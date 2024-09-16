Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carne

Veja 4 receitas fáceis com picanha para um almoço especial

Esse corte bovino é um dos mais apreciados pelos brasileiros. Aproveite sua versatilidade para transformar as refeições do dia a dia
Publicado em 16 de Setembro de 2024 às 12:09

Imagem Edicase Brasil
Picanha com molho chimichurri  Crédito: Tanya Sid | Shutterstock
As receitas com picanha para o almoço oferecem uma variedade de sabores e técnicas de preparo que podem transformar qualquer refeição em um momento especial.
Desde opções tradicionais até pratos mais sofisticados, como picanha ao molho de vinho tinto ou com molho chimichurri, cada receita proporciona uma experiência culinária única, garantindo um almoço suculento e irresistível.
A seguir, veja quatro diferentes maneiras de preparar esse corte bovino. 

PICANHA COM MOLHO CHIMICHURRI

Ingredientes:

  • 1 kg de picanha
  • 1/2 xícara de chá de salsinha picada
  • 1/4 xícara de chá de orégano 
  • 4 dentes de alho descascados e picados
  • 1/2 colher de chá de pimenta calabresa 
  • 1 colher de chá de vinagre de vinho tinto
  • 1/4 xícara de chá de azeite
  • Suco de 1 limão
  • Sal, sal grosso e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a salsinha, o orégano, o alho, a pimenta calabresa, o vinagre, o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Reserve. Em outro recipiente, coloque a picanha e tempere com sal grosso e pimenta-do-reino.
Transfira para uma grelha ou churrasqueira preaquecida, com a gordura voltada para cima, e grelhe cada lado por 10 minutos. Após, retire a carne da grelha e corte em fatias. Disponha o molho chimichurri sobre ela e sirva em seguida.

PICANHA COM MOLHO DE MOSTARDA E MEL

Ingredientes:

  • 1 peça de picanha
  • 3 colheres de sopa de mostarda dijon
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de molho de soja
  • 2 dentes de alho picados
  • Sal grosso e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a picanha e tempere com sal grosso e pimenta-do-reino. Após, transfira a carne para uma grelha ou churrasqueira preaquecida, com a gordura voltada para cima, e grelhe cada lado por 7 minutos. Retire a carne da grelha, espere esfriar e corte em fatias. Reserve.
Em um recipiente, coloque a mostarda dijon, o mel, o azeite, o molho de soja, o alho e a pimenta-do-reino e misture. Despeje o molho sobre a carne e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Picanha com molho de vinho tinto  Crédito: rodrigobark | Shutterstock

PICANHA COM MOLHO DE VINHO TINTO

Ingredientes:

  • 1 kg de picanha
  • 1 xícara de chá de vinho tinto seco
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 colher de sopa de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de caldo de carne
  • Azeite, sal, sal grosso, pimenta-do-reino moída e alecrim a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a picanha e tempere com sal grosso e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a carne sobre ela, com a gordura voltada para baixo, e refogue por 10 minutos, virando na metade do tempo. Após, transfira a picanha para uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos. Retire do forno e reserve.
Na mesma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a farinha de trigo e misture até obter um roux . Aos poucos, coloque o vinho tinto e cozinhe por 5 minutos, mexendo sempre para evitar gromos. Junte o caldo de carne e o ramo de alecrim e cozinhe até o molho engrossar. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Retire a picanha do forno, espere esfriar e fatie. Disponha o molho sobre ela e sirva em seguida.
Dica: sirva a carne acompanhada com batatas cozidas.

PICANHA NA MANTEIGA COM ERVAS

Ingredientes:

  • 1 kg de picanha
  • 100 g de manteiga
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • 2 colheres de sopa de tomilho
  • 2 colheres de sopa de alecrim
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 1 colher de chá de suco de limão
  • Sal, sal grosso e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a manteiga, a salsinha, o tomilho, o alecrim, o alho, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Reserve. Em outro recipiente, coloque a picanha e tempere com sal grosso e pimenta-do-reino. Reserve. Leve uma frigideira antiaderente ao fogo alto para aquecer.
Disponha a carne sobre ela e sele cada lado por 7 minutos. Desligue o fogo, transfira a picanha para um refratário e espalhe a manteiga com ervas sobre ela. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos. Retire do forno e fatie a carne. Sirva em seguida.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso
Imagem de destaque
Box de banheiro: 5 ideias para se inspirar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados