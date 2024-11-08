Yakisoba e comida de rua japonesa são destaque em restaurante do ES

Cardápio terá cinco opções de yakisoba Crédito: Bruno Coelho

Danilo Faria em seu mais novo projeto, o Mai Yakisoba Ya. O chef comanda em Vila Velha o Suzushi, eleito como a melhor cozinha oriental do Estado no A comida de rua japonesa serve de inspiração paraem seu mais novo projeto, o. O chef comanda em Vila Velha o, eleito como a melhor cozinha oriental do Estado no Prêmio HZ Gastrô

No Mai, que funciona em um pequeno ponto da Praia da Costa, a principal especialidade é o yakisoba, mas há lugar no menu para iguarias sazonais, como takoyaki (bolinho de polvo) e, futuramente, bao e okonomiyaki (panqueca de repolho).

Nova casa é minimalista e posta no autosserviço Crédito: Vitor Jubini

A proposta da nova casa, aberta oficialmente desde 3 de novembro, é minimalista e aposta no autosserviço: o cliente faz o pedido em um tablet com cardápio digital e realiza a retirada. Clientes do Suzushi, que fica ao lado, também podem consumir itens do Mai nas mesas do restaurante.

Atualmente, o cardápio conta com três das cinco versões de yakisoba planejadas pelo chef Danilo, que é a principal referência capixaba em cozinha japonesa tradicional. Todas elas são preparadas com massa fresca - feita no local assim como molhos e o próprio shoyu de cada receita.

Yakisoba de carne custa R$ 68* Crédito: Vitor Jubini

Além do yakisoba de frango, feito com sobrecoxa em vez de peito, é possível pedir o yakisoba de carne (R$ 68* cada um). Ambos contém massa, molho da casa e vegetais crocantes, como cenoura, repolho e brócolis, finalizados com óleo de gergelim. A versão vegetariana, de cogumelos, sai por R$ 79*.

O grande diferencial é o takoyaki, bolinho de polvo com massa à base de farinha de arroz, coberto com molho especial (que contém molho de ostra, molho inglês japonês e catchup, entre outros temperos) e finalizado com maionese kewpie, pó de alga e katsuobushi (tempero japonês feito com peixe defumado e seco). A porção com seis unidades custa R$ 38*.

Takoyaki é um dos diferenciais Crédito: Vitor Jubini

O Mai Yakisoba Ya abre todos os dias, das 11h às 15h e das 18h às 22h, localizado na Rua Inácio Higino, 108, Praia da Costa, Vila Velha. Delivery e mais informações: @maiyakisobaya.

BRUNCH VEGANO NO MORRO DO MORENO

A confeitaria Fava Vegana promove, no dia 24/11, um brunch inclusivo, com itens 100% à base de plantas e sem trigo na composição. Quem assina o cardápio, que inclui comidas e bebidas de café da manhã, é a confeiteira e idealizadora da marca, Luana Garcia.

Pão de queijo vegetal; quiche de carne-seca de fibra de caju com requeijão vegano, salada orgânica e molho tarator; e toast multigrãos com tofu cemoso, tomate confit e homus de beterraba defumada estão no menu, que tem ao todo nove etapas (R$ 120* por pessoa).

Brunch vegano feito pela chef Luana Garcia, da Fava Vegana Crédito: Olivier Schochlin

O brunch terá como opção o drinque Mimosa (espumante com suco de laranja fresco), a R$ 18*, e será servido das 9h30 às 12h, no Chalé Zen Mar, no Morro do Moreno (Rua Angelina Martins Leal, 35, Praia da Costa, Vila Velha). Reservas e mais informações: (21) 96961-7592 e @favavegana.

PICOLÉ DE PIPOCA É APOSTA PARA O VERÃO

Já provou picolé de pipoca? Essa é uma das apostas da marca de sorvetes artesanais Originalle, que criou uma linha de produtos em parceria com a Pipocando.

A collab das marcas capixabas contempla cinco sabores de picolés feitos com pipoca, combinando cremosidade e crocância: Chocolate, Ninho com Nutella, Morango, Pistache e Churros. Quanto: R$ 12,90* (Premium) e R$ 14,90* (Super Premium). Mais informações: @originallepicoles.

Collab de marcas capixabas tem a pipoca como protagonista Crédito: Originalle/Divulgação

*Valores apurados em 8/11/24.

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