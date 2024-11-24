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Fim de semana

7 receitas que não podem faltar em um churrasco

Veja como preparar opções deliciosas para servir para a família e amigos
Portal Edicase

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Publicado em 24 de Novembro de 2024 às 07:44

Pão de alho (Imagem: Brent Hofacker | ShutterStock)
Pão de alho Crédito: Imagem: Brent Hofacker | ShutterStock
O churrasco é uma das maiores paixões da culinária brasileira e um verdadeiro símbolo de confraternização. Para tornar esse momento ainda mais especial e garantir um momento inesquecível, é essencial caprichar nas receitas. Abaixo, confira 7 opções incríveis que vão impressionar e agradar todos os seus convidados!

Pão de alho

Ingredientes:

  • 4 colheres de sopa de maionese em temperatura ambiente
  • 4 colheres de sopa de margarina em temperatura ambiente
  • Salsa desidratada a gosto
  • 3 dentes de alho triturados
  • Queijo parmesão ralado a gosto
  • 6 pães (tipo francês, italiano ou baguete)

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture bem todos os ingredientes, exceto os pães e o queijo ralado. Reserve. Faça 5 cortes em cada pão, como se fosse fatiar, mas sem ir até o final. Recheie cada corte com o creme de alho reservado e, com o creme que restar, passe em cima e nas laterais dos pães. Salpique com o queijo ralado e coloque-os na grelha da churrasqueira ou leve-os ao forno até dourarem. Sirva em seguida.

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Farofa com maracujá

Ingredientes:

  • 300 g de bacon picado
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 cebola picada
  • Polpa de 2 maracujás
  • 300 g de farinha de mandioca
  • Óleo de soja a gosto

Modo de preparo:

Em uma frigideira, frite o bacon em fogo médio até dourar e acrescente o alho e a cebola. Refogue até dourar. Adicione a polpa do maracujá e refogue por 2 minutos. Acrescente a farinha de mandioca e cozinhe, mexendo sempre, por aproximadamente 5 minutos. Sirva em seguida.

Maionese de legumes

Ingredientes:

  • 1 kg de batata cortada em cubos pequenos
  • 3 cenouras cortadas em cubos pequenos
  • 1 1/2 xícara de chá de vagem picada
  • 200 g de ervilha em conserva
  • 200 g de milho-verde em conserva
  • 3 ovos cozidos e descascados
  • 1/2 xícara de chá de azeitonas verdes picadas
  • 1 cebola ralada
  • 1 dente de alho ralado
  • 1/2 maço de salsinha picada
  • Suco de 1 limão
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 500 g de maionese
  • 30 g de queijo ralado
  • 1 maçã pequena cortada em cubos
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Coloque os legumes em uma panela e cubra com água. Cozinhe em fogo baixo até que fiquem tenros, mas não totalmente cozidos. Depois que os legumes estiverem cozidos, escorra a água e deixe-os esfriar. Em uma tigela, misture a cebola, o alho, o suco de limão, o azeite, o sal, a pimenta-do-reino e a salsinha. Acrescente os legumes cozidos, as azeitonas, o milho-verde, a ervilha e a maçã. Misture tudo cuidadosamente e tempere com sal. Por último, adicione a maionese e misture bem. Coloque em um refratário e salpique com queijo ralado. Conserve na geladeira até o momento de servir.
Vinagrete (Imagem: DronG | ShutterStock)
Vinagrete Crédito: DronG | ShutterStock

Vinagrete

Ingredientes:

  • 3 tomates sem sementes e cortados em cubos
  • 1 colher de café de açúcar
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1/2 cebola-roxa cortada em cubos
  • 1/2 maço de cheiro-verde picado
  • 4 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 8 colheres de sopa de vinagre de vinho branco

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o tomate, a cebola-roxa e o cheiro-verde. Acrescente o sal, a pimenta-do-reino, o azeite, o açúcar e o vinagre. Misture bem. Leve à geladeira até o momento de servir.

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Filé mignon grelhado ao provolone

Ingredientes:

  • 1 kg de filé mignon
  • 300 g de queijo provolone ralado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Corte transversalmente o filé em fatias. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve à churrasqueira com o lado salgado para cima e mantenha na grelha sem virar até a face de cima começar a “transpirar”. Vire o filé e coloque o queijo ralado sobre ele; mantenha grelhando até o queijo derreter. Sirva em seguida.

Sobrecoxa com páprica e mostarda

Ingredientes:

  • 6 sobrecoxas de frango desossadas
  • 2 colheres de sopa de mostarda
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1 colher chá de páprica defumada
  • 2 dentes de alho picados
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture a mostarda, as pápricas, o alho, o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa bem até formar uma marinada homogênea. Coloque as sobrecoxas desossadas em um prato ou tigela grande e despeje a marinada por cima. Massageie as sobrecoxas para garantir que o tempero penetre bem. Cubra com plástico-filme e deixe marinar por, no mínimo, 30 minutos. Após o tempo de descanso, leve à churrasqueira até ficarem douradas e bem cozidas. Sirva em seguida.

Kafta no espeto

Ingredientes:

  • 500 g de carne moída
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 xícara de chá de hortelã fresca picada
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 colher de chá de páprica
  • 1 colher de chá de pimenta-síria
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

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Modo de preparo:

Em uma tigela grande, misture a carne moída, a cebola, o alho, a hortelã, o cominho, a páprica, a pimenta-síria, o sal e a pimenta-do-reino. Amasse bem com as mãos até que todos os ingredientes estejam incorporados e a carne fique com uma textura homogênea. Pegue uma porção da mistura de carne e molde ao redor do espeto, pressionando bem para formar um cilindro firme. Repita o processo com o restante da carne. Leve à churrasqueira até dourar. Sirva em seguida.

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