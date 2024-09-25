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Culinária

5 receitas de carne de panela que vão te surpreender

Legumes, bacon e vinho tinto estão entre os ingredientes que incrementam o prato nas sugestões do HZ
Portal Edicase

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Publicado em 25 de Setembro de 2024 às 17:18

Imagem Edicase Brasil
Carne de panela com legumes  Crédito: Nina Firsova | Shutterstock
A carne de panela é uma das receitas mais versáteis e saborosas da culinária, perfeita para quem busca uma refeição reconfortante e prática. Com diferentes combinações de ingredientes, é possível transformar cortes simples em pratos surpreendentes, cheios de sabor e textura.
A seguir, confira 5 receitas de carne de panela que se destacam pelo sabor marcante e modos de preparo que farão toda a diferença no seu dia a dia.

Carne de panela com legumes

Ingredientes:

  • 1 kg de músculo cortado em pedaços
  • 2 batatas cortadas em cubos
  • 2 cenouras cortadas em rodelas
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 2 ramos de alecrim
  • 2 folhas de louro
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 colheres de sopa de extrato de tomate
  • 1 xícara de chá de água

Modo de preparo:

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione os pedaços de carne e doure todos os lados. Tempere com sal, pimenta-do-reino, louro e alecrim. Coloque as batatas, as cenouras, o extrato de tomate e a água. Tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após pegar pressão.
Desligue o fogo, aguarde a pressão da panela sair e cozinhe por mais 10 minutos, com a panela destampada e em fogo médio, até os legumes ficarem macios e o molho engrossar. Sirva em seguida.

Carne de panela com vinho tinto

Ingredientes:

  • 1 kg de patinho cortado em cubos
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 1 xícara de chá de vinho tinto seco
  • 1 xícara de chá de água
  • 1 colher de sopa de extrato de tomate
  • 2 folhas de louro
  • Sal e orégano a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente os cubos de carne e doure-os. Adicione o vinho tinto, a água, o extrato de tomate, o louro, sal e orégano.
Tampe a panela e cozinhe por 40 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão da panela sair e cozinhe por mais 10 minutos, com a panela destampada e em fogo médio, até o molho engrossar. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Carne de panela com cenoura Crédito: vsl | Shutterstock

Carne de panela com cenoura

Ingredientes:

  • 1 kg de acém cortado em cubos
  • 400 g de tomate pelado
  • 2 cenouras cortadas em rodelas
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 1 colher de chá de sal
  • Cheiro-verde picado a gosto
  • 1 xícara de chá de água

Modo de preparo:

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a carne e doure bem. Coloque o tomate pelado, a cenoura, o cheiro-verde, o sal e a água. Cozinhe por 40 minutos após pegar pressão.
Desligue o fogo, aguarde a pressão da panela sair e cozinhe por mais 10 minutos, com a panela destampada e em fogo médio, até o molho engrossar. Sirva em seguida.

Carne de panela com bacon

Ingredientes:

  • 1 kg de coxão duro cortado em pedaços
  • 100g de bacon picado
  • 2 cebolas cortadas em rodelas
  • 3 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 1 xícara de chá de água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e doure o bacon. Retire o bacon da panela e reserve. Na mesma panela, doure os pedaços de carne e adicione o alho. Acrescente as cebolas, o bacon, a água, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe por 35 minutos após pegar pressão.
Desligue o fogo, aguarde a pressão da panela sair e cozinhe por mais 10 minutos, com a panela destampada e em fogo médio, até o molho engrossar. Sirva em seguida.

Carne de panela com cerveja preta

Ingredientes:

  • 1 kg de acém cortado em cubos
  • 350 ml de cerveja preta
  • 2 cebolas fatiadas
  • 3 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 2 folhas de louro
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 xícara de chá de água

Modo de preparo:

Na panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e doure os cubos de carne. Adicione o alho e a cebola, refogue até ficarem levemente dourados. Acrescente a cerveja preta, as folhas de louro e o sal. Adicione a água, tampe a panela e cozinhe por 35 minutos após pegar pressão.
Desligue o fogo, aguarde a pressão da panela sair e cozinhe por mais 10 minutos, com a panela destampada e em fogo médio, até o molho engrossar. Sirva em seguida.

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