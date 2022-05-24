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Dicas práticas

Saiba como fazer o hambúrguer perfeito na churrasqueira

Youtubers ensinam macetes para preparar um x-bacon delicioso e comemorar o Dia Mundial do Hambúrguer no sábado, 28 de maio
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 24 de Maio de 2022 às 14:32

O Dia Mundial do Hambúrguer é 28 de maio, próximo sábado. Se a sua ideia é comemorar a data fazendo um belo x-bacon na churrasqueira, os youtubers José Almiro, do canal "Churrasqueadas", e Tadeu, do "Rango", revelam macetes que podem lhe ajudar (e muito) no preparo. 
Um dos pontos a levar em conta para deixar o hambúrguer saboroso é o "blend", ou seja, a mistura de carnes variadas que contêm uma certa proporção de gordura para garantir esse sabor.
X-bacon, hambúrguer preparado na churrasqueira por José Almiro do Churrasqueadas
X-bacon é preparado com cheddar e pão brioche Crédito: Churrasqueadas
Tadeu destaca que para fazer o hambúrguer na chapa ou na frigideira, selando a carne, o ideal é usar 20% de gordura. Se o preparo for na churrasqueira, vale usar 25% de gordura, pois com o gotejamento dos sucos da carne, a fumaça sobe e a defuma.
Com relação ao ponto da carne do hambúrguer, deixe ao ponto para malpassado, garantindo que ele está suculento. Mas isso também vai de acordo com o gosto de cada um.

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Quantas vezes se deve moer a carne? Tadeu explica que isso vai depender da maneira como você prefere comê-la. Se quiser que a carne se despedace com tamanhos maiores, passando a sensação de steak, moa menos. Se preferir um hambúrguer mais fino e compacto, moa duas vezes, como um smash.

A IMPORTÂNCIA DO PÃO

O pão, por sua vez, deve ser baixo, para sustentar o hambúrguer, funcionando como um guardanapo. Deve ser fácil de segurar e não ficar sobrando, para não roubar a cena.
Antes de montar o seu burger, leve o pão para a churrasqueira para dar uma tostada, esquentar, e assim valorizar seu açúcar. Complemente com um queijo macio e bacon bem crocante.

RECEITA DE X-BACON

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 10 minutos
Execução: fácil
INGREDIENTES:
  • 6 pães de brioche para hambúrguer
  • 500g de acém moído
  • 500g de ponta de peito moído
  • 100ml de creme de leite
  • 100g de queijo cheddar
  • 50g de bacon
  • 2 tomates do tipo italiano
  • Sal
  • Pimenta-do-reino
MODO DE FAZER:
  1. Misture o acém e a ponta de peito e modele em discos que tenham de dois a três centímetros de altura.
  2. Leve os hambúrgueres para a grelha em braseiro forte (a 20 cm da brasa), tempere com sal e pimenta-do-reino moída na hora. 
  3. Quando estiver suado na parte de cima, vire o hambúrguer e tempere novamente com os mesmos ingredientes. 
  4. Também coloque na churrasqueira, ao lado, as fatias do bacon e retire-as quando estiverem assadas.
  5. Para preparar o molho de queijo, coloque o creme de leite na frigideira com as fatias do queijo cheddar, misture e reserve.
  6. Divida o pão, leve para esquentar um pouco na churrasqueira, retire, e comece a montar o hambúrguer colocando fatias finas de tomate, a carne, pedaços pequenos de bacon e o molho de queijo. 
Fonte: Churrasqueadas. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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