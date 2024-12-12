Maior restaurante de rodízio do ES é inaugurado no Triângulo

Comida japonesa, pizzas e sobremesas variadas fazem parte do cardápio Crédito: Akemi Studio

La Gula Famiglia Pastrini terá capacidade para 400 pessoas e já é considerado o maior restaurante de rodízio do Estado. Com abertura prevista para sexta-feira (13), nos arredores do Triângulo, na Praia do Canto , oterá capacidade para 400 pessoas e já é considerado o maior restaurante de rodízio do Estado.

Famiglia Pastrini, de Brasília, especializado em massas e risotos. Em sua terceira unidade, a marca capixaba La Gula , que conta com lojas na Glória, em Vila Velha , e no bairro República, em Vitória, associa-se ao rodízio, de Brasília, especializado em massas e risotos.

O novo empreendimento tem dois andares e fica no ponto onde funcionaram as boates Pink Elephant e Casa Clube, com opções de entretenimento infantil variadas, supervisionadas por monitores. Além de área baby, o point tem um espaço kids com cinema, para crianças de até 13 anos - a entrada custa R$ 15.

O cardápio, ao estilo " rodízio de tudo ", contém pizzas, risotos, massas, hambúrguer, frango frito, batata frita com cheddar e bacon, entre outras opções ilimitadas no serviço volante.

Rodízio oferece mais de 20 sabores de pizza Crédito: Fabio Lacerda

O novo La Gula dispóe ainda de uma ilha de comida japonesa, onde os clientes podem se servir à vontade, e uma estação de sobremesas, com sorvetes e açaí. A carta de drinques, clássicos e autorais, reúne cerca de 20 itens.

O valor por pessoa, pago logo na entrada do restaurante, será R$ 79,90 de segunda a quinta e R$ 89,90 às sextas, sábados, domingos e feriados. O preço com refil de drinques incluso sobe para R$ 129,90 de segunda a quinta e R$ 139,90 de sexta a domingo e feriados.

Menu tem cinco tipos de risoto Crédito: Fabio Lacerda

Crianças até 4 anos não pagam e de 5 a 9 anos pagam meia, assim como bariátricos que apresentarem carteirinha. Funcionamento: de segunda a sábado, das 18h às 23h30, e domingo até 23h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65. Mais informações: @lagulafamigliapastrini.

JANTAR ITALIANO AO SOM DE JAZZ

Nesta quinta (12) e no próximo dia 20/12, o restaurante Feirantino Bistrô promove o evento Jazz di Natale, a partir das 19h, com cardápio inédito composto de duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas. A trilha sonora é jazz ao vivo, com a cantora Daria Obraztsova.

Do menu para casal, fazem parte as entradas: cannoli salgado recheado com maionese de camarão, aipo, maçã verde e limão siciliano e ravióli de ricota com limão, molho pomodoro, berinjela crocante, azeite de salsa e manjericão.

Pratos do evento

No momento da sobremesa, entram em cena tiramisù e panna cotta. O jantar para duas pessoas, com música ao vivo, custa R$ 395. Bebidas serão cobradas à parte. Reservas e mais informações: @feirantinobistro, (27) 99201-0558 e 99859-0558. Rua Antônio Nobre Filho, 130, Jabour, Vitória.

MENU SAZONAL COM SABORES DA ÁSIA

Caio Maia, a cozinha asiática do Sob o comando do chef, a cozinha asiática do Banzai Dekki acaba de lançar um menu inédito e sazonal, composto de entrada, prato principal, sobremesa, que propõe receitas clássicas do Oriente combinadas a releituras contemporâneas.

Para abrir o jantar, entra em cena uma tradição coreana, o banchan (pequenas porções), que varia a cada dia e já teve pepino marinado em vinagre de arroz, flocos de pimenta coreana, alho, gengibre e gergelim; kimchi da casa; tamagoyaki com maionese da casa e pimenta togarashi; e broto de feijão no vapor com shoyu e furikake.

A entrada do menu é espetinho de ancho marinado com temperos típicos de churrasco coreano (bulgogui), acompanhado por trouxinha de alface recheada com arroz.

Prato do menu é peixe na brasa com refogado de missô, milho e leite de coco Crédito: Pedro Melo

Já o prato principal é o peixe do dia grelhado na brasa, refogado cremoso de milho com missô e leite de coco e salada cítrica de agrião, vagem e cebola, e a sobremesa, torta cremosa de chocolate servida com creme inglês de pistache e pistaches caramelizados. Quanto: R$ 159 por pessoa (bebidas à parte).

O restaurante fica na Rua Joaquim Lírio, 595, ao lado do Banzai Lounge, Praia do Canto, Vitória. Reservas e mais informações: (27) 99294-2404 e @banzaidekki.

Preços apurados em 11/12/2024.

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