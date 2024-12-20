10 cervejas leves e refrescantes para beber no verão

1

Pilsen Colorado Caium | Cervejaria Colorado (SP)

A receita clássica e também um dos carros-chefes da gigante Colorado é uma Pilsen leve com adição de mandioca. Com apenas 4,5% de teor alcoólico, é uma cerveja perfeita para beber na praia.



2

Golden Ale Praya | Cervejaria Praya (RJ)

Sou fã dessa carioca há muitos anos e acho a cara do verão. O legal é que a Praya atravessou a divisa interestadual e está cada vez mais presente nas praias capixabas. É uma cerveja incrível que leva trigo e raspas de limão siciliano.



3

Session IPA Tropical Lips | Barba Ruiva (ES)

Para quem não abre mão do amargor, mesmo em uma cerveja mais leve, a Session IPA da Barba Ruiva é a pedida certa. Com adição de lúpulos americanos que trazem notas de frutas amarelas, como maracujá e manga, essa Session garante alta refrescância nos dias mais quentes.



4

White IPA King Siciliana | Cervejaria Kingbier (ES)

Figurinha carimbada por aqui e um dos meus rótulos capixabas favoritos, a White IPA da King é o casamento perfeito entre uma Witbier e uma American IPA. Nela, as notas cítricas ficam por conta das raspas de limão siciliano, e a acidez do trigo e dos maltes é ideal para os dias mais quentes da estação.



5

German Weizen Albanos | Cervejaria Albanos (MG)

Bem gaseificada, a cerveja de trigo de Minas Gerais que entra na lista das mais refrescantes é bastante tradicional e fiel ao estilo. Além disso, é uma bebida não filtrada, com muita formação de espuma e acidez na medida.



6

German Pilsner Berger Bier | Cervejaria Berger Bier (ES)

Bebi há poucas semanas, em um churrasco, a versão mais fresca e fiel dessa cerveja: o chope no barril. Amargor na medida e qualidade nas alturas, com todas as notas de malte e lúpulo bem equilibradas e presentes, já que o chope não é pasteurizado. Agradou a todos e também acabou rapidinho.



7

Witbier Hood | Hood Cervejaria (ES)

A Witbier da cervejaria canela-verde é uma indicação minha de longa data. Com presença confirmada da casca de laranja e da semente de coentro, que fazem parte do estilo, essa versão da Hood traz notas herbais deliciosas, que vêm no aroma e cumprem sua missão no paladar.



8

Catharina Sour Arte Moderna | Cervejaria Três Santas (ES)

A cervejaria capixaba que foi destaque este ano em vários concursos por aí tem sua própria receita de Catharina com adição de quatro tipos de frutas: goiaba rosa, maracujá, manga palmer e mamão papaya. É ácida e, claro, superfrutada, bem a cara do Brasil.



9

Catharina Sour Lágrimas D’Gusta | Cervejaria Mestra (ES)

A Catharina Sour da Mestra traz uma bebida fresquinha com duas frutas ácidas que se complementam muito bem: maracujá e morango. O último, aliás, é adicionado fresco na receita e promete agradar até quem não curte cerveja.



10

Pilsen Big Pils | Bigstep Cervejaria (ES)