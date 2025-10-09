Editorias do Site
Até horta de chocolate: veja dicas de sobremesas para provar no ES

Gosta de um doce depois do almoço ou do jantar? Então, confira as sugestões do HZ na semana em que se comemora o Dia da Sobremesa

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 14:38

Você sabia que em 9 de outubro é comemorado no Brasil o Dia da Sobremesa? Inspirados pela data, fizemos uma lista com dicas de doces que unem criatividade e tradição em três restaurantes da Grande Vitória.

Entre as sugestões para quem quer finalizar a refeição em grande estilo estão bolinho de chuva, bolo (de azeite de oliva) e até uma hortinha de chocolate toda florida. Confira abaixo! 

  • 1

    Texturas de chocolate

    Flores comestíveis, folhas de hortelá fresca, docinhos em forma de legumes e uma deliciosa "terra" crocante, combinada a musse e sorvete: é assim a Horta de Chocolate, sobremesa do restaurante Soeta que impressiona não apenas pelo visual, mas também pelo sabor. O doce está no menu desde os primeiros meses do restaurante, que fez 15 anos em 2025. Rua Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória. Instagram: @soetarestaurante. FOTO: Rubens Kato       

    Horta-de-Chocolate-do-restaurante-Soeta
  • 2

    Bolo de azeite com creme inglês

    Sobremesas feitas ou finalizadas com azeite de oliva têm surgido, embora timidamente, em cardápios da Grande Vitória. No Cuco Gastrobar, o chef Caio Miranda Simões propõe um saboroso bolo de azeite coberto com geleia de frutas vermelhas e nozes pecãs caramelizadas (R$ 40). A fatia, generosa, é servida sobre creme inglês. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 691, Mata da Praia, Vitória. Instagram: @cuco.gastrobar. FOTO: Agência Salt   

    Bolo de azeite, sobremesa do Cuco Gastrobar, em Vitória
  • 3

    Bolinho de chuva ao estilo grego

    Comida de avó, com sabor de infância para muitos brasileiros, o bolinho de chuva está presente em vários países. Na França, existe o bugnes, na Alemanha o krapfen e na Itália o fritelle, só para citar alguns exemplos de variações da doçura frita. Em Vitória, é possível provar a versão grega, o loukomades, no restaurante Alas. A casa, especializada na culinária daquele país, serve os bolinhos com mel e canela (R$  32). Rua da Grécia, 228, Santa Luiza, Vitória. Instagram: @alasrestaurante. FOTO: Gabriel Lordello   

    Loukomades, bolinhos de chuva ao estilo grego do restaurante Alas, em Vitória

