Hambúrguer de picanha defumado é dica para inovar no churrasco

Hambúrguer e picanha estão entre os alimentos favoritos dos brasileiros, e quando estão juntos em uma mesma receita o sucesso é garantido.
Então, aproveite a churrascada do feriado para inovar sem gastar muito e servir um sanduba inesquecível com gostinho defumado para sua família ou amigos.
A dica vem do churrasqueiro José Almiro, apresentador do canal de receitas Churrasqueadas: hambúrguer de picanha defumado. O expert usou a cabeça de picanha moída, parte que fica entre o coxão duro e a picanha, que é mais em conta nos açougues.
HAMBÚRGUER DEFUMADO DE PICANHA
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 50 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 50 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 4 pães de hambúrguer de sua preferência (na receita foi usado o australiano)
- 800g de cabeça de picanha moída
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
- 100g de queijo cheddar
- 1 cebola roxa
- Azeite
- 1 colher (sopa) de açúcar mascavo
- 50g de maionese
- 50g de mostarda
- 50g de catchup
- 1 colher (sopa) de mel
- 200g de bacon
- Alface
- Tomate cortado em rodelas
MODO DE PREPARO:
- Pegue a picanha moída, faça discos com aproximadamente 180g cada um e bata a bola entre as mãos para retirar o ar.
- Modele, tempere com sal e pimenta-do-reino e leve para a churrasqueira a 120ºC.
- Coloque madeira frutífera para defumar;
- Corte a cebola roxa em aneis, passe neles azeite e tempere com sal, pimenta-do-reino e açúcar mascavo. Leve à grelha para caramelizar a 110ºC por 40 minutos.
- Prepare o molho misturando bem maionese, catchup, mostarda e mel.
- Corte os pães ao meio e o tomate em rodelas. Reserve.
- Retire a cebola da grelha.
- Leve bacon fatiado para a grelha e também os pães para dar uma leve tostada.
- Vire os hambúrgueres na grelha e coloque o queijo para derreter.
- Monte o sanduíche com pão, bacon, molho, hambúrguer, cebola, tomate, alface, sal e pimenta-do-reino.
Fonte: Churrasqueadas. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.