Começa neste sábado, 21 de dezembro, a estação mais quente do ano. E com a chegada do verão, as temperaturas, que já são bem altas em terras capixabas, tendem a subir ainda mais.
Com isso, a sede dos cervejeiros vai aumentar, e, pensando nisso, fiz uma lista com 10 cervejas leves e refrescantes, perfeitas para aliviar o calor na praia, na piscina e no churrasco durante esta temporada.
Minha seleção é focada em cervejarias do ES, mas adicionei opções de qualidade produzidas em outros estados do Sudeste que são fáceis de encontrar aqui. Confira!
10 cervejas leves e refrescantes para beber no verão
1
Pilsen Colorado Caium | Cervejaria Colorado (SP)
A receita clássica e também um dos carros-chefes da gigante Colorado é uma Pilsen leve com adição de mandioca. Com apenas 4,5% de teor alcoólico, é uma cerveja perfeita para beber na praia.
2
Golden Ale Praya | Cervejaria Praya (RJ)
Sou fã dessa carioca há muitos anos e acho a cara do verão. O legal é que a Praya atravessou a divisa interestadual e está cada vez mais presente nas praias capixabas. É uma cerveja incrível que leva trigo e raspas de limão siciliano.
3
Session IPA Tropical Lips | Barba Ruiva (ES)
Para quem não abre mão do amargor, mesmo em uma cerveja mais leve, a Session IPA da Barba Ruiva é a pedida certa. Com adição de lúpulos americanos que trazem notas de frutas amarelas, como maracujá e manga, essa Session garante alta refrescância nos dias mais quentes.
4
White IPA King Siciliana | Cervejaria Kingbier (ES)
Figurinha carimbada por aqui e um dos meus rótulos capixabas favoritos, a White IPA da King é o casamento perfeito entre uma Witbier e uma American IPA. Nela, as notas cítricas ficam por conta das raspas de limão siciliano, e a acidez do trigo e dos maltes é ideal para os dias mais quentes da estação.
5
German Weizen Albanos | Cervejaria Albanos (MG)
Bem gaseificada, a cerveja de trigo de Minas Gerais que entra na lista das mais refrescantes é bastante tradicional e fiel ao estilo. Além disso, é uma bebida não filtrada, com muita formação de espuma e acidez na medida.
6
German Pilsner Berger Bier | Cervejaria Berger Bier (ES)
Bebi há poucas semanas, em um churrasco, a versão mais fresca e fiel dessa cerveja: o chope no barril. Amargor na medida e qualidade nas alturas, com todas as notas de malte e lúpulo bem equilibradas e presentes, já que o chope não é pasteurizado. Agradou a todos e também acabou rapidinho.
7
Witbier Hood | Hood Cervejaria (ES)
A Witbier da cervejaria canela-verde é uma indicação minha de longa data. Com presença confirmada da casca de laranja e da semente de coentro, que fazem parte do estilo, essa versão da Hood traz notas herbais deliciosas, que vêm no aroma e cumprem sua missão no paladar.
8
Catharina Sour Arte Moderna | Cervejaria Três Santas (ES)
A cervejaria capixaba que foi destaque este ano em vários concursos por aí tem sua própria receita de Catharina com adição de quatro tipos de frutas: goiaba rosa, maracujá, manga palmer e mamão papaya. É ácida e, claro, superfrutada, bem a cara do Brasil.
9
Catharina Sour Lágrimas D’Gusta | Cervejaria Mestra (ES)
A Catharina Sour da Mestra traz uma bebida fresquinha com duas frutas ácidas que se complementam muito bem: maracujá e morango. O último, aliás, é adicionado fresco na receita e promete agradar até quem não curte cerveja.
10
Pilsen Big Pils | Bigstep Cervejaria (ES)
Com quase nada de amargor, a Pilsen da Bigstep é leve e perfeita para beber na praia, já que é muito refrescante e tem bom drinkability. Com 4,7% de teor alcoólico, é superdemocrática, com a promessa de agradar a todos os cervejeiros.