7 receitas que não podem faltar em um churrasco

O churrasco é uma das maiores paixões da culinária brasileira e um verdadeiro símbolo de confraternização. Para tornar esse momento ainda mais especial e garantir um momento inesquecível, é essencial caprichar nas receitas. Abaixo, confira 7 opções incríveis que vão impressionar e agradar todos os seus convidados!
Pão de alho
Ingredientes:
- 4 colheres de sopa de maionese em temperatura ambiente
- 4 colheres de sopa de margarina em temperatura ambiente
- Salsa desidratada a gosto
- 3 dentes de alho triturados
- Queijo parmesão ralado a gosto
- 6 pães (tipo francês, italiano ou baguete)
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture bem todos os ingredientes, exceto os pães e o queijo ralado. Reserve. Faça 5 cortes em cada pão, como se fosse fatiar, mas sem ir até o final. Recheie cada corte com o creme de alho reservado e, com o creme que restar, passe em cima e nas laterais dos pães. Salpique com o queijo ralado e coloque-os na grelha da churrasqueira ou leve-os ao forno até dourarem. Sirva em seguida.
Farofa com maracujá
Ingredientes:
- 300 g de bacon picado
- 2 dentes de alho picados
- 1 cebola picada
- Polpa de 2 maracujás
- 300 g de farinha de mandioca
- Óleo de soja a gosto
Modo de preparo:
Em uma frigideira, frite o bacon em fogo médio até dourar e acrescente o alho e a cebola. Refogue até dourar. Adicione a polpa do maracujá e refogue por 2 minutos. Acrescente a farinha de mandioca e cozinhe, mexendo sempre, por aproximadamente 5 minutos. Sirva em seguida.
Maionese de legumes
Ingredientes:
- 1 kg de batata cortada em cubos pequenos
- 3 cenouras cortadas em cubos pequenos
- 1 1/2 xícara de chá de vagem picada
- 200 g de ervilha em conserva
- 200 g de milho-verde em conserva
- 3 ovos cozidos e descascados
- 1/2 xícara de chá de azeitonas verdes picadas
- 1 cebola ralada
- 1 dente de alho ralado
- 1/2 maço de salsinha picada
- Suco de 1 limão
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 500 g de maionese
- 30 g de queijo ralado
- 1 maçã pequena cortada em cubos
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo:
Coloque os legumes em uma panela e cubra com água. Cozinhe em fogo baixo até que fiquem tenros, mas não totalmente cozidos. Depois que os legumes estiverem cozidos, escorra a água e deixe-os esfriar. Em uma tigela, misture a cebola, o alho, o suco de limão, o azeite, o sal, a pimenta-do-reino e a salsinha. Acrescente os legumes cozidos, as azeitonas, o milho-verde, a ervilha e a maçã. Misture tudo cuidadosamente e tempere com sal. Por último, adicione a maionese e misture bem. Coloque em um refratário e salpique com queijo ralado. Conserve na geladeira até o momento de servir.
Vinagrete
Ingredientes:
- 3 tomates sem sementes e cortados em cubos
- 1 colher de café de açúcar
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/2 cebola-roxa cortada em cubos
- 1/2 maço de cheiro-verde picado
- 4 colheres de sopa de azeite de oliva
- 8 colheres de sopa de vinagre de vinho branco
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o tomate, a cebola-roxa e o cheiro-verde. Acrescente o sal, a pimenta-do-reino, o azeite, o açúcar e o vinagre. Misture bem. Leve à geladeira até o momento de servir.
Filé mignon grelhado ao provolone
Ingredientes:
- 1 kg de filé mignon
- 300 g de queijo provolone ralado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Corte transversalmente o filé em fatias. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve à churrasqueira com o lado salgado para cima e mantenha na grelha sem virar até a face de cima começar a “transpirar”. Vire o filé e coloque o queijo ralado sobre ele; mantenha grelhando até o queijo derreter. Sirva em seguida.
Sobrecoxa com páprica e mostarda
Ingredientes:
- 6 sobrecoxas de frango desossadas
- 2 colheres de sopa de mostarda
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 colher chá de páprica defumada
- 2 dentes de alho picados
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, misture a mostarda, as pápricas, o alho, o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa bem até formar uma marinada homogênea. Coloque as sobrecoxas desossadas em um prato ou tigela grande e despeje a marinada por cima. Massageie as sobrecoxas para garantir que o tempero penetre bem. Cubra com plástico-filme e deixe marinar por, no mínimo, 30 minutos. Após o tempo de descanso, leve à churrasqueira até ficarem douradas e bem cozidas. Sirva em seguida.
Kafta no espeto
Ingredientes:
- 500 g de carne moída
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 xícara de chá de hortelã fresca picada
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 colher de chá de páprica
- 1 colher de chá de pimenta-síria
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma tigela grande, misture a carne moída, a cebola, o alho, a hortelã, o cominho, a páprica, a pimenta-síria, o sal e a pimenta-do-reino. Amasse bem com as mãos até que todos os ingredientes estejam incorporados e a carne fique com uma textura homogênea. Pegue uma porção da mistura de carne e molde ao redor do espeto, pressionando bem para formar um cilindro firme. Repita o processo com o restante da carne. Leve à churrasqueira até dourar. Sirva em seguida.