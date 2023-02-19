Hambúrguer de picanha defumado é dica para inovar no churrasco

Pegue a picanha moída, faça discos com aproximadamente 180g cada um e bata a bola entre as mãos para retirar o ar.

Modele, tempere com sal e pimenta-do-reino e leve para a churrasqueira a 120ºC.

Coloque madeira frutífera para defumar;

Corte a cebola roxa em aneis, passe neles azeite e tempere com sal, pimenta-do-reino e açúcar mascavo. Leve à grelha para caramelizar a 110ºC por 40 minutos.



Prepare o molho misturando bem maionese, catchup, mostarda e mel.



Corte os pães ao meio e o tomate em rodelas. Reserve.



Retire a cebola da grelha.



Leve bacon fatiado para a grelha e também os pães para dar uma leve tostada.



Vire os hambúrgueres na grelha e coloque o queijo para derreter.

