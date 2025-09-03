Agito

Vila Velha recebe festival de cerveja com shows de pop, rock e pagode

Edição especial do Degusta Beer contará com 12 cervejarias e terá 16 atrações musicais na programação, que é gratuita

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 17:42

O evento vai reunir cervejarias capixabas e de fora do ES Crédito: wavebreakmedia_micro/Freepik

O fim de semana vem com a pedida ideal para quem não resiste a um chope fresquinho e bem gelado, o festival Degusta Beer - Esquenta 10 Anos, que acontece de 4 a 7 e de 11 a 14 de setembro, no estacionamento externo do Shopping Vila Velha.

Com entrada gratuita, o evento promete muita gastronomia, drinques, diversão para a criançada, música ao vivo e cerveja artesanal das boas. Serão 8 dias de programação, sempre de quinta a domingo.

Opções gastronômicas

O cardápio de comidas traz opções a partir de R$ 12 e inclui pastel, churrasquinho, empanada, hambúrguer, frango frito, salgadinho, hot dog gourmet e sobremesas.

A lista de cervejarias participantes é composta pela fluminense Noi ao lado das capixabas Alquimistas, Barba Ruiva, Ronchi, Azzurra, Kingbier, Mestra, Bigstep, Teresense, Hops Club, Trarko e Marlin Azul.



A banda Black Jack é uma das atrações do Degusta Crédito: João Lima

Na parte musical, o rock 'n' roll e o pop dominam a programação, começando com os hits capixabas do Casaca na noite de quinta (4) e passando pelas apresentações das bandas cover Aces High (Iron Maiden) e Letal (Metallica), e também Sheep & Parafina, Duets, Back to the Past, Dona Fran, Black Jack e Clube Big Beatles.

O samba entra em cena aos domingos, representado por atrações como Pele Morena e Samba Crioulo.

Confira a programação:

Semana 1:

04/09 - Quinta-feira

21h - Casaca



05/09 - Sexta-feira

20h - Aces High (Iron Maiden Cover)



22h - Letal (Metallica Cover)

06/09 - Sábado

17h - Royal Six



20h - Duets



22h - Sheep & Parafina



07/09 - Domingo

17h - Clube do Samba



21h - Pele Morena

Semana 2:

11/09 - Quinta-feira

21h - Clube Big Beatles

12/09 - Sexta-feira

20h - Nano Vianna



22h - Back To The Past



13/09 - Sábado

17h - Kinho Sucupira



20h - Dona Fran



22h - Black Jack



14/09 - Domingo

17h - Versão Pirata



21h - Samba Crioulo

DEGUSTA BEER - ESQUENTA 10 ANOS

Quando: de 4 a 7 e de 11 a 14 de setembro de 2025

Horários: quinta e sexta, das 17h à 0h; sábado e domingo, das 15h à 0h

Onde: no estacionamento externo do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha

Entrada gratuita

Mais informações: @beerdegusta.

