Saiba como fazer o hambúrguer perfeito na churrasqueira

O Dia Mundial do Hambúrguer é 28 de maio, próximo sábado. Se a sua ideia é comemorar a data fazendo um belo x-bacon na churrasqueira, os youtubers José Almiro, do canal "Churrasqueadas", e Tadeu, do "Rango", revelam macetes que podem lhe ajudar (e muito) no preparo.
Um dos pontos a levar em conta para deixar o hambúrguer saboroso é o "blend", ou seja, a mistura de carnes variadas que contêm uma certa proporção de gordura para garantir esse sabor.
Tadeu destaca que para fazer o hambúrguer na chapa ou na frigideira, selando a carne, o ideal é usar 20% de gordura. Se o preparo for na churrasqueira, vale usar 25% de gordura, pois com o gotejamento dos sucos da carne, a fumaça sobe e a defuma.
Com relação ao ponto da carne do hambúrguer, deixe ao ponto para malpassado, garantindo que ele está suculento. Mas isso também vai de acordo com o gosto de cada um.
Quantas vezes se deve moer a carne? Tadeu explica que isso vai depender da maneira como você prefere comê-la. Se quiser que a carne se despedace com tamanhos maiores, passando a sensação de steak, moa menos. Se preferir um hambúrguer mais fino e compacto, moa duas vezes, como um smash.
A IMPORTÂNCIA DO PÃO
O pão, por sua vez, deve ser baixo, para sustentar o hambúrguer, funcionando como um guardanapo. Deve ser fácil de segurar e não ficar sobrando, para não roubar a cena.
Antes de montar o seu burger, leve o pão para a churrasqueira para dar uma tostada, esquentar, e assim valorizar seu açúcar. Complemente com um queijo macio e bacon bem crocante.
RECEITA DE X-BACON
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 10 minutos
Execução: fácil
Tempo de preparo: 10 minutos
Execução: fácil
INGREDIENTES:
- 6 pães de brioche para hambúrguer
- 500g de acém moído
- 500g de ponta de peito moído
- 100ml de creme de leite
- 100g de queijo cheddar
- 50g de bacon
- 2 tomates do tipo italiano
- Sal
- Pimenta-do-reino
MODO DE FAZER:
- Misture o acém e a ponta de peito e modele em discos que tenham de dois a três centímetros de altura.
- Leve os hambúrgueres para a grelha em braseiro forte (a 20 cm da brasa), tempere com sal e pimenta-do-reino moída na hora.
- Quando estiver suado na parte de cima, vire o hambúrguer e tempere novamente com os mesmos ingredientes.
- Também coloque na churrasqueira, ao lado, as fatias do bacon e retire-as quando estiverem assadas.
- Para preparar o molho de queijo, coloque o creme de leite na frigideira com as fatias do queijo cheddar, misture e reserve.
- Divida o pão, leve para esquentar um pouco na churrasqueira, retire, e comece a montar o hambúrguer colocando fatias finas de tomate, a carne, pedaços pequenos de bacon e o molho de queijo.
Fonte: Churrasqueadas. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.