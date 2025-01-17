Pokeria no Canal de Guarapari é point do verão com DJ e música ao vivo

Prato havaiano é a especialidade da casa, que também serve sushi e petiscos Crédito: Ika Pokeria/Acervo

Ika Pokeria reabriu em novo endereço e segue como point badalado em Guarapari. O cenário agora é o canal que atravessa a cidade, e o acesso fica próximo à área de embarque das escunas e ao Boteco do Caranguejo, no Centro. Depois de bombar por dois verões na Pedra do Siribeira e fazer uma pausa de seis meses, areabriu em novo endereço e segue como point badalado em Guarapari. O cenário agora é o canal que atravessa a cidade, e o acesso fica próximo à área de embarque das escunas e ao Boteco do Caranguejo, no Centro.

Quem vai pela primeira vez, deve perguntar pelo Beco do Jacaré, por onde se chega à pokeria. O local, que já foi um bar de pescadores nos anos 1990, está com fila de espera nos finais de semana de tempo firme. Parte das mesas fica ao ar livre, em um deque sobre a água, e a vista é privilegiada.

Novo local da pokeria fica às margens do Canal de Guarapari Crédito: Ika Pokeria/Acervo

Embora seja dominado pelo poke, prato havaiano feito tradicionalmente com peixe, o cardápio traz opções de sushi e alguns petiscos, como bolinho de bacalhau e coxinha de salmão sem massa (um dos carros-chefes). Açaí também é uma pedida por lá.

Os pokes podem ser personalizados pelos clientes, e a lista de ingredientes traz como bases proteicas, além de salmão e cogumelo, costela bovina com barbecue e frango ao teriyaki (um dos mais pedidos).

Na seção de sobremesas, a sugestão da proprietária, Bianca Mazzelli, é a Hale Kea: rodela de abacaxi empanada em farinha panko, com açúcar e canela, coberta com doce de leite e sorvete de coco.

Rodela de abacaxi empanada é coberta com doce de leite e sorvete de coco Crédito: Ika Pokeria/Acervo

De quinta a domingo, a partir das 19h, a música ao vivo entra em cena, com repertório que vai da MPB ao forró pé-de-serra (couvert: R$ 5 por pessoa). Eventualmente, sunset com DJ faz parte da programação.

O funcionamento da casa é de quarta a domingo, das 18h às 23h30, e o endereço é Avenida Trajano Lino Gonçalves, 33, Centro, Guarapari. Mais informações: @ikapokeria.

Brunch vegetal com discotecagem de vinil

Café da manhã estendido, 100% vegetal e sem trigo, ao som de música brasileira em discos de vinil: é o que garante a próxima edição do brunch inclusivo da Fava Vegana, no Chalé ZenMar, no Morro do Moreno.

No evento, promovido pela confeitaria da chef Luana Garcia, o menu inclui itens como pão de queijo vegetal com doce de leite e requeijão cremoso de castanha; sagu de coco fresco, manga e abacaxi assados com rapadura e pipoquinha de tapioca no dendê; e quiche lorraine com bacon de tofu e puxuri (especiaria amazônica), acompanhada de folhas orgânicas, mel vegetal e castanha-de-barú.



Brunch será servido das 9h às 12h, no domingo (26/01) Crédito: Olivier Schochlin

As bebidas inclusas são café especial de produtor capixaba, chá e suco natural, mas haverá opção de mimosa, paga à parte. O set de vinil fica por conta da DJ Karine e as Bolachas. Valor do brunch por pessoa: R$ 125. Reservas, mais informações e menu completo: @favavegana e Whatsapp (27) 96961-7592.

Jantar especial com chefs renomados No próximo dia 30/01, o restaurante Soeta realiza mais uma edição do jantar Soeta Recebe - Chefs Capixabas, com um menu-degustação criado exclusivamente para a noite por sete profissionais convidados. São eles: Bia Brunow, Danilo Faria (Suzushi/Mai), Emilio Farfan (La Dolina), Ivan di Cesare (La Dolina), Juarez Campos (Casa do Chef Juarez) e Kamila Zamprogno (Cafe Haus). A sobremesa será assinada pela confeiteira Flávia Gama, chef da Chocolateria Brasil. O cardápio do jantar ainda não foi divulgado, mas as reservas já estão abertas e o valor por pessoa é R$ 350, sem taxa de serviço (bebidas à parte). Mais informações: (27) 98875-1032 e @soetarestaurante. Rua Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória.



Os preços citados neste texto foram apurados entre 15 e 16/01/25.

Ouça mais dicas no podcast Pitadas, da CBN Vitória (FM 92,5)