Sobremesa de Natal: bombom de travessa é opção prática e deliciosa

Quer uma sobremesa fácil para a ceia de Natal? O bombom de travessa, clássico da confeitaria caseira brasileira, é a sugestão do HZ. Escolhemos uma versão com uva verde sem semente, bem refrescante, e você não precisa ser um expert na cozinha para prepará-la.
O creme da base é um brigadeiro branco, e a cobertura é uma ganache de chocolate. Para decorar, a dica é usar confeitos de chocolate granulado com cores variadas. Curtiu a dica? Veja o passo a passo.
Bombom de uva aberto na travessa
Ingredientes:
- Brigadeiro branco
- 2 latas de leite condensado
- 2 caixas de creme de leite
- 1 colher chá de aroma de baunilha
- Ganache
- 150g de cobertura em barra sabor chocolate meio amargo
- 100g de creme de leite
- Recheio e decoração
- 400g de uvas sem semente
- Confeitos granulados à escolha
Modo de preparo:
- Brigadeiro branco - Leve todos os ingredientes ao fogo baixo e mexa até começar a borbulhar! Reserve.
- Ganache - Derreta o chocolate no microondas de 30 em 30 segundos, mexendo para não queimar, e acrescente o creme de leite. Misture bem e reserve.
- Montagem - Em uma travessa, acrescente aproximadamente 400g de uvas verdes sem sementes, o brigadeiro branco pronto e frio, e por último a ganache. Decore com granulados ou confeitos variados e leve à geladeira por pelo menos duas horas.
Fonte: Dr. Oetker. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.