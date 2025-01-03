Cafeteria de Vitória lança novo cardápio com opções refrescantes

A marca capixaba de açaí Vibowls, que tem o fruto paraense como base de suas receitas, acaba de inaugurar sua segunda loja na Capital, na Praia do Canto. A primeira, na ativa há dois anos, fica na Enseada do Suá. No novo espaço, o empresário Tiago Lacerda aposta nos potes de açaí, aos quais podem ser adicionados complementos (em sua maioria funcionais), e nos shakes, acrescidos de proteínas à escolha. A partir de fevereiro, há previsão de ampliar o cardápio, incluindo sucos e empanadas, já disponíveis na unidade da Enseada. No pote, de 250ml, 500ml, 750ml ou 1 litro, o açaí do Pará é adoçado com xarope puro de guaraná (Tradicional), mel (Especial) ou banana e tâmara (Natura, o mais vendido), e custa a partir de R$ 23,90. Horários: de segunda a sexta, das 8h às 22h; sábado e domingo, das 14h às 22h. Rua Celso Calmon, 267 (antigo By Rock). Mais informações: @vibowls_.