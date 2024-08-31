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Cremoso

Receita de escondidinho de carne louca é dica para o fim de semana

Aprenda a preparar versão suculenta e bem temperada do prato para o seu almoço em família
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 31 de Agosto de 2024 às 08:00

Escondidinho de carne louca
Escondidinho de carne louca é dica para o fim de semana Crédito: Mococa/Divulgação
Gosta de escondidinho? Então fique de olho nessa dica do HZ: escondidinho de carne louca - desfiada, bem temperada e suculenta. 
O prato é uma boa pedida para o almoço de fim de semana e combina muito bem com o clima ameno do inverno. Curtiu a ideia? Então, acompanhe abaixo o passo a passo desse preparo e inspire-se!    

ESCONDIDINHO DE CARNE LOUCA

Ingredientes:

  • 1/2 xícara de mistura de creme de leite 
  • 1 xícara de queijo ralado
  • 500g de batata cozinha em cubos
  • 2 xícaras de queijo muçarela
  • 1 pimentão vermelho limpo cortado em tiras
  • 200g de carne cozida desfiada
  • 1/2 cebola roxa cortada em tiras
  • 1/4 de salsinha picada
  • 1/4 de xícara de vinagre
  • 1/2 xícara de azeite
  • 2 tomates sem semente em tiras
  • Sal e pimenta-do-reino

Modo de preparo:

  1. Em uma tigela, amasse as batatas, acrescente a mistura de creme de leite e tempere a gosto com sal e pimenta-do-reino.
  2. Em outro recipiente, misture a carne, o pimentão, o tomate, a cebola, a salsinha, o azeite e o vinagre, além de sal e pimenta.
  3. Transfira a carne para uma travessa, cubra com uma camada de fatias de queijo muçarela, uma camada de purê de batata e finalize com queijo ralado.
  4. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 30 minutos ou até gratinar o queijo.
Fonte: Mococa. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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