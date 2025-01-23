'Bodegón' uruguaio faz sucesso com pratos típicos em Jardim Camburi

Choripán é uma das entradas mais pedidas na casa Crédito: Camila Luz

Feita de milanesas, chivitos, choripáns, vermutes, vinhos regionais e, claro, carnes suculentas preparadas na brasa da parrilla, a experiência no Fuego Uruguaio Bodegón, em Jardim Camburi, não é autêntica apenas em sua gastronomia.

A decoração e a trilha sonora completam a imersão que o restaurante propõe na cultura do Uruguai, onde nasceram seus chefs: o proprietário e idealizador, Martin Caviglia, e o comandante da cozinha, Marcelo Nilo. "O bodegón representa a alma de um país, e nossa casa é uma pequena embaixada uruguaia no Espírito Santo", conta Martin, que não abre mão da fartura nas porções.

Duas delas são campeãs de pedidos: Maracanazo, um parmegiana de 800g com molho de tomate caseiro, presunto e muçarela gratinada acompanhado por fritas e arroz (a partir de R$ 64,90), e Vuelta Olímpica, milanesa com creme de espinafre e mix de queijos gratinados, também servida com fritas e arroz (a partir de R$ 86).

Restaurante pertence ao chef uruguaio Martin Caviglia Crédito: Camila Luz

Na seção de carnes, destacam-se cortes como bife ancho uruguaio (R$ 79/300g) e fraldinha de novilho (R$ 72/400g), e entre as nove opções de chapa, todas servidas com batatas rústicas, arroz e molho de chimichurri, brilha a Páez Vilaró, composta de 300g de picanha uruguaia, duas linguiças e legumes grelhados (R$ 126, para dois).

De entrada, vale pedir o clássico choripán, montado em pão caseiro quentinho com linguiça, rúcula, chimichurri e tomate-cereja (R$ 26/duas unidades).

Fuego Uruguaio

Para beber, um diferencial são os coquetéis à base de vermute uruguaio (blanco, rosado ou rojo), além das jarras de sangria e clericot. A carta de vinhos é 100% uruguaia, com exemplares separados por vinícola e garrafas a partir de R$ 75. "Temos 40 rótulos, é a maior carta de vinhos uruguaios de um restaurante no Brasil", afirma Martin.

O restaurante abre às quartas e quintas, das 17h30 às 23h; e às sextas funciona até meia-noite. Aos sábados, serve almoço das 12h às 16h e reabre para jantar, das 18h à meia-noite. Aos domingos, o expediente é das 12h às 16h. Rua Wellington de Freitas, 384, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @fuego_uruguaio_bodegon.

De rámen a topokki: nova loja de produtos orientais é inaugurada no ES

Apreciadores da culinária asiática e também da cultura de países como Coreia do Sul, China e Japão contam com mais uma loja de produtos orientais na Grande Vitória. É a Hashi Mercearia Oriental, que acaba de ser inaugurada no Shopping Montserrat, em Laranjeiras.

A loja fica no piso L2 e oferece produtos típicos, como kimchi em conserva, as famosas mamadeiras Chuyin, topokki e uma ampla variedade de doces asiáticos.

Nova loja comercializa rámens orientais de sabores variados Crédito: Patrícia Bonomo

A mercearia realiza eventos temáticos e conta com uma área reservada para quem quiser comprar e consumir um dos mais de 40 sabores de rámens instantâneos disponíveis nas prateleiras (a partir de R$ 5,99).

O funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados das 13h às 21h. Av. Eldes Scherrer Souza, 2.162, Colina de Laranjeiras, Serra. Mais informações: @hashimercearia.

Os preços citados neste texto foram apurados em 23/01/25.

Ouça mais dicas no podcast Pitadas, da CBN Vitória (FM 92,5)