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Do café ao jantar

Veja lista com restaurantes do ES abertos no Natal e no ano-novo

Roteiro do HZ reúne mais de 40 endereços da Grande Vitória e do litoral com horários especiais nos dias 24, 25 e 31/12 e 1° de janeiro
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 07:00

Festival de Pescado e Frutos do Mar de Jesus de Nazareth
Gurjão de peixe do Caranguejo do Languinho, em Jesus de Nazareth Crédito: Fernando Madeira
Vai passar Natal e réveillon na Grande Vitória? Então, fique de olho em uma lista com mais de 40 restaurantes que estarão funcionando nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro. 
Entre as casas consultadas pelo HZ, há opções de café da manhã, brunch, almoço e jantar. Confira os horários de funcionamento a seguir e programe-se!

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Restaurantes abertos em Vitória

  • Alê do Pudim - Sobremesas. Natal (24/12) - das 9h às 17h. Ano-novo (31/12) - das 9h às 12h. Praia do Canto. Mais informações: @aledopudim. 
  • Restaurante do Bigode - Frutos do mar. Natal (24/12) - das 10h às 17h. Ano-novo (31/12 e 1/01) - das 10h às 17h. Jesus de Nazareth. Mais informações: @restaurantedobigode.   
  • Baruk - Comida libanesa. Natal (24/12) - das 10h às 16h. Ano-novo (31/12) - das 10h às 16h. Mata da Praia. Mais informações: @barukrestaurantevix. 
  • Barutti - Gelatos e sobremesas. Natal: 24/12 - das 12h às 19h | 25/12 - das 12h às 22h30. Ano-novo: 31/12 - das 12h às 19h | 1/01 - das 12h às 22h30. Praia do Canto. Mais informações: @baruttigelato.  
  • Caranguejo do Languinho - Frutos do mar. Natal (24/12) - das 11h às 17h. Ano-novo (31/12) - das 11h às 17h. Jesus de Nazareth. Mais informações: @caranguejodolanguinhovix. 
  • Coco Bambu Vitória - Cozinha variada. Natal: 24/12 - das 11h30 às 22h30 | 25/12 - das 11h30 às 22h30. Ano-novo: 31/12 - das 11h30 às 22h30 | 1/01 - das 11h30 às 22h30. Praia do Canto. Mais informações: @cocobambues.    
  • Daju Bistrô - Cozinha brasileira. Natal (24/12) - das 11h às 15h. Mata da Praia. Mais informações: @dajubistro. 
  • Don Camaleone - Pizzas e cozinha variada. Natal (25/12) - a partir das 17h30. Ano-novo (1/01) - a partir das 17h30. Praia do Canto. Mais informações: @doncamaleone.  
Festival de Pescado e Frutos do Mar de Jesus de Nazareth
Arroz de mariscos do Restaurante do Bigode, em Jesus de Nazareth Crédito: Fernando Madeira
  • Empório Joaquim - Bistrô: Natal (24/12) - das 8h às 17h. Ano-novo (31/12) - das 8h às 17h. Shopping Day by Day, Praia do Canto. Mais informações: @emporiojoaquim.  
  • Empório Mendes - Cozinha variada. Natal: 24 e 25/12 - das 11h às 16h. Ano-novo: 31/12 - das 11h às 16h | 1/01 - das 11h às 23h30. Jardim Camburi. Mais informações: @mendesgourmetvix.   
  • Enbrasa - sliders e espetos. Natal (24/12) - das 12h às 20h. Ano-novo (31/12) - das 12h às 20h. Jardim Food Park, Praia de Camburi, Jardim da Penha. Mais informações: @en.brasa.    
  • Figata (Shopping Vitória) - Pizzas e massas. Natal (24/12) - das 11h30 às 17h. Ano-novo (31/12) - das 11h30 às 17h. Enseada do Suá. Mais informações: @figata.br. 
  • Borelli (Shopping Vitória) - Gelatos. Natal: 24/12 - das 10h às 19h | 25/12 - das 12h às 21h. Ano-novo: 31/12 - das 10h às 19h | 1/01 - das 12h às 21h. Enseada do Suá. Mais informações: @gelatoborellivitoria.   
  • Hunty's - Hambúrguer. Natal (25/12) - das 18h às 22h30. Bento Ferreira. Mais informações: @huntyshamburgueria.   
  • Jucá Padaria Artesanal - Padaria artesanal e cafeteria. Natal (24/12) - das 8h30 às 16h. Ano-novo (31/012 - das 8h30 às 16h. Mata da Praia e Jardim Camburi. Mais informações: @jucanacozinha.  
  • Odara - Padaria artesanal, confeitaria e cafeteria. Natal (24/12) - das 8h às 17h. Ano-novo (31/12) - das 8h às 17h. Praia do Canto e Jardim Camburi. Mais informações: @odarapaoecafe. 
  • Olima - Padaria artesanal, confeitaria e cafeteria. Natal (24/12) - das 8h às 13h. Ano-novo (31/12) - das 8h às 13h. Jardim Camburi. Mais informações: @olima.cafe. 
Cafeteria e padaria artesanal Olima Culinária Afetiva, em Jardim Camburi
Pães e doces do Olima Café, em Jardim Camburi Crédito: Reprodução/Instagram
  • Mangalô - Cafeteria. Natal (24/12) - das 8h às 16h. Ano-novo (31/12) - das 8h às 16h. Praia da Curva da Jurema, Enseada do Suá. Mais informações: @mangalocafebar. 
  • Mombee - Sobremesas. Natal (24/12) - das 10h às 18h. Mata da Praia. Mais informações: @mombeedoceria. 
  • Nóz Comida Afetiva - Cozinha variada. Natal (24/12) - das 11h30 às 15h30. Ano-novo (31/12) - das 11h30 ás 15h30. Jardim da Penha. Mais informações: @nozcomidaafetiva.   
  • O Quintal Parrilla Bar - Parrilha e petiscos. Natal: 24/12 - das 11h às 17h | 25/12 - das 11h à 0h. Ano-novo: 31/12 - das 11h às 17h | 1/01 - das 17h à 0h. Praia do Canto. Mais informações: @oquintalparrillabar. 
  • Spaghetti & Cia - Cozinha italiana. Natal (24/12) - das 12h às 14h30. Ano-novo (31/12) - das 12h às 14h30. Bento Ferreira. Mais informações: @spaghettieciaoficial.  
  • Pitoresco Gastrobar - Frutos do mar. Natal: 24 e 25/12 - das 11h às 18h. Ano-novo: 31/12 e 1/01 - das 11h às 18h. Jesus de Nazareth. Mais informações: @pitorescogastrobar.  
  • Oriundi - Cozinha italiana. Natal (24/12) - das 11h30 às 14h30. Ano-novo (31/12) - das 11h30 às 14h30. Santa Lúcia. Mais informações: @restaurante.oriundi. 
  • Outback Steakhouse - Cozinha variada. Natal (24/12) - das 12h às 15h. Shopping Vitória, Enseada do Suá. Mais informações: @outbackbrasil.  
  • Peppe e Eliah - Cozinha autoral. Natal (24/12) - das 12h às 16h. Ano-novo (31/12) - das 12h às 16h. Praia do Canto. Mais informações: @eliahrestaurante e @pepperestaurante. 
Flat iron com batata rústica do restaurante O Quintal Parrilla Bar
Flat iron com batata rústica do O Quintal Parrilla Bar Crédito: Vitor Jubini
  • Aleixo - Cozinha autoral. Natal (24/12) - das 11h às 16h. Ano-novo (31/12) - das 11h às 16h. Praia do Canto. Mais informações: @aleixorestaurante.  
  • Balthazar - Cozinha autoral. Natal (24/12) - das 11h às 16h. Ano-novo (31/12) - das 11h às 16h. Praia do Canto. Mais informações: @balthazarvix. 
  • Canto do Vinho - Cozinha internacional. Natal (24/12) - das 11h às 16h. Ano-novo (31/12) - das 11h às 16h. Praia do Canto. Mais informações: @cantodovinho.
  • Tomatto Vitória - Cozinha italiana. Natal (24/12) - das 11h às 16h. Ano-novo (31/12) - das 11h às 16h. Praia do Canto. Mais informações: @tomattotrattoria.
  • Wine Garden - Bistrô. Natal (24/12) - das 11h às 17h. Ano-novo: 31/12 - das 11h às 17h | 1/01 - das 11h às 23h. Vitória (Praia do Canto e Shopping Vitória) e Vila Velha (Parque das Castanheiras). Mais informações: @winegarden_es.  
  • Pirão - Frutos do Mar. Natal (24/12) - das 11h às 17h. Ano-novo: 31/12 - das 11h às 17h | 1/01 - das 11h às 23h. Triângulo das Bermudas, Praia do Canto. Mais informações: @restaurantepirao.
Moqueca do restaurante Pirão, em Vitória
Moqueca do restaurante Pirão, no Triângulo Crédito: Reprodução Instagram/Pirão

Restaurantes abertos em Vila Velha

  • Água de Sal - Frutos do mar. Natal: 24/12 - das 11h às 17h | 25/12 - das 12h às 20h. Ano-novo: 31/12 - das 10h às 18h | 1/01 - das 17h às 23h30. Praia da Costa. Mais informações: @aguadesalrestaurante.   
  • Alambique - Cozinha brasileira. Natal (24/12) - das 11h às 16h. Ano-novo (31/12) - das 11h às 16h. Parque das Castanheiras, Praia da Costa. Mais informações: @alambique.es.
  • Casa Flô - Cafeteria. Natal (24/12) - das 9h às 18h. Ano-novo (31/12) - das 9h às 18h. Parque das Castanheiras, Praia da Costa. Mais informações: @nacasaflo.
  • Casa Guima - Parrilha e cozinha variada. Natal: 24/12 - das 11h30 às 17h | 25/12 - das 12h às 20h. Ano-novo: 31/12 - das 11h30 às 17h | 1/01 - das 17h à 0h. Parque das Castanheiras, Praia da Costa. Mais informações: @casaguima. 
  • Caranguejo do Assis - Frutos do mar. Natal: 24/12 - das 11h às 17h. Ano-novo: 31/12 - das 11h às 17h | 1/01 - das 11h às 23h. Praia de Itaparica. Mais informações: @caranguejodoassis. 
  • Barutti - Gelatos e sobremesas. Natal: 24/12 - das 12h às 19h | 25/12 - das 12h às 22h30. Ano-novo: 31/12 - das 12h às 19h | 1/01 - das 12h às 22h30. Praia da Costa. Mais informações: @baruttigelato.
  • Doceria do Léo - Sobremesas. Natal (24/12) - das 9h às 16h. Ano-novo (31/12) - das 9h às 16h. Praia da Costa e Cobilândia. Mais informações: @doceriadoleo. 
  • Odara - Padaria artesanal, confeitaria e cafeteria. Natal (24/12) - das 8h às 17h. Ano-novo (31/12) - das 8h às 17h. Praia da Costa. Mais informações: @odarapaoecafe.
  • Regina Maris - Frutos do mar. Natal (24/12) - das 11h às 17h. Ano-novo: 31/12 - das 11h às 17h | 1/01 - a partir das 12h. Praia de Itaparica. Mais informações: @reginamariss.    
  • Il Carrettino - Gelatos. Natal (24/12) - das 12h às 18h. Ano-novo: (31/12) - das 12h às 18h. Praia da Costa. Mais informações: @ilcarrettinogelateria.
Combo de caranguejos do Caranguejo do Assis, em Vila Velha
Combo de caranguejos do Caranguejo do Assis Crédito: Bruno Coelho

Outras cidades

  • Berro d´Água - Frutos do mar. Ano-novo (31/12 e 1/01) - das 9h às 18h. Jacaraípe, Serra. Mais informações: @restauranteberrodagua.  
  • Recanto Miramar - Frutos do mar. Natal (24/12) - das 11h às 16h. Ano-novo (31/12 e 1/01) - das 11h às 16h. Jacaraípe, Serra. Mais informações: @recantomiramar.  
  • Pirá Cozinha de Origem - Frutos do mar e carnes na brasa. Ano-novo (31/12) - das 11h às 18h e das 20h à 1h (com reserva e menu fechado). 1/01 - das 12h às 23h. Porto de Cima, Anchieta. Mais informações: @opiracozinha.  
  • Barutti - Gelatos e sobremesas. Natal: 24/12 - das 12h às 19h | 25/12 - das 12h às 22h30. Ano-novo: 31/12 - das 12h às 19h | 1/01 - das 12h às 22h30. Praia do Morro, Guarapari. Mais informações: @baruttigelato.
  • Doceria do Léo -  Sobremesas. Natal (24/12) - das 9h às 16h. Ano-novo (31/12) - das 9h às 16h. Vila Palestina, Campo Grande, Cariacica. Mais informações: @doceriadoleo.
Restaurante Pirá, em Anchieta
Polvo na brasa do restaurante Pirá, em Anchieta Crédito: Bruno Gonçalves

Correção

23/12/2024 - 1:41
O horário de funcionamento dos restaurantes Pirão e Wine Garden enviado pela assessoria de imprensa dos mesmos estava incorreto. O texto foi corrigido.

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