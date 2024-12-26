Restaurante lança menu de verão e self-service de vinhos em Vila Velha

Paella de frutos do mar é a aposta da casa para a temporada Crédito: Bruno Coelho

Um dos restaurantes mais famosos de Vila Velha com especialidade em frutos do mar, o Caranguejo do Assis acaba de renovar seu cardápio, incluindo entradas, pratos e sobremesas inéditos para o verão, além do autosserviço de vinhos em dose.

A principal aposta entre os lançamentos da estação é a paella de frutos do mar, composta de lagosta, camarão, polvo, sururu, siri e lula (R$ 350, para duas pessoas).

Outro destaque é a seção "Peça no Quilo", que permite ao cliente escolher a quantidade desejada de itens como peixe frito (R$ 82,50/kg); camarão com casca fresco (no alho e óleo ou na manteiga/R$ 140/kg); polvo salteado na manteiga (R$ 140/kg) e lula salteada na manteiga (R$ 140/kg). A porção mínima de pedidos nessa modalidade é 300g.

Badejo Especial serve duas pessoas Crédito: Bruno Coelho

Uma das novas entradas é o Polvo Tropical, com vinagrete de maçã verde e hortelã (R$ 82,50/entrada). O Badejo Especial (posta frita acompanhada por camarão, fritas e vinagrete/R$ 160), o espaguete com vegetais (brócolis, tomate-cereja e caponata de abobrinha/R$ 63, individual) e o risoto vegano de palmito com tomate confitado e crispy de alho-poró (R$ 68, individual) também estão na lista de estreias.

Espaguete com vegetais contém caponata de abobrinha Crédito: Bruno Coelho

O menu de carnes reformulado sugere Filé Paris (mignon com manteiga, arroz à piemontese gratinado e fritas/R$ 190), Filé à Primavera (mignon na manteiga de ervas e alho, acompanhado por legumes grelhados/ R$ 190) e Alcatra Real (corte grelhado com tomate confitado, crispy de alho-poró, fritas e arroz biro-biro/R$ 190). Todos servem duas pessoas.

Sobremesas estreante, a Banana Cítrica combina a fruta em calda de laranja com doce de leite, sorvete de creme e farofa doce crocante (R$ 36/individual).

Banana Cítrica é destaque entre as novas sobremesas Crédito: Bruno Coelho

No autosserviço de vinhos, que permite doses de 50, 100 ou 200 ml de diferentes rótulos armazenados em uma máquina própria, de origem italiana, o valor da taça fica entre R$ 19,90 e R$ 160, de acordo com a quantidade de bebida selecionada. Funcionamento: todos os dias, das 11h à 0h. Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica. Mais informações: (27) 3289-8486 e @caranguejodoassis.

Filé Paris: novidade no menu de carnes Crédito: Bruno Coelho

Franquia internacional de hamburguerias chega a Cariacica

Presente em mais de 30 países, a rede californiana de restaurantes com temática retrô Johnny Rockets, criada em 1986, acaba de inaugurar uma unidade em Cariacica. A loja fica na praça de alimentação do Shopping Moxuara e tem como franqueados Eloiza Grigio Roncetti da Costa e João Carlos da Costa.

O cardápio traz em destaque hambúrguer, batata frita e milkshake, servidos por garçons dançarinos, e contempla ainda pratos e petiscos variados. A decoração é temática, inspirada nos anos 1950.

O restaurante funciona todos os dias, das 11h30 às 22h, e o endereço do Shopping Moxuara é Rua Mauro Gurgel, 5353, Bairro São Francisco. A primeira unidade da Johnny Rockets no Estado fica no Shopping Vitória, na Capital. Mais informações: @johnnyrocketsbrasil.

Franquia fica na praça de alimentação do Shopping Moxuara Crédito: Johnny Rockets