5 receitas de carne de panela que vão te surpreender

A carne de panela é uma das receitas mais versáteis e saborosas da culinária, perfeita para quem busca uma refeição reconfortante e prática. Com diferentes combinações de ingredientes, é possível transformar cortes simples em pratos surpreendentes, cheios de sabor e textura.
A seguir, confira 5 receitas de carne de panela que se destacam pelo sabor marcante e modos de preparo que farão toda a diferença no seu dia a dia.
Carne de panela com legumes
Ingredientes:
- 1 kg de músculo cortado em pedaços
- 2 batatas cortadas em cubos
- 2 cenouras cortadas em rodelas
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de óleo
- 2 ramos de alecrim
- 2 folhas de louro
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de extrato de tomate
- 1 xícara de chá de água
Modo de preparo:
Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione os pedaços de carne e doure todos os lados. Tempere com sal, pimenta-do-reino, louro e alecrim. Coloque as batatas, as cenouras, o extrato de tomate e a água. Tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após pegar pressão.
Desligue o fogo, aguarde a pressão da panela sair e cozinhe por mais 10 minutos, com a panela destampada e em fogo médio, até os legumes ficarem macios e o molho engrossar. Sirva em seguida.
Carne de panela com vinho tinto
Ingredientes:
- 1 kg de patinho cortado em cubos
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de óleo
- 1 xícara de chá de vinho tinto seco
- 1 xícara de chá de água
- 1 colher de sopa de extrato de tomate
- 2 folhas de louro
- Sal e orégano a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente os cubos de carne e doure-os. Adicione o vinho tinto, a água, o extrato de tomate, o louro, sal e orégano.
Tampe a panela e cozinhe por 40 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão da panela sair e cozinhe por mais 10 minutos, com a panela destampada e em fogo médio, até o molho engrossar. Sirva em seguida.
Carne de panela com cenoura
Ingredientes:
- 1 kg de acém cortado em cubos
- 400 g de tomate pelado
- 2 cenouras cortadas em rodelas
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de óleo
- 1 colher de chá de sal
- Cheiro-verde picado a gosto
- 1 xícara de chá de água
Modo de preparo:
Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a carne e doure bem. Coloque o tomate pelado, a cenoura, o cheiro-verde, o sal e a água. Cozinhe por 40 minutos após pegar pressão.
Desligue o fogo, aguarde a pressão da panela sair e cozinhe por mais 10 minutos, com a panela destampada e em fogo médio, até o molho engrossar. Sirva em seguida.
Carne de panela com bacon
Ingredientes:
- 1 kg de coxão duro cortado em pedaços
- 100g de bacon picado
- 2 cebolas cortadas em rodelas
- 3 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de óleo
- 1 xícara de chá de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e doure o bacon. Retire o bacon da panela e reserve. Na mesma panela, doure os pedaços de carne e adicione o alho. Acrescente as cebolas, o bacon, a água, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe por 35 minutos após pegar pressão.
Desligue o fogo, aguarde a pressão da panela sair e cozinhe por mais 10 minutos, com a panela destampada e em fogo médio, até o molho engrossar. Sirva em seguida.
Carne de panela com cerveja preta
Ingredientes:
- 1 kg de acém cortado em cubos
- 350 ml de cerveja preta
- 2 cebolas fatiadas
- 3 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de óleo
- 2 folhas de louro
- 1 colher de chá de sal
- 1 xícara de chá de água
Modo de preparo:
Na panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e doure os cubos de carne. Adicione o alho e a cebola, refogue até ficarem levemente dourados. Acrescente a cerveja preta, as folhas de louro e o sal. Adicione a água, tampe a panela e cozinhe por 35 minutos após pegar pressão.
Desligue o fogo, aguarde a pressão da panela sair e cozinhe por mais 10 minutos, com a panela destampada e em fogo médio, até o molho engrossar. Sirva em seguida.