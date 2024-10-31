Novo restaurante em Anchieta prepara peixes e mariscos na brasa

Polvo com maionese de abacate e ceviche de banana é um dos pratos Crédito: Bruno Gonçalves

Pirá Cozinha de Origem. Às margens do Rio Benevente, próximo ao mercado de peixes de Anchieta , um imóvel com mais de 200 anos de história abriga o mais novo restaurante do Litoral Sul: o

Aberto em setembro, o espaço é comandado pelo chef anchietense André Cicilioti e tem como especialidade pescados e mariscos preparados na brasa de carvão com um toque de lenha.

O ambiente é rústico e se combina à atmosfera pesqueira do local, com muito aconchego e cenários que rendem belas fotografias. Um deles é a porta aberta, virada para o rio, que permite avistar parte dos barcos ancorados no porto.

Porta aberta para o Rio Benevente chama atenção no local Crédito: Bruno Gonçalves

Na churrasqueira, estrela da casa, o chef prepara peixes da estação, camarões e lagostas frescos, recém-chegados do mar. "Não temos congelador no restaurante, usamos sempre a pesca do dia", afirma o chef.

Pargo, sargo, olho-de-cão e tainha estão entre as opções mais comuns nesta época. Assado, o peixe do dia vai à mesa com arroz branco, ceviche de banana-da-terra, gremolata e farofa, em dois tamanhos: médio (R$ 129*) ou grande (R$ 189*).

Peixes da estação assados na churrasqueira são o carro-chefe Crédito: Bruno Gonçalves

De entrada, as sugestões são os espetinhos de camarão, polvo ou bacalhau, e na ala dos pratos individuais, destacam-se o polvo com legumes assados e maionese de abacate (R$ 69*) e o filé de meca com legumes assados, ceviche de banana e gremolata (R$ 59*).

O cardápio inclui ainda carne e cordeiro - cortes bovinos como picanha (R$ 129*) e prime rib (R$ 169*) são servidos com arroz branco, vinagrete, farofa e chimichurri.

Filé de meca com legumes e ceviche de banana custa R$ 59* Crédito: Bruno Gonçalves

Na carta de drinques, assinada pelo bartender Murilo Fonseca, tem boa saída o Garateia, à base de vodca, limão, xarope de morango, suco de laranja, maracujá e espuma de gengibre (R$ 35*). A seleção de vinhos, feita pelo sommelier Vinícius Mezadri, tem vinho em taça (R$ 29*/150ml) e garrafas de R$ 79* a R$ 349*, de origens como Argentina, Portugal, França, Uruguai e Brasil.

O restaurante funciona quarta e domingo apenas para almoço, das 11h às 17h, e de quinta a sábado, das 11h às 23h, sem intervalo. Rua Comendador Ramos, Praça dos Imigrantes, Porto de Cima, Anchieta. Mais informações: @opiracozinha.

Restaurante ocupa imóvel histórico próximo ao mercado de peixes de Anchieta Crédito: Bruno Gonçalves

NOVO POINT COM PARRILHA NA PRAIA DA COSTA

Vila Velha acaba de ganhar mais um restaurante de parrilha, o Brasa Caiçara. Situado na Praia da Costa, em uma esquina entre as ruas Quinze de Novembro e Inácio Higino, o novo point aposta em preparações na brasa e tem no menu opções de petiscos, saladas, hambúrguer e sobremesas.

Croquete de costela, bolinho de moqueca e vinagrete de polvo destacam-se na seção de entradas, e há quatro tipos fixos de parrilha completa para compartilhar (Caipira, Camarada, Bovina e Mar & Terra, a partir de R$ 229*).

Ambiente traz em destaque obras do artista visual e muralista Antônio Furlane Crédito: Brasa Caiçara

O menu, assinado pelo chef Franklin Kuster, também possibilita pedir carnes e acompanhamentos separadamente, e no almoço executivo, pratos individuais custam a partir de R$ 29*. O funcionamento é de segunda a terça, das 11h às 15h, e de quarta a domingo, das 11h às 15h e das 18h às 22h30. Mais informações: @brasa_caicara.

SELF-SERVICE COM PARRILHA E SUSHI NA PRAIA DO CANTO

Um self-service com parrilha foi inaugurado recentemente na Praia do Canto, em Vitória. Trata-se do Bossa Self & Parrilla, que serve almoço todos os dias em um cantinho aconchegante na Rua Aleixo Netto, 1.602.

O bufê traz cerca de 50 opções, entre elas atum selado, costelinha ao barbecue, estrogonofe, feijão tropeiro, massas e saladas. Além de churrasco na parrilha, o restaurante oferece ainda sashimis, temakis e outros itens da cozinha japonesa.

Novo self-service da Praia do Canto oferece de parrilha a sushi Crédito: Dani Ewald

O valor do quilo no bufê, com direito às carnes da parrilha, é R$ 99*, e o de comida japonesa, R$ 139* (valores de segunda a sexta). Aos sábados, domingos e feriados, os preços mudam para R$ 109*/kg (bufê tradicional com parrilha) e R$ 149*/kg (comida japonesa). Mais informações: @bossa.vix.

Valores apurados em 31/10/2024.

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