Como fazer carpaccio de picanha com molho de castanha-do-pará

Que a picanha é o corte bovino mais amado pelos brasileiros não é novidade. Mas você já fez ou ouviu falar de carpaccio feito com essa carne?
Pois o chef, consultor e professor Guilherme Gerard criou uma receita que vai surpreender os apaixonados por carne vermelha: carpaccio de picanha com palmito e molho à base de mostarda e castanha-do-pará.
Curtiu a ideia? Então, acompanhe o passo a passo:
CARPACCIO DE PICANHA COM MOSTARDA E CASTANHA-DO-PARÁ
INGREDIENTES (serve duas pessoas):
- Para o carpaccio:
- 250g de bife de picanha
- Sal
- Pimenta-do-reino
- Azeite
- Manteiga
- Alho
- Tomilho
- 20g de palmito em conserva
- Para o molho:
- 50g de castanha-do-pará tostada picada grosseiramente
- 20g de mostarda dijon
- 50g de azeite
- 10g de vinagre de vinho tinto
- 10g de óleo de gergelim torrado
- 1 dente de alho
- 10g de ciboullete cortada bem fininha
- 10g de coentro
MODO DE PREPARO
- Para o carpaccio: em uma frigideira bem quente, adicione azeite e manteiga.
- Tempere bem o bife de picanha com sal e pimenta.
- Sele muito bem todos os lados e, principalmente, a parte da gordura, junto do alho e do tomilho.
- Forme uma boa crosta sem cozinhar o centro, que deve permanecer cru.
- Deixe descansar por pelo menos 1 hora dentro da geladeira.
- Para o molho: junte todos os ingredientes dentro de um recipiente bem tampado e chacoalhe vigorosamente. O molho deve ficar com a textura cremosa, porém leve.
- Para a montagem do prato: com uma faca bem afiada, fatie finamente a picanha a ponto de que cada fatia se dobre sozinha.
- Em um prato, disponha as fatias de modo natural para que ganhe movimento e se observe o ponto e a crosta formada.
- Pingue o molho de forma que cada ponto tenha castanhas.
- Adicione o palmito entre as fatias.
- Sirva junto de uma salada de agrião e acrescente chips de batata para dar ainda mais crocância.
