Saiba como fazer o hambúrguer perfeito na churrasqueira

O Dia Mundial do Hambúrguer é 28 de maio, próximo sábado. Se a sua ideia é comemorar a data fazendo um belo x-bacon na churrasqueira, os youtubers José Almiro, do canal "Churrasqueadas", e Tadeu, do "Rango", revelam macetes que podem lhe ajudar (e muito) no preparo.

Um dos pontos a levar em conta para deixar o hambúrguer saboroso é o "blend", ou seja, a mistura de carnes variadas que contêm uma certa proporção de gordura para garantir esse sabor.

X-bacon é preparado com cheddar e pão brioche Crédito: Churrasqueadas

Tadeu destaca que para fazer o hambúrguer na chapa ou na frigideira, selando a carne, o ideal é usar 20% de gordura. Se o preparo for na churrasqueira, vale usar 25% de gordura, pois com o gotejamento dos sucos da carne, a fumaça sobe e a defuma.

Com relação ao ponto da carne do hambúrguer, deixe ao ponto para malpassado, garantindo que ele está suculento. Mas isso também vai de acordo com o gosto de cada um.

Quantas vezes se deve moer a carne? Tadeu explica que isso vai depender da maneira como você prefere comê-la. Se quiser que a carne se despedace com tamanhos maiores, passando a sensação de steak, moa menos. Se preferir um hambúrguer mais fino e compacto, moa duas vezes, como um smash.

A IMPORTÂNCIA DO PÃO

O pão, por sua vez, deve ser baixo, para sustentar o hambúrguer, funcionando como um guardanapo. Deve ser fácil de segurar e não ficar sobrando, para não roubar a cena.

Antes de montar o seu burger, leve o pão para a churrasqueira para dar uma tostada, esquentar, e assim valorizar seu açúcar. Complemente com um queijo macio e bacon bem crocante.

RECEITA DE X-BACON

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: 10 minutos

Execução: fácil



INGREDIENTES:

6 pães de brioche para hambúrguer



500g de acém moído



500g de ponta de peito moído



100ml de creme de leite



100g de queijo cheddar



50g de bacon



2 tomates do tipo italiano



Sal

Pimenta-do-reino



MODO DE FAZER:

Misture o acém e a ponta de peito e modele em discos que tenham de dois a três centímetros de altura. Leve os hambúrgueres para a grelha em braseiro forte (a 20 cm da brasa), tempere com sal e pimenta-do-reino moída na hora. Quando estiver suado na parte de cima, vire o hambúrguer e tempere novamente com os mesmos ingredientes. Também coloque na churrasqueira, ao lado, as fatias do bacon e retire-as quando estiverem assadas. Para preparar o molho de queijo, coloque o creme de leite na frigideira com as fatias do queijo cheddar, misture e reserve.

Divida o pão, leve para esquentar um pouco na churrasqueira, retire, e comece a montar o hambúrguer colocando fatias finas de tomate, a carne, pedaços pequenos de bacon e o molho de queijo.

