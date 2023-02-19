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Na brasa

Hambúrguer de picanha defumado é dica para inovar no churrasco

A receita é uma dica do churrasqueiro José Almiro, do canal Churrasqueadas, que usou um corte mais barato, próximo ao coxão duro
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 19 de Fevereiro de 2023 às 06:00

Hambúrguer de picanha defumada
O hambúrguer contém ainda cheddar, bacon e cebola caramelizada Crédito: Churrasqueadas/Divulgação
Hambúrguer e picanha estão entre os alimentos favoritos dos brasileiros, e quando estão juntos em uma mesma receita o sucesso é garantido. 
Então, aproveite a churrascada do feriado para inovar sem gastar muito e servir um sanduba inesquecível com gostinho defumado para sua família ou amigos. 
A dica vem do churrasqueiro José Almiro, apresentador do canal de receitas Churrasqueadas: hambúrguer de picanha defumado. O expert usou a cabeça de picanha moída, parte que fica entre o coxão duro e a picanha, que é mais em conta nos açougues.

HAMBÚRGUER DEFUMADO DE PICANHA

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 50 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • 4 pães de hambúrguer de sua preferência (na receita foi usado o australiano)
  • 800g de cabeça de picanha moída
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • 100g de queijo cheddar
  • 1 cebola roxa
  • Azeite
  • 1 colher (sopa) de açúcar mascavo
  • 50g de maionese
  • 50g de mostarda
  • 50g de catchup
  • 1 colher (sopa) de mel
  • 200g de bacon
  • Alface
  • Tomate cortado em rodelas
MODO DE PREPARO:
  1. Pegue a picanha moída, faça discos com aproximadamente 180g cada um e bata a bola entre as mãos para retirar o ar.
  2. Modele, tempere com sal e pimenta-do-reino e leve para a churrasqueira a 120ºC. 
  3. Coloque madeira frutífera para defumar;
  4. Corte a cebola roxa em aneis, passe neles azeite e tempere com sal, pimenta-do-reino e açúcar mascavo. Leve à grelha para caramelizar a 110ºC por 40 minutos.
  5. Prepare o molho misturando bem maionese, catchup, mostarda e mel.
  6. Corte os pães ao meio e o tomate em rodelas. Reserve.
  7. Retire a cebola da grelha.
  8. Leve bacon fatiado para a grelha e também os pães para dar uma leve tostada.
  9. Vire os hambúrgueres na grelha e coloque o queijo para derreter.
  10. Monte o sanduíche com pão, bacon, molho, hambúrguer, cebola, tomate, alface, sal e pimenta-do-reino. 
Fonte: Churrasqueadas. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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