das atrações do Degusta Crédito: João Lima

Na parte musical, o rock 'n' roll e o pop dominam a programação, começando com os hits capixabas do Casaca na noite de quinta (4) e passando pelas apresentações das bandas cover Aces High (Iron Maiden) e Letal (Metallica), e também Sheep & Parafina, Duets, Back to the Past, Dona Fran, Black Jack e Clube Big Beatles.

O samba entra em cena aos domingos, representado por atrações como Pele Morena e Samba Crioulo. 

Confira a programação:

Semana 1:

  • 04/09 - Quinta-feira
  • 21h - Casaca
  • 05/09 - Sexta-feira 
  • 20h - Aces High (Iron Maiden Cover)
  • 22h - Letal (Metallica Cover)
  • 06/09 - Sábado 
  • 17h - Royal Six
  • 20h - Duets
  • 22h - Sheep & Parafina
  • 07/09 - Domingo
  • 17h - Clube do Samba
  • 21h - Pele Morena

Semana 2:

  • 11/09 - Quinta-feira
  • 21h - Clube Big Beatles
  • 12/09 - Sexta-feira 
  • 20h - Nano Vianna
  • 22h - Back To The Past
  • 13/09 - Sábado  
  • 17h - Kinho Sucupira
  • 20h - Dona Fran
  • 22h - Black Jack
  • 14/09 - Domingo 
  • 17h - Versão Pirata
  • 21h - Samba Crioulo

DEGUSTA BEER - ESQUENTA 10 ANOS
Quando: de 4 a 7 e de 11 a 14 de setembro de 2025
Horários: quinta e sexta, das 17h à 0h; sábado e domingo, das 15h à 0h 
Onde: no estacionamento externo do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha
Entrada gratuita
Mais informações: @beerdegusta.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Churrascada no ES terá desde picanha na brasa até carne de jacaré

Churrascada no ES terá desde picanha na brasa até carne de jacaré

Imagem - Conheça 5 cervejas capixabas que contêm café na receita

Conheça 5 cervejas capixabas que contêm café na receita

Imagem - Festival de caranguejo com show do Olodum agita feriado no ES

Festival de caranguejo com show do Olodum agita feriado no ES

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos

Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos
Imagem - 10 livros para ensinar crianças a lidarem com as emoções

10 livros para ensinar crianças a lidarem com as emoções
Imagem - Veja como o eclipse lunar em Peixes afetará cada signo

Veja como o eclipse lunar em Peixes afetará cada signo