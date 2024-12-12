Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pitadas

Maior restaurante de rodízio do ES é inaugurado no Triângulo

La Gula Famiglia Pastrini tem 400 lugares e espaço kids com cinema. Veja também: menu especial no Banzai Dekki e evento com jazz no Feirantino Bistrô
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 03:00

Restaurante de rodízio La Gula Famiglia Pastrini
Comida japonesa, pizzas e sobremesas variadas fazem parte do cardápio Crédito: Akemi Studio
Com abertura prevista para sexta-feira (13), nos arredores do Triângulo, na Praia do Canto, o La Gula Famiglia Pastrini terá capacidade para 400 pessoas e já é considerado o maior restaurante de rodízio do Estado.
Em sua terceira unidade, a marca capixaba La Gula, que conta com lojas na Glória, em Vila Velha, e no bairro República, em Vitória, associa-se ao rodízio Famiglia Pastrini, de Brasília, especializado em massas e risotos.
O novo empreendimento tem dois andares e fica no ponto onde funcionaram as boates Pink Elephant e Casa Clube, com opções de entretenimento infantil variadas, supervisionadas por monitores. Além de área baby, o point tem um espaço kids com cinema, para crianças de até 13 anos - a entrada custa R$ 15. 

Veja Também

De torta a guirlanda: 13 sobremesas para a ceia de Natal no ES

O cardápio, ao estilo "rodízio de tudo", contém pizzas, risotos, massas, hambúrguer, frango frito, batata frita com cheddar e bacon, entre outras opções ilimitadas no serviço volante.
Rodízio de tudo La Gula Famiglia Pastrini
Rodízio oferece mais de 20 sabores de pizza Crédito: Fabio Lacerda
O novo La Gula dispóe ainda de uma ilha de comida japonesa, onde os clientes podem se servir à vontade, e uma estação de sobremesas, com sorvetes e açaí. A carta de drinques, clássicos e autorais, reúne cerca de 20 itens.
O valor por pessoa, pago logo na entrada do restaurante, será R$ 79,90 de segunda a quinta e R$ 89,90 às sextas, sábados, domingos e feriados. O preço com refil de drinques incluso sobe para R$ 129,90 de segunda a quinta e R$ 139,90 de sexta a domingo e feriados.
Rodízio de tudo La Gula Famiglia Pastrini
Menu tem cinco tipos de risoto  Crédito: Fabio Lacerda
Crianças até 4 anos não pagam e de 5 a 9 anos pagam meia, assim como bariátricos que apresentarem carteirinha. Funcionamento: de segunda a sábado, das 18h às 23h30, e domingo até 23h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65. Mais informações: @lagulafamigliapastrini. 

JANTAR ITALIANO AO SOM DE JAZZ

Nesta quinta (12) e no próximo dia 20/12, o restaurante Feirantino Bistrô promove o evento Jazz di Natale, a partir das 19h, com cardápio inédito composto de duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas. A trilha sonora é jazz ao vivo, com a cantora Daria Obraztsova.   
Do menu para casal, fazem parte as entradas: cannoli salgado recheado com maionese de camarão, aipo, maçã verde e limão siciliano e ravióli de ricota com limão, molho pomodoro, berinjela crocante, azeite de salsa e manjericão.  

Pratos do evento

No momento da sobremesa, entram em cena tiramisù e panna cotta. O jantar para duas pessoas, com música ao vivo, custa R$ 395. Bebidas serão cobradas à parte. Reservas e mais informações: @feirantinobistro, (27) 99201-0558 e 99859-0558. Rua Antônio Nobre Filho, 130, Jabour, Vitória. 

MENU SAZONAL COM SABORES DA ÁSIA

Sob o comando do chef Caio Maia, a cozinha asiática do Banzai Dekki acaba de lançar um menu inédito e sazonal, composto de entrada, prato principal, sobremesa, que propõe receitas clássicas do Oriente combinadas a releituras contemporâneas.  
Para abrir o jantar, entra em cena uma tradição coreana, o banchan (pequenas porções), que varia a cada dia e já teve pepino marinado em vinagre de arroz, flocos de pimenta coreana, alho, gengibre e gergelim; kimchi da casa; tamagoyaki com maionese da casa e pimenta togarashi; e broto de feijão no vapor com shoyu e furikake. 
A entrada do menu é espetinho de ancho marinado com temperos típicos de churrasco coreano (bulgogui), acompanhado por trouxinha de alface recheada com arroz.
Menu especial sazonal do restaurante Banzai Dekki
Prato do menu é peixe na brasa com refogado de missô, milho e leite de coco Crédito: Pedro Melo
Já o prato principal é o peixe do dia grelhado na brasa, refogado cremoso de milho com missô e leite de coco e salada cítrica de agrião, vagem e cebola, e a sobremesa, torta cremosa de chocolate servida com creme inglês de pistache e pistaches caramelizados. Quanto: R$ 159 por pessoa (bebidas à parte).
O restaurante fica na Rua Joaquim Lírio, 595, ao lado do Banzai Lounge, Praia do Canto, Vitória. Reservas e mais informações: (27) 99294-2404 e @banzaidekki.
Preços apurados em 11/12/2024.

OUÇA MAIS DICAS NO PODCAST PITADAS, DA CBN VITÓRIA (FM 92,5)

Veja Também

Restaurante famoso pelo polvo abre filial com cafeteria em Vitória

Hamburgueria fast food com estilo retrô é novidade em Vitória

Yakisoba e comida de rua japonesa são destaque em restaurante do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Pitadas Praia do Canto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novo vereador vai ocupar cadeira de Marlon Fred (PDT), afastado do cargo desde dezembro de 2025, após ser preso por invasão à casa da ex-mulher
Câmara da Serra ganha novo vereador; saiba quem é
Imagem de destaque
Tomar chuva faz bem? Veja quatro benefícios apontados pela ciência
Exposição gratuita “Você Já Escutou a Terra?”, com curadoria de Ailton Krenak e Karen Worcman, chega a Aracruz
Exposição com curadoria de Ailton Krenak chega a Aracruz e percorre interior do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados