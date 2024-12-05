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Pitadas

Restaurante famoso pelo polvo abre filial com cafeteria em Vitória

Novo Wine Garden Bar a Vin & Bistrô foi inaugurado em um shopping da Capital. Veja também: menu de Natal no Hotel Senac e festival de pistache na Barutti
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 05 de Dezembro de 2024 às 17:08

Wine Garden, restaurante, bar e cafeteria no Shopping Vitória
Polvo inteiro com batatas coradas é uma especialidade do bistrô  Crédito: Fernando Madeira
Famoso pelos pratos com polvo e também pela seleção de vinhos, o bistrô Wine Garden acaba de inaugurar sua terceira unidade na Grande Vitória (e a primeira com cafeteria), no segundo piso do Shopping Vitória.
O restaurante pertence ao grupo Uaine, do empresário Leonardo Freitas, e tem como sócio Silvestre Tavares, proprietário do Ojo Carne & Brasa, no mesmo mall, e da forneria Focaccia, na Praia do Canto.   
O ambiente, aberto e descontraído, tem sofás, ombrelones e jabuticabeiras, e o estilo da nova casa remete a espaços gastronômicos de grandes shoppings de São Paulo, como o Cidade Jardim.  

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O cardápio e a carta de vinhos são os mesmos das unidades da Praia do Canto, na Capital, e do Parque das Castanheiras, em Vila Velha. Além do polvo grelhado com manteiga clarificada, acompanhado de batatas coradas (R$ 189) ou com risoto de limão siciliano (R$ 159), vale pedir o atum fresco em crosta de gergelim com maionese de wasabi (R$ 78), todos individuais.   
Wine Garden, restaurante, bar e cafeteria no Shopping Vitória
Ambiente é inspirado em espaços gastronômicos de shoppings de São Paulo Crédito: Fernando Madeira
Lagosta, salmão, camarão e cortes de carne vermelha, como medalhão de filé, bife ancho e carré de cordeiro, completam o menu, que tem como opção de entrada o Varal de Parma (fatias de presunto italiano, queijo brie, damasco, nozes, uvas-passas, bruschettas de tomate fresco e geleia de pimenta/R$ 138).    
Servido de segunda a sexta, das 11h às 16h, o almoço executivo tem cinco pratos principais a partir de R$ 59, já com entrada inclusa no valor (salada ou carpaccio). Na carta de vinhos, a garrafa custa a partir de R$ 79, e a taça, de tinto ou branco, R$ 29. 
A cafeteria, que utiliza grãos da marca Três Corações, é o diferencial do novo bistrô em relação às demais unidades, que devem implementar o serviço a partir do próximo ano. 
Wine Garden, restaurante, bar e cafeteria no Shopping Vitória
Sanduíche de carpaccio, torta de limão e cappuccino estão no menu Crédito: Fernando Madeira
Sanduíche de focaccia com carpaccio, rúcula, parmesão e molho de alcaparras (R$ 28); croque-monsieur (R$ 29); croissants recheados; omeletes e tapiocas estão entre as pedidas para acompanhar expressos, cappuccinos, cafés filtrados e chás, assim como tortas doces de limão, de maçã (Sintra) e de chocolate com café.         

Novo Wine Garden em Vitória

O bistrô fica no segundo piso do shopping, em frente à Riachuelo, e funciona todos os dias, das 11h às 22h30. Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá. Mais informações: @winegarden_es.  

RESTAURANTE EM VITÓRIA TERÁ CEIA E ALMOÇO DE NATAL 

O restaurante do Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória, vai celebrar o Natal servindo a tradicional ceia, com música ao vivo, na noite de 24 de dezembro, das 21h à 1h, e no dia seguinte (25), vai oferecer um almoço temático. 
No jantar natalino, haverá coquetel de boas-vindas e uma mesa completa, com itens como panetone, árvore de frutas e comidas típicas da temporada, seguido de bufê com entrada, pratos principais e sobremesas. O valor por pessoa, R$ 700, já inclui vinho, espumante, refrigerante, sucos e cerveja. 
Restaurante do Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória
Restaurante da Ilha do Boi servirá ceia na noite de Natal Crédito: Senac/Acervo
O almoço do dia 25, servido das 12h às 16h, terá bufê variado, música ao vivo e bebidas inclusas no valor do ingresso (R$ 350 por pessoa). Reservas e mais informações pelo WhatsApp (27) 99958-9406 ou telefone 3345-0111. Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi, Vitória.

GELATERIA CAPIXABA PROMOVE FESTIVAL DE PISTACHE 

Em cartaz até domingo (8/12) nas três unidades da gelateria Barutti (Vitória, Vila Velha e Guarapari), o Festival do Pistache reúne seis sabores de gelato feitos com o ingrediente queridinho da confeitaria.
Além dos já conhecidos Pistache Puro e Sicilia (fior di Latte mesclado com geleia de laranja e coberto com creme de pistache levemente salgado e pistaches inteiros torrados), entram em cena quatro receitas criadas pelo gelatier Guilherme Barutti exclusivamente para a ação.
Festival do Pistache na gelateria Barutti
Festival do Pistache conta com seis opções de gelato  Crédito: Reprodução/Instagram @baruttigelato
São elas: Stracciatella Pistacchio (de pistache com pedacinhos crocantes de pistache), Zero Açúcar, Pistacchio Della Fortuna (metade pistache e metade romã, coberto com creme de pistache levemente salgado e farofinha de pistache) e Loucura de Pistache (de pistache mesclado com crocante de pistache, coberto com brigadeiro de pistache, finalizado com pistaches inteiros torrados e farofa de pistache). Mais informações: @baruttigelato.
Preços apurados em 5/12/2024. 

OUÇA MAIS DICAS NO PODCAST PITADAS, DA CBN VITÓRIA (FM 92,5)

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