Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vapt-vupt

Surpresa de uva: veja receita fácil de sobremesa para o fim de semana

Bombom de travessa com feito com a fruta, biscoito, brigadeiro e ganache é ideal para satisfazer a vontade de comer doce
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 03 de Maio de 2025 às 08:00

Surpresa de uva
Surpresa de uva é feita com biscoito, brigadeiro e ganache  Crédito: Selmi/Renata
Sobremesa fácil e rápida de fazer, a Surpresa de Uva é um bombom de travessa perfeito para satisfazer aquela vontade de doce que bate de repente. A receita também é ideal para fechar o almoço de fim de semana de um jeito descomplicado, sem dar trabalho e agradando a todo mundo.
Se você curtiu a sugestão do HZ, que vem com um toque crocante de biscoitos de maisena, acompanhe as instruções abaixo, passo a passo.

Surpresa de uva

Ingredientes:
  • 1/2 pacote de biscoito de maisena (360g)
  • Brigadeiro branco:
  • 2 latas de leite condensado
  • 1 caixa de creme de leite
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • Ganache de chocolate:
  • 1 xícara (chá) de chocolate meio amargo derretido
  • 1 xícara (chá) de creme de leite
  • 3 xícara (chá) de uvas-verdes sem caroço
Modo de preparo:
  1. Triture os biscoitos e coloque-os no fundo de um refratário. Reserve.
  2. Coloque em uma panela o leite condensado, o creme de leite e a manteiga. Cozinhe até engrossar. Espalhe esse brigadeiro branco sobre os biscoitos.
  3. Acomode as uvas por cima do brigadeiro branco.
  4. Misture o chocolate com o creme de leite e espalhe sobre as uvas. Leve para gelar por 1 hora e estará pronto para servir.
Fonte: Selmi/Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Sobremesa de Natal: bombom de travessa é opção prática e deliciosa

Bombom de travessa com frutas: veja receita fácil de sobremesa

Torta holandesa na travessa: dica de receita fácil para o fim de semana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas Agfinde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes
Imagem de destaque
João Fonseca supera francês top 30 e avança em Monte Carlo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados