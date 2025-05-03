Surpresa de uva: veja receita fácil de sobremesa para o fim de semana

Sobremesa fácil e rápida de fazer, a Surpresa de Uva é um bombom de travessa perfeito para satisfazer aquela vontade de doce que bate de repente. A receita também é ideal para fechar o almoço de fim de semana de um jeito descomplicado, sem dar trabalho e agradando a todo mundo.
Se você curtiu a sugestão do HZ, que vem com um toque crocante de biscoitos de maisena, acompanhe as instruções abaixo, passo a passo.
Surpresa de uva
Ingredientes:
- 1/2 pacote de biscoito de maisena (360g)
- Brigadeiro branco:
- 2 latas de leite condensado
- 1 caixa de creme de leite
- 1 colher (sopa) de manteiga
- Ganache de chocolate:
- 1 xícara (chá) de chocolate meio amargo derretido
- 1 xícara (chá) de creme de leite
- 3 xícara (chá) de uvas-verdes sem caroço
Modo de preparo:
- Triture os biscoitos e coloque-os no fundo de um refratário. Reserve.
- Coloque em uma panela o leite condensado, o creme de leite e a manteiga. Cozinhe até engrossar. Espalhe esse brigadeiro branco sobre os biscoitos.
- Acomode as uvas por cima do brigadeiro branco.
- Misture o chocolate com o creme de leite e espalhe sobre as uvas. Leve para gelar por 1 hora e estará pronto para servir.
Fonte: Selmi/Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.