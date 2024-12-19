Vila Velha ganha restaurante italiano no Parque das Castanheiras

Vila Velha ganhou um novo restaurante esta semana, no Parque das Castanheiras: o Marinato Cucina Italiana. O nome da casa é uma referência à família dos sócios, Eduardo Bretas e Orlando Nardi - chef que também é proprietário do Preferito, consolidado entre o público canela-verde.
Na cozinha recém-inaugurada, Nardi resgata tradições familiares e receitas clássicas, e aposta em ícones da Itália para a decoração do ambiente, composta de elementos como toalhas xadrezes, pergolado com limões-sicilianos e jardim com fonte.
Uma das atrações é o risoto preparado no meio do salão, dentro de uma peça de queijo grana padano e finalizado com azeite trufado (R$ 159,90/para compartilhar).
Varal de Parma, espaguete à carbonara, tagliata de baby beef ao molho de gorgonzola e sobremesas como semifreddo, panna cotta e tiramisù também estão garantidos no menu.
O Marinato, que conta com uma adega bastante variada e espaço kids, abre de terça a quinta, das 18h30 às 23h; sexta até 23h30; sábado, das 12h às 15h e das 18h20 às 23h30; e domingo, das 12h às 16h. Rua Aquino de Araújo, 185, Praia da Costa. Mais informações: @marinatocucina.
Em Vila Velha, a cozinha experimental Macunaíma, comandada pelo chef Murilo Góes, aceita encomendas de pratos e rabanadas para as festas de fim de ano.
Os salpicões, finalizados com batata crocante artesanal, têm três versões: siri com maionese de coentro (R$ 110/500g), frango com maionese de limão (R$ 80/500g) e mangará com maionese de castanhas e inhame (opção vegana/R$ 80/500g).
Já as rabanadas de pão especial, fritas e cremosas, banhadas em calda preparada, podem ser de café (R$ 75/500g) ou de cumaru (baunilha da Amazônia/R$ 70/500g). Rua Dr. Jairo de Matos Pereira, 319, Praia da Costa, Vila Velha. As encomendas podem ser feitas até 23/12 (Natal) e até 30/12 (ano-novo). Pedidos e mais informações: @macunaima.cozinha.