Vila Velha ganha restaurante italiano no Parque das Castanheiras

Parmigianina: lasanha de berinjela, muçarela e tomate, gratinada com grana padano Crédito: Júlio César Biasutti

Vila Velha ganhou um novo restaurante esta semana, no Parque das Castanheiras: o Marinato Cucina Italiana. O nome da casa é uma referência à família dos sócios, Eduardo Bretas e Orlando Nardi - chef que também é proprietário do Preferito, consolidado entre o público canela-verde.

Na cozinha recém-inaugurada, Nardi resgata tradições familiares e receitas clássicas, e aposta em ícones da Itália para a decoração do ambiente, composta de elementos como toalhas xadrezes, pergolado com limões-sicilianos e jardim com fonte.

Novo restaurante do chef Orlando Nardi fica no Parque das Castanheiras Crédito: Júlio César Biasutti

Uma das atrações é o risoto preparado no meio do salão, dentro de uma peça de queijo grana padano e finalizado com azeite trufado (R$ 159,90/para compartilhar).

Varal de Parma, espaguete à carbonara, tagliata de baby beef ao molho de gorgonzola e sobremesas como semifreddo, panna cotta e tiramisù também estão garantidos no menu.

Opções do cardápio

O Marinato, que conta com uma adega bastante variada e espaço kids, abre de terça a quinta, das 18h30 às 23h; sexta até 23h30; sábado, das 12h às 15h e das 18h20 às 23h30; e domingo, das 12h às 16h. Rua Aquino de Araújo, 185, Praia da Costa. Mais informações: @marinatocucina.

Salpicão vegano e rabanada especial para as festas de fim de ano

Em Vila Velha, a cozinha experimental Macunaíma, comandada pelo chef Murilo Góes, aceita encomendas de pratos e rabanadas para as festas de fim de ano.

Os salpicões, finalizados com batata crocante artesanal, têm três versões: siri com maionese de coentro (R$ 110/500g), frango com maionese de limão (R$ 80/500g) e mangará com maionese de castanhas e inhame (opção vegana/R$ 80/500g).

Salpicão com batata crocante artesanal da Macunaíma Cozinha Experimental Crédito: Camila Sartório

Já as rabanadas de pão especial, fritas e cremosas, banhadas em calda preparada, podem ser de café (R$ 75/500g) ou de cumaru (baunilha da Amazônia/R$ 70/500g). Rua Dr. Jairo de Matos Pereira, 319, Praia da Costa, Vila Velha. As encomendas podem ser feitas até 23/12 (Natal) e até 30/12 (ano-novo). Pedidos e mais informações: @macunaima.cozinha.

Restaurante de Vila Velha inaugura parquinho temático O Madero Steak House do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, inaugurou um novo espaço kids, com brinquedos temáticos inspirados no personagem Gato Galáctico. O parquinho propõe uma experiência interativa e divertida para crianças de 4 a 15 anos, que podem explorar diversas atividades enquanto os pais aproveitam os pratos do restaurante. Entre as atrações que fazem parte do Maderoland by Gato Galáctico, estão videogame, fliperama e brinquedão. Crianças com menos de 4 anos também podem participar da recreação, desde que acompanhadas por um responsável indicado no cadastro de entrada. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: (27) 3441-0098 e @maderobrasil.



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