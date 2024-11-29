De chope a sushi, veja lista com promoções de happy hour no ES

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HORÁRIO ECONÔMICO

De segunda a domingo, incluindo feriados, das 17h às 20h, o restaurante Camarada Camarão oferece 50% de desconto em drinques, chope e uísque (exceto garrafas). Além de bebidas mais em conta, o happy hour da casa tem uma seleção especial de petiscos e pratos a preços promocionais. Um dos carros-chefes nessa lista é o pastel crocante recheado com camarões, Catupiry, alho-poró e ervas, que na oferta sai por R$ 19 a unidade ou R$ 67 a porção com quatro. Já o petisco Praia de Porto de Galinhas, composto de camarões salteados com azeite e lâminas de alho, custa R$ 72 com o desconto. Shopping Vitória, Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. FOTO: Camarada Camarão/Acervo



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MENU COM ATÉ 30% DE DESCONTO

Parrilla completa, parmegiana, chiclete de camarão e galinhada estão entre os pratos com até 30% de desconto no happy hour do bar Canto da Penha. Entradas como tulipa de frango, kiéber, cupim com mandioca na manteiga e torresmo de barriguinha também entram na oferta, que fica disponível de terça a sexta, das 17h às 21h. Nesses mesmos dias e horários, a promoção contempla ainda chopes e todos os drinques da casa, autorais e clássicos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 975, Pontal de Camburi, Vitória. FOTO: Ciro Trigo



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CERVEJA GELADA E CEBOLA EMPANADA

Em sua já tradicional Billabong Hour, o Outback dá 50% de desconto em drinques e chope, todos os dias (exceto sábado), das 17h às 20h. Para acompanhar os goles, a dica são clássicos da casa, como a Bloomin’ Onion (cebola gigante empanada/foto), as asinhas de frango (Kookaburra Wings) e a costelinha de porco ao barbecue (Ribs on the Barbie). Fora do happy hour, os chopes custam a partir de R$ 15,90 e os drinques não saem por menos de R$ 26,90. Vitória: Shopping Vitória, Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá. (27) 3235-7253. Vila Velha: Shopping Vila Velha, Av. Luciano das Neves, 2.418, Divino Espírito Santo. (27) 3533-2126. FOTO: Outback Brasil/Acervo



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BEBIDAS EM DOBRO

Inspirado na boemia carioca, o Ipanema Bar e Restaurante é uma opção no Triângulo para quem busca promoções de bebida no happy hour. A casa oferece rodada dupla de chope, de quarta a sexta, das 17h às 21h; mas também tem essa oferta aos sábados, das 11h às 19h; e aos domingos, das 11h às 17h. Às quartas e quintas, outra opção é a rodada dupla de caipirinha, das 17h à meia-noite. Rua Joaquim Lírio, 865, Praia do Canto (ao lado do Embrazado). (27) 3327-5611. FOTO: Reprodução/Instagram @ipanemavix



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DE CHOPE A EMPANADAS

De terça a sexta, das 18h às 19h30, entra em cena o happy hour argentino do La Dolina, o Puesta del Sol. A promoção dá 25% de desconto no valor de empanadas, do chope artesanal Pilsen Barba Ruiva (300ml) e de dez drinques da carta. Também entram na oferta comidinhas como minichoripan, barriguinha suína assada na brasa com geleia de pimenta e fritas e salada de abobrinha com ricota, cogumelo, grão-de-bico frito, mel e focaccia crocante. Vitória: Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, República. (27) 99810-6459. Vila Velha: Rua 15 de Novembro, 568, Praia da Costa. (27) 99912-4560. FOTO: Reprodução/Instagram @ladolina

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RODÍZIO DE COMIDA JAPONESA

No Banzai, o rodízio de comida japonesa (foto) é oferecido todos os dias da semana por R$ 179,90 (individual, sem bebidas), mas entra em promoção no happy hour, de segunda a quinta, das 18h às 20h. Nesse horário, o preço por pessoa cai para R$ 149,90, sem limite de peças. O restaurante conta com duas unidades em Vitória (Praia do Canto e Jardim Camburi) e tem uma em Vila Velha, na Praia da Costa. Mais informações: @restaurantebanzai. FOTO: Pedro Melo



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PARA BRINDAR E PETISCAR