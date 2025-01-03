Cafeteria de Vitória lança novo cardápio com opções refrescantes

Anexo à fazenda urbana Cooltiva, na Praia do Canto, o Cooltiva Café abriu 2025 com novidades no cardápio, que desde a inauguração da casa, em agosto de 2023, se destaca pelas combinações leves, refrescantes e muito saborosas criadas pelo chef Pedro Cardoso.
A começar pelas tostadas (ou toasts), feitas com fatia de pão sourdough (de longa fermentação) e coberturas variadas, as novas opções são a Caprese - muçarela fresca, tomatinho confitado e molho pesto, gratinada - e a Labneh, de inspiração árabe, com coalhada, zaatar, ovo caipira e um toque de endro.
O recém-chegado Tuna Sando, sanduíche de atum ao estilo oriental feito com shokupan (pão de leite japonês), leva atum marinado, abacate, molho de sriracha (molho de pimenta de origem tailandesa) e pó de alga nori. No mesmo estilo, estreia o B.L.T.E., releitura do clássico BLT com bacon, alface, tomate, molho da casa e ovo.
No pão brioche redondo, também de longa fermentação, a novidade é o sanduíche de rosbife de filé mignon com muçarela fresca, rúcula, picles, cebola roxa e molho da casa.
Coalhada caseira com zaatar, ovos caipiras pochês, pistaches, manteiga de páprica e endro compõem os Ovos Turcos, acompanhados por uma porçãozinha de pão sourdough tostado.
Já a a nova salada da casa vem com mix de alfaces hidropônicas cultivadas no local, rosbife de mignon, tomate sweet grape, ovos caipiras cozidos, cebola roxa, rúcula baby, croûtons e molho de mostarda dijon.
Na seção de tigelas, destaque para os pokes de salmão e de atum, ambos em base de arroz negro, abacate, tomate sweet grape, cebola roxa, edamame, algas (wakame e nori) e molho sriracha.
Para beber, foram lançadas três novas opções, com destaque para as refrescantes Açaí Coldbrew (café conilon extraído a frio, açaí e mel) e Matcha Fresh (bebida gaseificada à base de matcha e limão siciliano). Os preços dos novos pratos e bebidas variam entre R$ 38 e R$ 75.
A cafeteria abre todos os dias: segunda, das 11h às 16h; de terça a sexta, das 11h às 19h; sábado e domingo, das 9h às 19h. Rua Desembargador Sampaio, 333, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @cooltiva.cafe.
Vitória ganha novo point de açaí
A marca capixaba de açaí Vibowls, que tem o fruto paraense como base de suas receitas, acaba de inaugurar sua segunda loja na Capital, na Praia do Canto. A primeira, na ativa há dois anos, fica na Enseada do Suá. No novo espaço, o empresário Tiago Lacerda aposta nos potes de açaí, aos quais podem ser adicionados complementos (em sua maioria funcionais), e nos shakes, acrescidos de proteínas à escolha. A partir de fevereiro, há previsão de ampliar o cardápio, incluindo sucos e empanadas, já disponíveis na unidade da Enseada. No pote, de 250ml, 500ml, 750ml ou 1 litro, o açaí do Pará é adoçado com xarope puro de guaraná (Tradicional), mel (Especial) ou banana e tâmara (Natura, o mais vendido), e custa a partir de R$ 23,90. Horários: de segunda a sexta, das 8h às 22h; sábado e domingo, das 14h às 22h. Rua Celso Calmon, 267 (antigo By Rock). Mais informações: @vibowls_.
Os preços citados neste texto foram apurados em 3/01/25.