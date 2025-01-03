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Pitadas

Cafeteria de Vitória lança novo cardápio com opções refrescantes

Cooltiva Café & Bistrô traz novidades no menu e na carta de bebidas. Veja também: a segunda loja da Vibowls, marca capixaba de açaí
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 03 de Janeiro de 2025 às 17:30

Novo cardápio do Cooltiva Café, em Vitória
Salada de rosbife é dica para o verão Crédito: Estevão Ribeiro
Anexo à fazenda urbana Cooltiva, na Praia do Canto, o Cooltiva Café abriu 2025 com novidades no cardápio, que desde a inauguração da casa, em agosto de 2023, se destaca pelas combinações leves, refrescantes e muito saborosas criadas pelo chef Pedro Cardoso
A começar pelas tostadas (ou toasts), feitas com fatia de pão sourdough (de longa fermentação) e coberturas variadas, as novas opções são a Caprese - muçarela fresca, tomatinho confitado e molho pesto, gratinada - e a Labneh, de inspiração árabe, com coalhada, zaatar, ovo caipira e um toque de endro.

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O recém-chegado Tuna Sando, sanduíche de atum ao estilo oriental feito com shokupan (pão de leite japonês), leva atum marinado, abacate, molho de sriracha (molho de pimenta de origem tailandesa) e pó de alga nori. No mesmo estilo, estreia o B.L.T.E., releitura do clássico BLT com  bacon, alface, tomate, molho da casa e ovo. 
Novo cardápio do Cooltiva Café, em Vitória
Tuna sando ao estilo oriental, com shokupan e pó de nori  Crédito: Estevão Ribeiro
No pão brioche redondo, também de longa fermentação, a novidade é o sanduíche de rosbife de filé mignon com muçarela fresca, rúcula, picles, cebola roxa e molho da casa.  
Coalhada caseira com zaatar, ovos caipiras pochês, pistaches, manteiga de páprica e endro compõem os Ovos Turcos, acompanhados por uma porçãozinha de pão sourdough tostado.
Novo cardápio do Cooltiva Café, em Vitória
Ovos Turcos: receita com um toque árabe Crédito: Estevão Ribeiro
Já a a nova salada da casa vem com mix de alfaces hidropônicas cultivadas no local, rosbife de mignon, tomate sweet grape, ovos caipiras cozidos, cebola roxa, rúcula baby, croûtons e molho de mostarda dijon.
Na seção de tigelas, destaque para os pokes de salmão e de atum, ambos em base de arroz negro, abacate, tomate sweet grape, cebola roxa, edamame, algas (wakame e nori) e molho sriracha.
Novo cardápio do Cooltiva Café, em Vitória
Poke de atum contém algas wakame e nori Crédito: Estevão Ribeiro
Para beber, foram lançadas três novas opções, com destaque para as refrescantes Açaí Coldbrew (café conilon extraído a frio, açaí e mel) e Matcha Fresh (bebida gaseificada à base de matcha e limão siciliano). Os preços dos novos pratos e bebidas variam entre R$ 38 e R$ 75.  
Bebidas do novo cardápio do Cooltiva Café, em Vitória
Chai Latte, Matcha Fresh e Açaí Coldbrew: novidades na carta de bebidas Crédito: Montagem com fotos de Estevão Ribeiro
A cafeteria abre todos os dias: segunda, das 11h às 16h; de terça a sexta, das 11h às 19h; sábado e domingo, das 9h às 19h. Rua Desembargador Sampaio, 333, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @cooltiva.cafe.

Vitória ganha novo point de açaí

A marca capixaba de açaí Vibowls, que tem o fruto paraense como base de suas receitas, acaba de inaugurar sua segunda loja na Capital, na Praia do Canto. A primeira, na ativa há dois anos, fica na Enseada do Suá. No novo espaço, o empresário Tiago Lacerda aposta nos potes de açaí, aos quais podem ser adicionados complementos (em sua maioria funcionais), e nos shakes, acrescidos de proteínas à escolha. A partir de fevereiro, há previsão de ampliar o cardápio, incluindo sucos e empanadas, já disponíveis na unidade da Enseada. No pote, de 250ml, 500ml, 750ml ou 1 litro, o açaí do Pará é adoçado com xarope puro de guaraná (Tradicional), mel (Especial) ou banana e tâmara (Natura, o mais vendido), e custa a partir de R$ 23,90. Horários: de segunda a sexta, das 8h às 22h; sábado e domingo, das 14h às 22h. Rua Celso Calmon, 267 (antigo By Rock). Mais informações: @vibowls_.       
Os preços citados neste texto foram apurados em 3/01/25.

Ouça mais dicas no podcast Pitadas, da CBN Vitória (FM 92,5)

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