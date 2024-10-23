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Entrada + prato + sobremesa

ES Restaurant Week: 22ª edição tem menus a partir de R$ 54,90

Conheça os destaques do festival gastronômico que acontece em 50 restaurantes capixabas de 24 de outubro a 24 de novembro

Públicado em 

23 out 2024 às 05:00
Evelize Calmon

Colunista

Evelize Calmon

Prato do restaurante Tero Brasa e Vinho no ES Restaurant Week 2024
Penne mediterrâneo com camarões do restaurante Tero Brasa e Vinho Crédito: Ciro Trigo
Vem aí mais um festival gastronômico Espírito Santo Restaurant Week. A 22ª edição do evento (e segunda realizada este ano) começa na próxima quinta-feira, 24 de outubro, e vai até 24 de novembro, com menus compostos de entrada + prato principal + sobremesa a preços promocionais servidos em 50 restaurantes de Vitória e Vila Velha.
O preço fixo do menu completo varia de R$ 54,90 a R$ 109 por pessoa em três modalidades: 
  1. MENU CONVENCIONAL - Almoço a R$ 54,90 e jantar a R$ 69,90 por pessoa
  2. MENU PLUS - Almoço a R$ 68,90 e jantar a R$ 78,90 por pessoa
  3. MENU PREMIUM - Almoço a R$ 89 e jantar a R$ 109 por pessoa.
As especialidades são variadas e incluem desde frutos do mar e carnes na parrilha até comida árabe e pratos das cozinhas coreana e tailandesa, contemplando também opções vegetarianas.
Como cada casa participa com um tipo de menu e em dias e horários diversos, HZ recomenda que você confira as informações sobre o restaurante escolhido antes de sair de casa. Abaixo, selecionamos alguns menus* que são destaque nesta temporada. Confira!
*As informações estão sujeitas a alterações de última hora e são de responsabilidade dos estabelecimentos.

5 ESTREANTES NO 22º ES RESTAURANT WEEK

1

SABORES ASIÁTICOS

Banzai Dekki (Menu Premium) - Jantar: Siri Roll (harumaki frio recheado com salada de siri, maionese da casa e pimenta togarashi) ou Bolinho de arroz com barriga de porco desfiada e kimchi, finalizado com maionese da casa e furikake, envolto em alga nori crocante (entrada). Arroz coreano com kimchi, barriga de porco assada e glaceada com gouchujang e ovo frito de gema mole (foto) ou Pad Thai de camarão - massa de arroz envolvida com molho de tamarindo, açúcar de palma, caldo de camarão, amendoim, ovos mexidos e ervas (prato principal). Cheesecake basca com caramelo de missô ou Torta de chocolate com creme inglês de pistache (sobremesa). Cozinha asiática. Rua Joaquim Lírio, 595, Praia do Canto, Vitória. De terça a domingo, das 18h à 0h. Mais informações: @banzaidekki. FOTO: Pedro Melo

2

MENU CONTEMPORÂNEO

Empório Fonseca (Menu Premium) - Almoço e jantar: Camarão VG grelhado com mandioca, pimenta e queijo ou Berinjela com burrata, rúcula e pangrattato (entrada). Risoto de picadinho de mignon, ovo com gema mole e farofa de alho ou Rigatoni com creme de espinafre, salmão, ovo pochê e pangrattato (prato principal). Cremoso de chocolate, coulis de frutas vermelhas, crocante ou Choux cream (sobremesa). Cozinha contemporânea. Rua Raul de Oliveira Neves, 120, Jardim Camburi, Vitória. Horários: sábado e domingo, das 11h30 às 15h, e de terça a quinta, das 19h às 22h. Mais informações: @emporiofonsecavix. 

3

BACALHAU COM ALHO NEGRO

Sabor com Arte (Menu Plus)Almoço: Charuto de folha de uva com coalhada seca e zaatar ao molho de romã, Fatoush com pão sírio ao molho de hortelã ou Terrine de porco com pistache, picles e mostarda Dijon (entrada). Cuscuz marroquino de frango com legumes, Cuscuz marroquino de carne com legumes ou Lasanha de camarão VG e de sete-barbas (prato principal). Jantar: Tomate assado recheado com grão-de-bico, arroz com ervas e sumac e gratinado com parmesão, Charuto de folha de uva com coalhada seca e zaatar ao molho de romã ou Cannoli de camarão (entrada). Arroz de frango à moda árabe com amêndoas, especiarias árabes e cebola crispy, Carne assada em baixa temperatura com coalhada fresca e arroz de aletria ou Risoto de orzo e bacalhau com azeitonas e alho negro (foto) (prato principal). Sobremesa (almoço e jantar): Manjar de coco com calda de damasco, Pudim de leite condensado ou Flã de laranja com ameixa. Cozinha internacional. Rua Maria Helena Murad Neffa, 95, Alice Vitória Hotel, Centro, Vitória. Horários: sábado e domingo, das 11h30 às 15h e todos os dias das 15h às 22h. FOTO: Sabor com Arte/Divulgação

4

COZINHA INTERNACIONAL

Foodhall Garden (Menu Premium) - Almoço: Bruschetta de vinagrete de polvo ou Pastelzinho recheado com brisket braseado e queijo (entrada). Lombo salteado com fritas e arroz ou Rigatoni alla Vodka com camarões (prato principal). Escondidinho de chocolate Bis ou Pannacotta com geleia de maracujá (sobremesa). Jantar: Quesadilla de costela desfiada com queijo, acompanhada de guacamole, pico de gallo e barbecue ou Vol au vent com lascas de salmão com cream cheese (entrada). Robalo grelhado com molho de cogumelo e legumes assados finalizado com brotos hidropônicos ou Surf &Turf - escalopes de filé com camarões VM rosa ao molho de mostarda Dijon com batata bolinha salteada (prato principal). Pavê de paçoca ou Torta de biscoito com doce de leite e ganache de chocolate (sobremesa). Cozinha variada. Rua João Joaquim da Mota, 56, Praia da Costa, Vila Velha. Horários: de terça a quinta, das 17h às 23h; sexta das 17h à 1h e sábado das 17h às 23h. 

5

JANTAR ITALIANO

Tomatto Vila Velha (Menu Premium) - Almoço: Polenta cremosa com parmesão e molho de ossobuco ou Bruschetta com molho pomodoro, tomates assados e gotas de burrata (entrada). Risoto de grana padano com cubos de mignon trufado ou risoto com cubos de panceta e alho-poró (prato principal). Pannacotta ou pudim (sobremesa). Jantar: Polenta frita com crudo de mignon e emulsão de trufa ou Polpettine al sugo (entrada). Parmegiana com espaguete ao molho de tomate ou Rigattoni alla carbonara (prato principal). Pannacotta com caramelo salgado ou Brigadeiro de Oreo com sorvete de creme (sobremesa). Cozinha italiana. Av. Hugo Musso, 739, Praia da Costa, Vila Velha. Horários: de terça a domingo, das 11h às 16h e de terça a quinta e domingo das 18h às 23h. 
Como acontece em todas as edições do ES Restaurant Week, os clientes são convidados a contribuir com R$ 2 por menu consumido, tanto no almoço como no jantar.
A renda obtida com as doações será destinada à Vitória Down, parceira social na 22ª edição do evento. 

10 MENUS PARA PROVAR EM VITÓRIA

A OCA - RESTAURANTE, BAR E ADEGA (Menu Plus)
  • Almoço: Bruschetta de mignon e molho gorgonzola, Bruschetta de cogumelos frescos ao molho gorgonzola ou Ceviche de abobrinha e camarão (entrada); Ancho ao molho demi-glace com penne ao pomodoro da casa e pesto, Camarões empanados acompanhados por arroz de mariscos ou Cogumelos Bourguignon acompanhados por arroz de legumes (prato principal); Pudim de doce de leite, calda de caramelo e praliné de amendoim, Bolo de aipim e calda de caramelo e praliné de amendoim ou Gelato de parmesão com calda de goiabada e manjericão (sobremesa).
  • Jantar: Bruschetta caprese ao molho pesto, Salada tropical (Mix de folhas, tomates e camarões ao pesto) ou Caldo de abóbora e carne seca (entrada); Risoto de costela e cebola caramelizada, Atum grelhado ao azeite e shoyu acompanhado por penne ao pomodoro ou Risoto de coco e pimenta rosa acompanhado por cogumelos Bourguignon (prato principal); Pavê de creme com geleia de morango, Bolo de chocolate do Chef com ganache de chocolate meio amargo e praline de amendoim ou Mousse de limão siciliano e calda de caramelo salgado de limão (sobremesa). 
  • Cozinha brasileira, regional e contemporânea. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Horários: de quinta a domingo, das 12h às 15h e das 19h às 22h30. Mais informações: @_aoca.
Prato do restaurante A Oca para o Restaurant Week ES 2024
Risoto de costela e cebola caramelizada do restaurante A Oca  Crédito: A Oca/Divulgação
CANTINA LA RÚSTICA (Menu Plus)
  • Almoço e jantar: Tartare de salmão com chips de batata/beterraba ou Suppli Al Telefono - bolinho frito de arroz recheado com moela de frango e muçarela, servido com molho pomodoro (entrada); Risoto de açafrão com ragu de costela ao vinho, Canelone à bolonhesa ou Carbonara com camarões ou Ravióli de brie e pera (prato principal); Sobremesa: Torta de limão com suspiro ou Tiramisù (sobremesa)
  • Cozinha italiana. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 480, loja 3, Jardim Camburi, Vitória. Horários: de terça a quinta, das 19h às 23h; de sexta a sábado, das 19h às 23h30; domingo, das 12h às 16h. Mais informações: @larusticacantina.  
TERO BRASA E VINHO (Menu Premium)
  • Almoço: Paçoca de sol ou Dadinho de cuscuz (entrada); Baião de dois com mignon de sol ou Medalhão de mignon ao molho de mostarda Dijon com linguine (prato principal); Cheesecake de amora ou Flan com cobertura de goiabada (sobremesa).
  • Jantar: Fonduta de gorgonzola com mignon ou Croquete de cupim (entrada); Risoto de funghi com ancho na parrilla ou Penne ao molho mediterrâneo com camarões (prato principal); Torta de pistache ou Pudim Romeu e Julieta (sobremesa).
  • Parrilla. Rua Eugênio Netto, 326, Praia do Canto, Vitória. Horários: de terça a domingo, das 11h30 às 16h e de segunda a quinta, das 12h às 16h. Mais informações: @terobrasaevinho. 
BARLAVENTO (Menu Premium)
  • Almoço e jantar: Dadinhos de moqueca com chutney de abacaxi e camarão grelhado ou Bolinho de aipim com carne-seca, geleia de tomate e azeite de salsa (entrada); Sorbet de frutas vermelhas com blondie de chocolate branco, telha de merengue e coulis de frutas vermelhas ou Mil-folhas de goiabada com sorvete de queijo e geleia picante de goiabada (sobremesa).
  • Almoço: Peixe cozido lentamente em especiarias, acompanhado de purê de batata assada com manteiga defumada e crocante de amêndoas ou Steak au Poivre com fettuccine Alfredo, crispy de cebola e molho rôti (prato principal).
  • Jantar: Rigatoni em molho alla vodka e mix de frutos do mar, finalizado com stracciatella e azeite de manjericão ou Short rib de porco Duroc grelhado com especiarias e servido com batata rústica, brócolis salteados e demi-glace de porco (prato principal).
  • Cozinhas mediterrânea e brasileira. Av. Dante Michelini, 330, Quiosque 1, Praia de Camburi, Jardim da Penha, Vitória. Horários: sábado e domingo, das 12h às 17h30, e de terça a domingo, das 18h às 23h30. Mais informações: @barlaventovix. 
DAJU COZINHA AFETIVA (Menu Premium)
  • Almoço: Pão de mandioca com pernil suíno, molho tarê e salada crua com maionese de gengibre ou Pamonha de forno, queijo meia cura e requeijão de tacho (entrada); Filé de peixe na telha, batata amassada, feijão de corda com salsa criolla e farofa de dendê, Cupim ao molho ferrugem com capellini na manteiga tostada e castanhas ou Arroz frito com cogumelo, quiabo, ervilha, cenoura, cebola roxa, pimentão vermelho, coentro, molho de soja, missô e gergelim torrado (prato principal); Quebra-queixo com caramelo e flor de sal ou Creme de sagu com calda de cassis e pralinê de amendoim (sobremesa).
  • Cozinha brasileira. Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 121, lojas 14/15, Mata da Praia, Vitória. Horários: de terça a domingo, das 11h às 15h. Mais informações: @dajubistro. 
EL GITANO (Menu Premium)
  • Almoço: Tulipinhas de frango fritas e crocantes com molho agridoce levemente apimentado, Salada Primavera ou Tartar de atum com crispy de baroa (entrada); Chorizo argentino fatiado com batatas ao murro no perfume de alecrim e aioli de alho confitado, Lasanha de camarão com bacon crocante e molho rôti, Peixe grelhado com xerém de caju, vinagrete de feijão fradinho e pirão de leite ou Rigattoni ao molho romesco com lascas de Grana Padano (vegetariano) (prato principal); Pavê de chocolate com calda de chocolate de origem ou Creme de doce de leite com sorvete de morango, biscoitos amanteigados e flor de sal (sobremesas).
  • Jantar: Brusqueta de stracciatella com tomate confit e crocante de Parma, Risole de vatapá com camarão ou Cogumelos recheados com cebola caramelizada e gorgonzola e crocante de caju (entrada); Rigattoni ao molho limone com camarões salteados na manteiga de sálvia e cubos de queijo, Risoto com iscas de queijo coalho, tiras de alcatra de sol, farofa de banana e picles de maxixe, Cogumelos grelhados na manteiga de tomilho com arroz de tomate confit, salsa de trufas e ovo de gema mole ou Oswaldo Aranha - contrafilé com alho tostado, arroz branco, farofinha de banana e fritas (prato principal); Brownie com gelato de baunilha e coulis de morango ou Musse de maracujá com ganache de chocolate meio amargo e crumble de cookies (sobremesa). Av. José Miranda Machado, Quiosque 8, Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória. Horários: Terça a sexta das 11h30 às 15h30
  • Cozinha fusion. Av. José Miranda Machado, Quiosque 8, Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória. Horários: de terça a sexta, das 11h30 às 15h30 e de terça a sábado, das 18h30 às 23h. Mais informações: @elgitanorestaurante. 
ELIAH RESTAURANTE (Menu Premium)
  • Almoço: Patacone com tartare de tomate, atum e maionese de alho queimado ou Salada morna de cogumelo, crocante de arroz e vinagrete de alga nori e folhas (entrada); Peixe ao molho de ervas acompanhado de rigatoni com molho cremoso de tomate defumado ou Baby beef com molho bourguignon, polenta de queijo e gremolata (prato principal); Cheesecake de caramelo ou Semifreddo de limão siciliano com praliné de castanha de caju e calda de frutas vermelhas (sobremesa). 
  • Cozinha mediterrânea. Rua Afonso Claudio, 60, Praia do Canto, Vitória. Horários: de terça a quinta, das 12h às 15h e sexta das 12h às 16h. Mais informações: @eliahrestaurante.
NOZ COMIDA AFETIVA (Menu Premium)
  • Almoço: Cannoli de brandade de bacalhau com maionese de azeitona preta ou Bolinho de carne de panela (bolinho de carne de panela com aioli e picles de cebola roxa (entrada); Lasanha de massa fresca com ragu de rabada ou Costelinha de porco confitada com musseline de inhame, vinagrete de maxixe, farofa de Neston e molho rôti (prato principal); Bolo de cenoura com calda "durinha" de chocolate ou Musse de café (sobremesa).
  • Cozinha afetiva. Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, lj 10 Galeria Sexta Avenida, Jardim da Penha, Vitória. Horários: de terça a sexta, das 11h30 às 15h30. Mais informações: @nozcomidaafetiva. 
FIGATA PIZZA E PASTA (Menu Premium)
  • Almoço: Minipizza com muçarela, tomate cereja, muçarela de búfala e pesto ou Massa de pizza em formato de rolinho com presunto, muçarela, alho poro e cream cheese (entrada); Ossobuco com molho de tomate cereja e ervas, acompanhado com mix de purê com batata baroa, batata inglesa e abóbora ou Tilápia com molho de ervas e alho acompanhada de risoto de legumes (prato principal); Bolo cocada com sorvete de creme e calda de laranja ou Profiteroles com sorvete de creme e calda de chocolate (sobremesa). 
  • Cozinha italiana. Sábado e domingo, das 11h30 às 16h. Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Shopping Vitória, Enseada do Suá, Vitória. Praia do Canto: Rua João da Cruz, 290, Vitória. Mais informações: @figata.br.  
Prato do restaurante Figata no ES Restaurant Week 2024
Ossobuco com tomate e purê do restaurante Figata  Crédito: Figata/Divulgação
NONNA BARBERINA (Menu Premium)
  • Almoço: Polentinha cremosa com ragu de cogumelos ou Panzanella - salada italiana feita com pão torrado, tomate, pepino, azeitonas pretas, parmesão, hortelã e limão (entrada); Espaguete da casa com fonduta de parmesão e pimenta-do-reino acompanhado por filé mignon suíno à milanesa, ⁠Tagliolini da casa com bisque cremoso e camarões rosa ou Lasanha vegetariana feita com massa da casa, recheada com berinjela, abobrinha, espinafre, molho de tomate e bechamel (prato principal); Meringata Alle Fragole (doce à base de creme de confeiteiro, morango e merengue) ou bolo de chocolate molhadinho servido com creme toffee de mascarpone (sobremesa).
  • Cozinha italiana. Rua Tupinambás, 623, Jardim da Penha, Vitória. Horários: de terça a domingo, das 11h às 16h.
Prato do restaurante Nonna Barberina para o ES Restaurant Week 2024
Lasanha vegetariana do restaurante Nonna Barberina Crédito: Nonna Barberina/Divulgação

5 MENUS PARA PROVAR EM VILA VELHA

ARGENTO PARRILLA (Menu Premium)
  • Almoço: Empanada de carne, salada de verdes, croûtons, tomates, azeitonas e sementes ou Focaccia com molho de tomate, muçarela e manjericão (entrada); Baby beef com fettuccine ao creme de parmesão, Espaguete ao molho perfumado de camarão ou Bife de chorizo ao chimichurri, batatas douradas em alho e alecrim e vinagrete de grão-de-bico (prato principal); musse de doce de leite com castanhas caramelizadas e coulis de chocolate ou Brownie fudge de chocolate com chantili de menta (sobremesa). 
  • Jantar: Carpaccio de carne com focaccia, Casquinha de champignons salteados com gorgonzola, alho-poró e gratinada com parmesão ou Empanada caprese (entrada); Bife ancho com salteado de legumes e farofa deliciosa, Salmão confitado com molho de curry e camarões sobre musseline de batatas perfumadas ao limão ou Picanha às três pimentas sobre arroz de amêndoas e salteado de verdes (prato principal); Brownie fudge de chocolate com chantili de menta ou Creme brûlée (sobremesa). 
  • Cozinha argentina. Av. Luciano das Neves, 2418, Shopping Vila Velha, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Horários: de segunda a sexta, das 12h às 15h30. Mais informações: @argentoparrillavv. 
FIVE SPORT BAR (também em Vitória, no Shopping Vitória) - Menu Convencional
  • Almoço: Bruschetta de gruyère, Salada crua ou Caldo de feijão (entrada); Tilápia grelhada, com molho de limão, arroz com cenoura e purê de banana-da-terra ou Escondidinho de fraldinha, com arroz branco e vinagrete (prato principal); Mini musse de limão, mini musse de chocolate ou Abacaxi com canela (sobremesa). 
  • Steakhouse. Av. Luciano das Neves, 2418, Shopping Vila Velha, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Horários: de segunda a sexta, das 11h30 às 15h. Mais informações: @fivesportbarvv.
DON AGUILAR (Menu Premium)
  • Almoço: Arancini de linguiça da roça com fonduta de parmesão ou Mix de folhas com cubos de atum, azeitona preta e ovos de codorna (entrada); Cupim, purê de abóbora com gorgonzola, farofa de socol e molho rôti, Sobrecoxa de frango confitada servida com arroz biro-biro e crispy de baroa, Rigatoni ao molho limone com farofinha de camarões sete barbas ou Tilápia empanada crocante com purê de batata e farofa de panko com olivas (prato principal); Pavê de biscoito champagne molhado no espumante servido com morangos frescos ou Brigadeirão de tabuleiro com caramelo salgado (sobremesa). 
  • Parrilla. Rua Rio Branco, 8, Praia da Costa, Vila Velha. Horários: de terça a sexta, das 11h30 às 15h30 e de terça a quinta das 18h30 às 23h. Mais informações: @restaurantedonaguilar. 
PREFERITO RESTAURANTE (Menu Premium)
  • Jantar: Bruschetta crocante com burrata cremosa, presunto Parma e pesto ou Focaccia crocante, coberta com grana padano e servida com molho da casa (entrada); Lagosta gratinada acompanhada por espaguete ao molho cremoso de camarão, tomate-cereja e pesto ou Bife de chorizo Angus grelhado, macio e suculento, servido com risoto de alho-poró e tomate seco (prato principal); Mil-folhas crocante com camadas de crema pasticcera e calda de morangos ou Petit Gâteau de chocolate com sorvete de creme (sobremesa). 
  • Cozinha italiana. Rua Hugo Musso, 1309, Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a quinta, das 18h às 23h; sexta e sábado, das 18h às 23h30; domingo, das 18h às 22h30. 
WINE GARDEN (também em Vitória, na Praia do Canto) - Menu Premium
  • Almoço: carpaccio clássico ou Bruschetta de tomate e manjericão (entrada); Peixe ao molho de alcaparras com legumes ou Bife de ancho com fettuccine ao molho Alfredo (prato principal); Torta de limão ou Pastel de Belém (sobremesa). 
  • Jantar: Carpaccio de peixe ou Bruschetta de cogumelos (entrada); Medalhão de mignon ao molho funghi com risoto de parmesão ou Meio polvo grelhado com batatas (prato principal); Tiramisú ou Pastel de Belém (sobremesa). 
  • Cozinha contemporânea. Rua Luiz Fernandes Reis, 441, Praia da Costa, Vila Velha. Horários: de terça a sábado, das 11h às 16h; domingo, das 11h às 17h.  

Conheça outros participantes do festival

Também participam do ES Restaurant Week 2024 os seguintes restaurantes de Vitória: By Rock Steakhouse, Johnny Rockets, Kinsu Sushi Bar, Manhattan, Piu Especiarias, Repique, Tantra, Zattar, Bacco, Balthazar, Canto do Vinho, Coco Bambu, Focaccia Forno e Pizza, Hotel Senac Ilha do Boi, Ojo Carne e Brasa, Peppe Restaurante, Píer Aleixo, Pirão, Aleixo Restaurante, Tetto, Tomatto, Vilelê e Wine Garden. Em Vila Velha, também fazem parte da 22ª edição do evento Alambique, Coco Bambu, Domus Itálica, Five Sport Bar, Venitutti, Wine Garden e Maki Co.. Confira a lista completa de casas inscritas no circuito e seus respectivos menus promocionais no site do Restaurant Week (www.restaurantweek.com.br).

22º ESPÍRITO SANTO RESTAURANT WEEK 
Quando: de 24 de outubro a 24 de novembro de 2024
Onde: em 50 restaurantes de Vitória e Vila Velha 
Preços dos menus com entrada, prato e sobremesa: Convencional - R$ 54,90 no almoço e R$ 69,90 no jantar; Plus - R$ 68,90 no almoço e R$ 78,90 no jantar; Premium - R$ 89 no almoço e R$ 109 no jantar
Mais informações: @restaurantweekbrasil.

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Evelize Calmon

E jornalista de A Gazeta desde 2005, tendo atuado no jornal em periodos distintos. De 2006 a 2015 foi reporter e editora do suplemento de fim de semana e gastronomia Prazer&Cia, integrando por tres anos o time de comentaristas da CBN Vitoria. No intervalo de 2015 a 2019, editou o blog Comer&Contar e atuou como colunista de gastronomia na Radio Band News Espirito Santo, retornando ao jornal A Gazeta em 2019 como editora de Gastronomia. E graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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