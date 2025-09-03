Vila Velha recebe festival de cerveja com shows de pop, rock e pagode

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 17:42
O fim de semana vem com a pedida ideal para quem não resiste a um chope fresquinho e bem gelado, o festival Degusta Beer - Esquenta 10 Anos, que acontece de 4 a 7 e de 11 a 14 de setembro, no estacionamento externo do Shopping Vila Velha.
Com entrada gratuita, o evento promete muita gastronomia, drinques, diversão para a criançada, música ao vivo e cerveja artesanal das boas. Serão 8 dias de programação, sempre de quinta a domingo.
O cardápio de comidas traz opções a partir de R$ 12 e inclui pastel, churrasquinho, empanada, hambúrguer, frango frito, salgadinho, hot dog gourmet e sobremesas.
A lista de cervejarias participantes é composta pela fluminense Noi ao lado das capixabas Alquimistas, Barba Ruiva, Ronchi, Azzurra, Kingbier, Mestra, Bigstep, Teresense, Hops Club, Trarko e Marlin Azul.
Na parte musical, o rock 'n' roll e o pop dominam a programação, começando com os hits capixabas do Casaca na noite de quinta (4) e passando pelas apresentações das bandas cover Aces High (Iron Maiden) e Letal (Metallica), e também Sheep & Parafina, Duets, Back to the Past, Dona Fran, Black Jack e Clube Big Beatles.
O samba entra em cena aos domingos, representado por atrações como Pele Morena e Samba Crioulo.
Semana 1:
Semana 2:
DEGUSTA BEER - ESQUENTA 10 ANOS
Quando: de 4 a 7 e de 11 a 14 de setembro de 2025
Horários: quinta e sexta, das 17h à 0h; sábado e domingo, das 15h à 0h
Onde: no estacionamento externo do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha
Entrada gratuita
Mais informações: @beerdegusta.
