Veja lista com restaurantes do ES abertos no Natal e no ano-novo

Vai passar Natal e réveillon na Grande Vitória? Então, fique de olho em uma lista com mais de 40 restaurantes que estarão funcionando nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro.
Entre as casas consultadas pelo HZ, há opções de café da manhã, brunch, almoço e jantar. Confira os horários de funcionamento a seguir e programe-se!
Restaurantes abertos em Vitória
- Alê do Pudim - Sobremesas. Natal (24/12) - das 9h às 17h. Ano-novo (31/12) - das 9h às 12h. Praia do Canto. Mais informações: @aledopudim.
- Restaurante do Bigode - Frutos do mar. Natal (24/12) - das 10h às 17h. Ano-novo (31/12 e 1/01) - das 10h às 17h. Jesus de Nazareth. Mais informações: @restaurantedobigode.
- Baruk - Comida libanesa. Natal (24/12) - das 10h às 16h. Ano-novo (31/12) - das 10h às 16h. Mata da Praia. Mais informações: @barukrestaurantevix.
- Barutti - Gelatos e sobremesas. Natal: 24/12 - das 12h às 19h | 25/12 - das 12h às 22h30. Ano-novo: 31/12 - das 12h às 19h | 1/01 - das 12h às 22h30. Praia do Canto. Mais informações: @baruttigelato.
- Caranguejo do Languinho - Frutos do mar. Natal (24/12) - das 11h às 17h. Ano-novo (31/12) - das 11h às 17h. Jesus de Nazareth. Mais informações: @caranguejodolanguinhovix.
- Coco Bambu Vitória - Cozinha variada. Natal: 24/12 - das 11h30 às 22h30 | 25/12 - das 11h30 às 22h30. Ano-novo: 31/12 - das 11h30 às 22h30 | 1/01 - das 11h30 às 22h30. Praia do Canto. Mais informações: @cocobambues.
- Daju Bistrô - Cozinha brasileira. Natal (24/12) - das 11h às 15h. Mata da Praia. Mais informações: @dajubistro.
- Don Camaleone - Pizzas e cozinha variada. Natal (25/12) - a partir das 17h30. Ano-novo (1/01) - a partir das 17h30. Praia do Canto. Mais informações: @doncamaleone.
- Empório Joaquim - Bistrô: Natal (24/12) - das 8h às 17h. Ano-novo (31/12) - das 8h às 17h. Shopping Day by Day, Praia do Canto. Mais informações: @emporiojoaquim.
- Empório Mendes - Cozinha variada. Natal: 24 e 25/12 - das 11h às 16h. Ano-novo: 31/12 - das 11h às 16h | 1/01 - das 11h às 23h30. Jardim Camburi. Mais informações: @mendesgourmetvix.
- Enbrasa - sliders e espetos. Natal (24/12) - das 12h às 20h. Ano-novo (31/12) - das 12h às 20h. Jardim Food Park, Praia de Camburi, Jardim da Penha. Mais informações: @en.brasa.
- Figata (Shopping Vitória) - Pizzas e massas. Natal (24/12) - das 11h30 às 17h. Ano-novo (31/12) - das 11h30 às 17h. Enseada do Suá. Mais informações: @figata.br.
- Borelli (Shopping Vitória) - Gelatos. Natal: 24/12 - das 10h às 19h | 25/12 - das 12h às 21h. Ano-novo: 31/12 - das 10h às 19h | 1/01 - das 12h às 21h. Enseada do Suá. Mais informações: @gelatoborellivitoria.
- Hunty's - Hambúrguer. Natal (25/12) - das 18h às 22h30. Bento Ferreira. Mais informações: @huntyshamburgueria.
- Jucá Padaria Artesanal - Padaria artesanal e cafeteria. Natal (24/12) - das 8h30 às 16h. Ano-novo (31/012 - das 8h30 às 16h. Mata da Praia e Jardim Camburi. Mais informações: @jucanacozinha.
- Odara - Padaria artesanal, confeitaria e cafeteria. Natal (24/12) - das 8h às 17h. Ano-novo (31/12) - das 8h às 17h. Praia do Canto e Jardim Camburi. Mais informações: @odarapaoecafe.
- Olima - Padaria artesanal, confeitaria e cafeteria. Natal (24/12) - das 8h às 13h. Ano-novo (31/12) - das 8h às 13h. Jardim Camburi. Mais informações: @olima.cafe.
- Mangalô - Cafeteria. Natal (24/12) - das 8h às 16h. Ano-novo (31/12) - das 8h às 16h. Praia da Curva da Jurema, Enseada do Suá. Mais informações: @mangalocafebar.
- Mombee - Sobremesas. Natal (24/12) - das 10h às 18h. Mata da Praia. Mais informações: @mombeedoceria.
- Nóz Comida Afetiva - Cozinha variada. Natal (24/12) - das 11h30 às 15h30. Ano-novo (31/12) - das 11h30 ás 15h30. Jardim da Penha. Mais informações: @nozcomidaafetiva.
- O Quintal Parrilla Bar - Parrilha e petiscos. Natal: 24/12 - das 11h às 17h | 25/12 - das 11h à 0h. Ano-novo: 31/12 - das 11h às 17h | 1/01 - das 17h à 0h. Praia do Canto. Mais informações: @oquintalparrillabar.
- Spaghetti & Cia - Cozinha italiana. Natal (24/12) - das 12h às 14h30. Ano-novo (31/12) - das 12h às 14h30. Bento Ferreira. Mais informações: @spaghettieciaoficial.
- Pitoresco Gastrobar - Frutos do mar. Natal: 24 e 25/12 - das 11h às 18h. Ano-novo: 31/12 e 1/01 - das 11h às 18h. Jesus de Nazareth. Mais informações: @pitorescogastrobar.
- Oriundi - Cozinha italiana. Natal (24/12) - das 11h30 às 14h30. Ano-novo (31/12) - das 11h30 às 14h30. Santa Lúcia. Mais informações: @restaurante.oriundi.
- Outback Steakhouse - Cozinha variada. Natal (24/12) - das 12h às 15h. Shopping Vitória, Enseada do Suá. Mais informações: @outbackbrasil.
- Peppe e Eliah - Cozinha autoral. Natal (24/12) - das 12h às 16h. Ano-novo (31/12) - das 12h às 16h. Praia do Canto. Mais informações: @eliahrestaurante e @pepperestaurante.
- Aleixo - Cozinha autoral. Natal (24/12) - das 11h às 16h. Ano-novo (31/12) - das 11h às 16h. Praia do Canto. Mais informações: @aleixorestaurante.
- Balthazar - Cozinha autoral. Natal (24/12) - das 11h às 16h. Ano-novo (31/12) - das 11h às 16h. Praia do Canto. Mais informações: @balthazarvix.
- Canto do Vinho - Cozinha internacional. Natal (24/12) - das 11h às 16h. Ano-novo (31/12) - das 11h às 16h. Praia do Canto. Mais informações: @cantodovinho.
- Tomatto Vitória - Cozinha italiana. Natal (24/12) - das 11h às 16h. Ano-novo (31/12) - das 11h às 16h. Praia do Canto. Mais informações: @tomattotrattoria.
- Wine Garden - Bistrô. Natal (24/12) - das 11h às 17h. Ano-novo: 31/12 - das 11h às 17h | 1/01 - das 11h às 23h. Vitória (Praia do Canto e Shopping Vitória) e Vila Velha (Parque das Castanheiras). Mais informações: @winegarden_es.
- Pirão - Frutos do Mar. Natal (24/12) - das 11h às 17h. Ano-novo: 31/12 - das 11h às 17h | 1/01 - das 11h às 23h. Triângulo das Bermudas, Praia do Canto. Mais informações: @restaurantepirao.
Restaurantes abertos em Vila Velha
- Água de Sal - Frutos do mar. Natal: 24/12 - das 11h às 17h | 25/12 - das 12h às 20h. Ano-novo: 31/12 - das 10h às 18h | 1/01 - das 17h às 23h30. Praia da Costa. Mais informações: @aguadesalrestaurante.
- Alambique - Cozinha brasileira. Natal (24/12) - das 11h às 16h. Ano-novo (31/12) - das 11h às 16h. Parque das Castanheiras, Praia da Costa. Mais informações: @alambique.es.
- Casa Flô - Cafeteria. Natal (24/12) - das 9h às 18h. Ano-novo (31/12) - das 9h às 18h. Parque das Castanheiras, Praia da Costa. Mais informações: @nacasaflo.
- Casa Guima - Parrilha e cozinha variada. Natal: 24/12 - das 11h30 às 17h | 25/12 - das 12h às 20h. Ano-novo: 31/12 - das 11h30 às 17h | 1/01 - das 17h à 0h. Parque das Castanheiras, Praia da Costa. Mais informações: @casaguima.
- Caranguejo do Assis - Frutos do mar. Natal: 24/12 - das 11h às 17h. Ano-novo: 31/12 - das 11h às 17h | 1/01 - das 11h às 23h. Praia de Itaparica. Mais informações: @caranguejodoassis.
- Barutti - Gelatos e sobremesas. Natal: 24/12 - das 12h às 19h | 25/12 - das 12h às 22h30. Ano-novo: 31/12 - das 12h às 19h | 1/01 - das 12h às 22h30. Praia da Costa. Mais informações: @baruttigelato.
- Doceria do Léo - Sobremesas. Natal (24/12) - das 9h às 16h. Ano-novo (31/12) - das 9h às 16h. Praia da Costa e Cobilândia. Mais informações: @doceriadoleo.
- Odara - Padaria artesanal, confeitaria e cafeteria. Natal (24/12) - das 8h às 17h. Ano-novo (31/12) - das 8h às 17h. Praia da Costa. Mais informações: @odarapaoecafe.
- Regina Maris - Frutos do mar. Natal (24/12) - das 11h às 17h. Ano-novo: 31/12 - das 11h às 17h | 1/01 - a partir das 12h. Praia de Itaparica. Mais informações: @reginamariss.
- Il Carrettino - Gelatos. Natal (24/12) - das 12h às 18h. Ano-novo: (31/12) - das 12h às 18h. Praia da Costa. Mais informações: @ilcarrettinogelateria.
Outras cidades
- Berro d´Água - Frutos do mar. Ano-novo (31/12 e 1/01) - das 9h às 18h. Jacaraípe, Serra. Mais informações: @restauranteberrodagua.
- Recanto Miramar - Frutos do mar. Natal (24/12) - das 11h às 16h. Ano-novo (31/12 e 1/01) - das 11h às 16h. Jacaraípe, Serra. Mais informações: @recantomiramar.
- Pirá Cozinha de Origem - Frutos do mar e carnes na brasa. Ano-novo (31/12) - das 11h às 18h e das 20h à 1h (com reserva e menu fechado). 1/01 - das 12h às 23h. Porto de Cima, Anchieta. Mais informações: @opiracozinha.
- Barutti - Gelatos e sobremesas. Natal: 24/12 - das 12h às 19h | 25/12 - das 12h às 22h30. Ano-novo: 31/12 - das 12h às 19h | 1/01 - das 12h às 22h30. Praia do Morro, Guarapari. Mais informações: @baruttigelato.
- Doceria do Léo - Sobremesas. Natal (24/12) - das 9h às 16h. Ano-novo (31/12) - das 9h às 16h. Vila Palestina, Campo Grande, Cariacica. Mais informações: @doceriadoleo.
Correção
23/12/2024 - 1:41
O horário de funcionamento dos restaurantes Pirão e Wine Garden enviado pela assessoria de imprensa dos mesmos estava incorreto. O texto foi corrigido.