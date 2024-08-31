Receita de escondidinho de carne louca é dica para o fim de semana

Gosta de escondidinho? Então fique de olho nessa dica do HZ: escondidinho de carne louca - desfiada, bem temperada e suculenta.
O prato é uma boa pedida para o almoço de fim de semana e combina muito bem com o clima ameno do inverno. Curtiu a ideia? Então, acompanhe abaixo o passo a passo desse preparo e inspire-se!
ESCONDIDINHO DE CARNE LOUCA
Ingredientes:
- 1/2 xícara de mistura de creme de leite
- 1 xícara de queijo ralado
- 500g de batata cozinha em cubos
- 2 xícaras de queijo muçarela
- 1 pimentão vermelho limpo cortado em tiras
- 200g de carne cozida desfiada
- 1/2 cebola roxa cortada em tiras
- 1/4 de salsinha picada
- 1/4 de xícara de vinagre
- 1/2 xícara de azeite
- 2 tomates sem semente em tiras
- Sal e pimenta-do-reino
Modo de preparo:
- Em uma tigela, amasse as batatas, acrescente a mistura de creme de leite e tempere a gosto com sal e pimenta-do-reino.
- Em outro recipiente, misture a carne, o pimentão, o tomate, a cebola, a salsinha, o azeite e o vinagre, além de sal e pimenta.
- Transfira a carne para uma travessa, cubra com uma camada de fatias de queijo muçarela, uma camada de purê de batata e finalize com queijo ralado.
- Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 30 minutos ou até gratinar o queijo.
Fonte: Mococa. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.