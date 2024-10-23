ES Restaurant Week: 22ª edição tem menus a partir de R$ 54,90

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SABORES ASIÁTICOS

Banzai Dekki (Menu Premium) - Jantar: Siri Roll (harumaki frio recheado com salada de siri, maionese da casa e pimenta togarashi) ou Bolinho de arroz com barriga de porco desfiada e kimchi, finalizado com maionese da casa e furikake, envolto em alga nori crocante (entrada). Arroz coreano com kimchi, barriga de porco assada e glaceada com gouchujang e ovo frito de gema mole (foto) ou Pad Thai de camarão - massa de arroz envolvida com molho de tamarindo, açúcar de palma, caldo de camarão, amendoim, ovos mexidos e ervas (prato principal). Cheesecake basca com caramelo de missô ou Torta de chocolate com creme inglês de pistache (sobremesa). Cozinha asiática. Rua Joaquim Lírio, 595, Praia do Canto, Vitória. De terça a domingo, das 18h à 0h. Mais informações: @banzaidekki. FOTO: Pedro Melo



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MENU CONTEMPORÂNEO

Empório Fonseca (Menu Premium) - Almoço e jantar: Camarão VG grelhado com mandioca, pimenta e queijo ou Berinjela com burrata, rúcula e pangrattato (entrada). Risoto de picadinho de mignon, ovo com gema mole e farofa de alho ou Rigatoni com creme de espinafre, salmão, ovo pochê e pangrattato (prato principal). Cremoso de chocolate, coulis de frutas vermelhas, crocante ou Choux cream (sobremesa). Cozinha contemporânea. Rua Raul de Oliveira Neves, 120, Jardim Camburi, Vitória. Horários: sábado e domingo, das 11h30 às 15h, e de terça a quinta, das 19h às 22h. Mais informações: @emporiofonsecavix.



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BACALHAU COM ALHO NEGRO

Sabor com Arte (Menu Plus) - Almoço: Charuto de folha de uva com coalhada seca e zaatar ao molho de romã, Fatoush com pão sírio ao molho de hortelã ou Terrine de porco com pistache, picles e mostarda Dijon (entrada). Cuscuz marroquino de frango com legumes, Cuscuz marroquino de carne com legumes ou Lasanha de camarão VG e de sete-barbas (prato principal). Jantar: Tomate assado recheado com grão-de-bico, arroz com ervas e sumac e gratinado com parmesão, Charuto de folha de uva com coalhada seca e zaatar ao molho de romã ou Cannoli de camarão (entrada). Arroz de frango à moda árabe com amêndoas, especiarias árabes e cebola crispy, Carne assada em baixa temperatura com coalhada fresca e arroz de aletria ou Risoto de orzo e bacalhau com azeitonas e alho negro (foto) (prato principal). Sobremesa (almoço e jantar): Manjar de coco com calda de damasco, Pudim de leite condensado ou Flã de laranja com ameixa. Cozinha internacional. Rua Maria Helena Murad Neffa, 95, Alice Vitória Hotel, Centro, Vitória. Horários: sábado e domingo, das 11h30 às 15h e todos os dias das 15h às 22h. FOTO: Sabor com Arte/Divulgação

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COZINHA INTERNACIONAL

Foodhall Garden (Menu Premium) - Almoço: Bruschetta de vinagrete de polvo ou Pastelzinho recheado com brisket braseado e queijo (entrada). Lombo salteado com fritas e arroz ou Rigatoni alla Vodka com camarões (prato principal). Escondidinho de chocolate Bis ou Pannacotta com geleia de maracujá (sobremesa). Jantar: Quesadilla de costela desfiada com queijo, acompanhada de guacamole, pico de gallo e barbecue ou Vol au vent com lascas de salmão com cream cheese (entrada). Robalo grelhado com molho de cogumelo e legumes assados finalizado com brotos hidropônicos ou Surf &Turf - escalopes de filé com camarões VM rosa ao molho de mostarda Dijon com batata bolinha salteada (prato principal). Pavê de paçoca ou Torta de biscoito com doce de leite e ganache de chocolate (sobremesa). Cozinha variada. Rua João Joaquim da Mota, 56, Praia da Costa, Vila Velha. Horários: de terça a quinta, das 17h às 23h; sexta das 17h à 1h e sábado das 17h às 23h.



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JANTAR ITALIANO