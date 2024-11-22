Hamburgueria fast food com estilo retrô é novidade em Vitória

Cardápio da nova hamburgueria tem como foco os smash burgers Crédito: Álbum Agência

fast food, como White Castle, The Five Guys e McDonald’s, a The FatPack Burger é a mais nova hamburgueria da Inspirada em grandes redes norte-americanas de, como White Castle, The Five Guys e McDonald’s, aé a mais nova hamburgueria da Praia do Canto , em Vitória.

Inaugurada há poucos dias na Rua Joaquim Lírio, a casa pertence ao empresário Edmilson Varejão (Meatpack) e teve consultoria de Marcos Lee, o China, expert de renome nacional quando o assunto é hambúrguer.

De acordo com Edmilson, a proposta da The FatPack é oferecer bom fast food a preços acessíveis, adequando-se às tecnologias atuais e utilizando insumos de alta qualidade. “Viemos da essência de fazer o simples bem feito. Ou seja, o clássico pão, carne e queijo de forma suculenta e saborosa que agrada do adulto à criança”, destaca.



Nuggets da casa são servidos com molho cremoso Crédito: Álbum Agência

O cardápio da lanchonete é composto por seis hambúrgueres smash e um sanduíche de frango, e as opções custam a partir de R$ 19*. Fazem parte da lista cheeseburger, cheesebacon, cheese salada, Chicken e quarteirão, com destaque para o White Castle, que contém smash burger prensado com cebola, e para o Meatburguer, um clássico da vizinha Meatpack.

Também estão na carta fritas, tanto na versão tradicional como cobertas com american cheese e bacon; nuggets de frango, milkshakes e flurry (sobremesa com sorvete), nos sabores Nutella, Pistache, Cookies n’ cream, Ovomaltine e Morango.

Batata frita é opção de acompanhamento Crédito: Álbum Agência

O ambiente é assinado pelo arquiteto Edduardo Trigo e remete às clássicas lanchonetes americanas dos anos 1950, combinando cores vibrantes e mobiliário despojado.

Os pedidos são realizados por meio de totem de autoatendimento, e também podem ser feitos pelo app da marca. O funcionamento é de terça a domingo, das 17h30 à 0h. Rua Joaquim Lírio, 610, loja 3, Praia do Canto. Mais informações: @fatpack_.

RESTAURANTE LANÇA CARDÁPIO COM DESTAQUES DO FEST GASTRONOMIA

Modéstia às Favas farão parte do menu com entrada, prato e sobremesa servido pela casa neste fim de semana.

Destaque na praça de alimentação do Fest Gastronomia , o arroz caldoso de polvo com camarão e os bolinhos de bacalhau dofarão parte do menu com entrada, prato e sobremesa servido pela casa neste fim de semana.

No restaurante, que só atende com reservas antecipadas, as opções de sexta a domingo serão: bolinho de bacalhau (entrada), arroz de polvo com camarão (principal) e tartelete de creme de natas com ganache de cacau (sobremesa), e o valor desse cardápio, com os três itens, é R$ 109* por pessoa (bebidas à parte).

Arroz caldoso de polvo com camarão foi destaque no evento da Rede Gazeta Crédito: Vitor Jubini

Os horários de atendimento são: sexta e sábado, jantar a partir das 19h30; domingo, almoço a partir das 12h. Rua Marechal Cândido Rondon, 153, Jaburuna, Vila Velha. Reservas e mais informações: (27) 98144-8511 ou @modestiaasfavas.

FESTIVAL COM MENUS PROMOCIONAIS CHEGA À RETA FINAL

Com 50 restaurantes participantes em Vitória e Vila Velha, chega ao fim a 22ª edição da Espírito Santo Restaurant Week. O festival acontece até o próximo domingo (24/11), reunindo menus completos de entrada + prato principal + sobremesa a preços promocionais, por pessoa, em três categorias.

São elas: Menu RW, a R$ 54,90* no almoço e R$ 69,90* no jantar; Menu + Plus, com almoço a R$ 68,90* e jantar por R$ 78,90*; e Menu Premium, em que o almoço custa R$ 89* e o jantar R$ 109*.

Restaurante Figata está entre os participantes do festival Crédito: Figata/Divulgação

Ao pedir a conta, os clientes das casas que participam do ES Restaurant Week são convidados a contribuir com R$ 2, a cada menu consumido, para a Vitória Down, parceira social do festival nessa edição. Mais informações: @restaurantweekbrasil.

Valores apurados em 22/11/24*.