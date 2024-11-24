7 receitas que não podem faltar em um churrasco

Pão de alho Crédito: Imagem: Brent Hofacker | ShutterStock

O churrasco é uma das maiores paixões da culinária brasileira e um verdadeiro símbolo de confraternização. Para tornar esse momento ainda mais especial e garantir um momento inesquecível, é essencial caprichar nas receitas. Abaixo, confira 7 opções incríveis que vão impressionar e agradar todos os seus convidados!

Pão de alho

Ingredientes:

4 colheres de sopa de maionese em temperatura ambiente

4 colheres de sopa de margarina em temperatura ambiente

Salsa desidratada a gosto

3 dentes de alho triturados

Queijo parmesão ralado a gosto

6 pães (tipo francês, italiano ou baguete)

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture bem todos os ingredientes, exceto os pães e o queijo ralado. Reserve. Faça 5 cortes em cada pão, como se fosse fatiar, mas sem ir até o final. Recheie cada corte com o creme de alho reservado e, com o creme que restar, passe em cima e nas laterais dos pães. Salpique com o queijo ralado e coloque-os na grelha da churrasqueira ou leve-os ao forno até dourarem. Sirva em seguida.

Farofa com maracujá

Ingredientes:

300 g de bacon picado

2 dentes de alho picados

1 cebola picada

Polpa de 2 maracujás

300 g de farinha de mandioca

Óleo de soja a gosto

Modo de preparo:

Em uma frigideira, frite o bacon em fogo médio até dourar e acrescente o alho e a cebola. Refogue até dourar. Adicione a polpa do maracujá e refogue por 2 minutos. Acrescente a farinha de mandioca e cozinhe, mexendo sempre, por aproximadamente 5 minutos. Sirva em seguida.

Maionese de legumes

Ingredientes:

1 kg de batata cortada em cubos pequenos

3 cenouras cortadas em cubos pequenos

1 1/2 xícara de chá de vagem picada

200 g de ervilha em conserva

200 g de milho-verde em conserva

3 ovos cozidos e descascados

1/2 xícara de chá de azeitonas verdes picadas

1 cebola ralada

1 dente de alho ralado

1/2 maço de salsinha picada

Suco de 1 limão

3 colheres de sopa de azeite de oliva

500 g de maionese

30 g de queijo ralado

1 maçã pequena cortada em cubos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo:

Coloque os legumes em uma panela e cubra com água. Cozinhe em fogo baixo até que fiquem tenros, mas não totalmente cozidos. Depois que os legumes estiverem cozidos, escorra a água e deixe-os esfriar. Em uma tigela, misture a cebola, o alho, o suco de limão, o azeite, o sal, a pimenta-do-reino e a salsinha. Acrescente os legumes cozidos, as azeitonas, o milho-verde, a ervilha e a maçã. Misture tudo cuidadosamente e tempere com sal. Por último, adicione a maionese e misture bem. Coloque em um refratário e salpique com queijo ralado. Conserve na geladeira até o momento de servir.

Vinagrete Crédito: DronG | ShutterStock

Vinagrete

Ingredientes:

3 tomates sem sementes e cortados em cubos

1 colher de café de açúcar

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 cebola-roxa cortada em cubos

1/2 maço de cheiro-verde picado

4 colheres de sopa de azeite de oliva

8 colheres de sopa de vinagre de vinho branco

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o tomate, a cebola-roxa e o cheiro-verde. Acrescente o sal, a pimenta-do-reino, o azeite, o açúcar e o vinagre. Misture bem. Leve à geladeira até o momento de servir.

Filé mignon grelhado ao provolone

Ingredientes:

1 kg de filé mignon

300 g de queijo provolone ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Corte transversalmente o filé em fatias. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve à churrasqueira com o lado salgado para cima e mantenha na grelha sem virar até a face de cima começar a “transpirar”. Vire o filé e coloque o queijo ralado sobre ele; mantenha grelhando até o queijo derreter. Sirva em seguida.

Sobrecoxa com páprica e mostarda

Ingredientes:

6 sobrecoxas de frango desossadas

2 colheres de sopa de mostarda

1 colher de chá de páprica doce

1 colher chá de páprica defumada

2 dentes de alho picados

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture a mostarda, as pápricas, o alho, o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa bem até formar uma marinada homogênea. Coloque as sobrecoxas desossadas em um prato ou tigela grande e despeje a marinada por cima. Massageie as sobrecoxas para garantir que o tempero penetre bem. Cubra com plástico-filme e deixe marinar por, no mínimo, 30 minutos. Após o tempo de descanso, leve à churrasqueira até ficarem douradas e bem cozidas. Sirva em seguida.

Kafta no espeto

Ingredientes:

500 g de carne moída

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de hortelã fresca picada

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica

1 colher de chá de pimenta-síria

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo: