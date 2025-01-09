Vitória ganha nova pizzaria com foco em massa fina e borda crocante

Pizzaria serve desde sabores tradicionais, como calabresa, até combinações exclusivas Crédito: Felipe Debortoli

Pizzas de massa fina com borda crocante e coberturas com pegada autoral são a especialidade do Di Famiglia Pizza Bar, aberto há poucas semanas em Bento Ferreira, Vitória. A casa pertence aos irmãos Enzo e Hugo Pepino Siepierski, sócios na Di Famiglia Pizzas Artesanais, que opera há cerca de quatro anos exclusivamente com entregas.

Diferentemente do delivery, já famoso na Capital pelas redondas ao estilo napolitano (e adaptadas ao gosto brasileiro), o pizza bar traz no menu variações, como calzone, cannoli e crostini.

A lista de bebidas inclui cervejas em garrafa (600ml e long neck) e uma variedade de drinques, clássicos e autorais. No ambiente, boa parte das mesas fica ao ar livre, em uma área ampla, com pula-pula para entreter os pequenos.

Novo point tem variedade de drinques clássicos e autorais Crédito: Evelize Calmon

Entre os 17 sabores de pizza tradicional, somando salgadas e doces, destacam-se coberturas como mix de queijos e mel de engenho, lombinho suíno com geleia de damasco e catupiry, pepperoni com gorgonzola e mel e bacon com limão siciliano.



Presunto de parma com rúcula, grana padano, pesto e balsâmico é uma das mais pedidas, assim como a marguerita da casa, feita com pesto, tomate, manjericão fresco e grana padano. Os preços variam de R$ 67 a R$ 74.

Cobertura meio a meio é uma possibilidade na casa Crédito: Evelize Calmon

A pizzaria, que ainda não trabalha com entregas, funciona de terça a domingo, das 18h30 às 23h, na Rua Amélia da Cunha Ornelas, 342. Mais informações: @pizzabar.difamiglia.

Cafeteria de Pedra Azul em novo endereço

Famosa na Rota do Carmo, em Pedra Azul, a Pepe Pâtisserie está de casa nova: o Hotel Fazenda China Park, em Domingos Martins. A nova unidade funciona todos os dias, das 12h às 19h, e tem praticamente o mesmo cardápio da primeira casa, que encontra-se em recesso.

Duas toasts são novidade: a de tomate confit com creme de ricota, pesto e lascas de parmesão e a de mortadela defumada com pistache, creme de ricota, rúcula e balsâmico (R$ 39 cada uma).

A vitrine de doces segue abastecida com clássicos do chef Pablo Pietro, como moeulleux, torta basca, bolos confeitados, cookies e cinnamon roll, entre outras gostosuras. Destacam-se ainda os recém-chegados bolo de cenoura com laranja e cremoso de chocolate com cumaru e blondie de chocolate branco com limão siciliano e ganache de mirtilo.

Nova unidade foi inaugurada há menos de um mês Crédito: Reprodução/Instagram @pepepatisserie

Produtos do empório Vendinha do Pepe também estão à venda no local, que é aberto ao público. Rodovia BR-262, Km 72, Victor Hugo, Domingos Martins. Mais informações: @pepepatisserie.

Aniversário com café grátis em Vitória

Nesta sexta (10), a Kaffa Cafeteria comemora 15 anos, e o aniversário terá, além de opções inéditas no cardápio, ações especiais ao longo da data. São elas: café filtrado do dia grátis, 15% de desconto em pacotes de café e utensílios de extração, e lançamento de cerâmica e camiseta comemorativas.

Após as 16h, entra em cena o novo sanduíche de pastrami de picanha com mostarda escura e picles, no pão de leite (R$ 40). Para acompanhar, a casa terá o chope Micro IPA, com lúpulos Sabro e Mosaic, collab entre as cervejarias Tropique e Mula Rouge (R$ 15/300ml). O combo de sanduíche de pastrami e chope sai a R$ 50.

Sanduíche de pastrami de picanha é lançamento Crédito: Kaffa/Acervo

A cafeteria, que divide espaço com a torrefação Trentino Cafés, fica na Avenida Anísio Fernandes Coelho, 1850, lojas 1,2 e 3, Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @kaffacafeteria.

Os preços citados neste texto foram apurados entre 2 e 9/01/25.

Ouça mais dicas no podcast Pitadas, da CBN Vitória (FM 92,5)