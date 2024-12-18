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Sobremesa de Natal: bombom de travessa é opção prática e deliciosa

Receita simples para a ceia de fim de ano é composta de brigadeiro branco, uvas verdes sem sementes, ganache e confeitos granulados
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 18 de Dezembro de 2024 às 18:31

Bombom aberto de uva na travessa
Bombom aberto de uva: doce na travessa é fácil, rápido e barato Crédito: Dr. Oetker
Quer uma sobremesa fácil para a ceia de Natal? O bombom de travessa, clássico da confeitaria caseira brasileira, é a sugestão do HZ. Escolhemos uma versão com uva verde sem semente, bem refrescante, e você não precisa ser um expert na cozinha para prepará-la.
O creme da base é um brigadeiro branco, e a cobertura é uma ganache de chocolate. Para decorar, a dica é usar confeitos de chocolate granulado com cores variadas. Curtiu a dica? Veja o passo a passo. 

Bombom de uva aberto na travessa

Ingredientes: 
  • Brigadeiro branco
  • 2 latas de leite condensado
  • 2 caixas de creme de leite
  • 1 colher chá de aroma de baunilha 
  • Ganache 
  • 150g de cobertura em barra sabor chocolate meio amargo
  • 100g de creme de leite
  • Recheio e decoração
  • 400g de uvas sem semente
  • Confeitos granulados à escolha
Modo de preparo:
  1. Brigadeiro branco - Leve todos os ingredientes ao fogo baixo e mexa até começar a borbulhar! Reserve.
  2. Ganache - Derreta o chocolate no microondas de 30 em 30 segundos, mexendo para não queimar, e acrescente o creme de leite. Misture bem e reserve.
  3. Montagem - Em uma travessa, acrescente aproximadamente 400g de uvas verdes sem sementes, o brigadeiro branco pronto e frio, e por último a ganache. Decore com granulados ou confeitos variados e leve à geladeira por pelo menos duas horas.
Fonte: Dr. Oetker. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.  

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