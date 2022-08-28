Como fazer carpaccio de picanha com molho de castanha-do-pará

Na receita do chef Guilherme Gerard, as fatias fininhas de carne são acompanhadas por palmito e saladinha fresca de agrião
Evelize Calmon

Publicado em 28 de Agosto de 2022 às 07:00

Carpaccio de picanha do chef Guilherme Gerard
Carpaccio de picanha: sugestão do chef Guilherme Gerard Crédito: Be On Press/Divulgação
Que a picanha é o corte bovino mais amado pelos brasileiros não é novidade. Mas você já fez ou ouviu falar de carpaccio feito com essa carne?
Pois o chef, consultor e professor Guilherme Gerard criou uma receita que vai surpreender os apaixonados por carne vermelha: carpaccio de picanha com palmito e molho à base de mostarda e castanha-do-pará.
Curtiu a ideia? Então, acompanhe o passo a passo:

CARPACCIO DE PICANHA COM MOSTARDA E CASTANHA-DO-PARÁ

INGREDIENTES (serve duas pessoas): 
  • Para o carpaccio:
  • 250g de bife de picanha
  • Sal
  • Pimenta-do-reino
  • Azeite
  • Manteiga
  • Alho
  • Tomilho
  • 20g de palmito em conserva
  • Para o molho:
  • 50g de castanha-do-pará tostada picada grosseiramente
  • 20g de mostarda dijon
  • 50g de azeite
  • 10g de vinagre de vinho tinto
  • 10g de óleo de gergelim torrado
  • 1 dente de alho
  • 10g de ciboullete cortada bem fininha
  • 10g de coentro
MODO DE PREPARO
  1. Para o carpaccio: em uma frigideira bem quente, adicione azeite e manteiga.
  2. Tempere bem o bife de picanha com sal e pimenta. 
  3. Sele muito bem todos os lados e, principalmente, a parte da gordura, junto do alho e do tomilho. 
  4. Forme uma boa crosta sem cozinhar o centro, que deve permanecer cru. 
  5. Deixe descansar por pelo menos 1 hora dentro da geladeira.
  6. Para o molho: junte todos os ingredientes dentro de um recipiente bem tampado e chacoalhe vigorosamente. O molho deve ficar com a textura cremosa, porém leve.
  7. Para a montagem do prato: com uma faca bem afiada, fatie finamente a picanha a ponto de que cada fatia se dobre sozinha. 
  8. Em um prato, disponha as fatias de modo natural para que ganhe movimento e se observe o ponto e a crosta formada.
  9. Pingue o molho de forma que cada ponto tenha castanhas. 
  10. Adicione o palmito entre as fatias.
  11. Sirva junto de uma salada de agrião e acrescente chips de batata para dar ainda mais crocância.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

