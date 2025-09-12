Point de churrasco em Vitória aposta em parrilla e cortes defumados

Pitadas

Conheça o Vila BBQ, em Jardim Camburi. Veja também: a chegada da rede de cafeterias Café Cultura ao Espírito Santo

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 06:00

Combos de churrasco na parrilla servem 2 ou 4 pessoas Crédito: Estevão Ribeiro

Referência em Vitória quando o assunto é churrasco, o bairro Jardim Camburi reúne bares e restaurantes de carne dos mais variados estilos. Um deles, o Vila BBQ, chama a atenção não só pelos cortes grelhados na popular parrilla, mas também pelos defumados ao estilo texano, assados lentamente em uma churrasqueira especial com lenhas frutíferas.

Da pit smoker, que fica na calçada, saem elogiadas costelas bovina e suína, cupim e torresmo. Essas opções estão disponíveis no cardápio noturno, para consumo nas mesas do local de segunda a sábado, entre 17h e 23h30, e também no sistema de rotisseria, com opções para retirada no local aos sábados e domingos, das 10h30 às 14h30. Nesta modalidade também são vendidos acompanhamentos, como feijão tropeiro e pão de alho.

O destaque no menu da noite para petiscar é o croquete sem massa recheado com costela bovina defumada por oito horas, desfiada e temperada, e queijo muçarela (R$ 60/seis unidades). Outra pedida é a porção de costelinha suína, também defumada, regada com molho barbecue feito na casa (R$ 85/400g).

Na seção de sanduíches, chama atenção o de cupim defumado, montado no brioche com chimichurri e creme de gorgonzola (R$ 47). O hambúrguer, campeão de pedidos, contém carne de 180g, cheddar, picles de cebola roxa, bacon, barbecue e maionese caseira (R$ 40).

O espaço tem brinquedoteca climatizada para o lazer dos pequenos, com recreadora disponível e taxa de R$ 10 por criança.



Localizado na Avenida Isac Lopes Rubim, 210, loja 5 (próximo ao mercado Quitanda), o Vila BBQ vai ganhar em breve um endereço em Vila Velha. Com inauguração prevista para outubro, a casa será aberta em parceria com a cervejaria canela-verde Big Step, no Parque das Castanheiras. Mais informações: @vilabbq.

Franquia catarinense de cafés chega ao ES A rede especializada em cafés especiais Café Cultura, criada em Florianópolis (SC), chegará ao Espírito Santo em novembro. A primeira unidade capixaba da franquia vai compor o mix de lojas da nova ala do Shopping Vitória, na Capital, com bebidas feitas de grãos 100% arábica do sul de Minas Gerais, torrados pela própria marca. Para acompanhar os cafés, a cafeteria oferece um menu bastante variado. "Temos opções para os mais diversos paladares e para todos os momentos do dia, do café da manhã ao happy hour. Nossas opções vegetarianas e veganas, sem glúten ou lactose, são outro diferencial", explica a CEO e fundadora da Café Cultura, Luciana Melo, citando como exemplos o bolo de chocolate sem glúten e o sanduíche de pastrami vegetal. A franquia de Vitória será comandada pelo empresário Bruno Freitas Franzotti Silva. Mais informações: @cafecultura.



Os preços citados nesta edição foram apurados em 11/09/25.

