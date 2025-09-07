Festival de cachaça vai preparar a maior caipirinha do ES

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 14:00
Considerada a Capital Estadual da Cachaça, São Roque do Canaã será palco do Festival da Cachaça na data em que se comemora o dia nacional da bebida. O evento será gratuito e está marcado para 12 e 13 de setembro, a partir das 18h, no município localizado no Noroeste do Espírito Santo.
O grande destaque da programação será a preparação da maior caipirinha do Espírito Santo, no sábado, Dia Nacional da Cachaça, às 17h. Além do famoso drinque nacional, o festival terá opções de gastronomia e shows musicais de samba, sertanejo e pop rock. Para entreter o público infantil, haverá parque de diversões, com acesso pago aos brinquedos e atrações.
Toda a festa acontecerá no pátio de eventos da cidade, com estrutura coberta e uma ampla praça gastronômica. Nela, os visitantes encontrarão desde comida de boteco, com destaque para o torresmo crocante, até pratos típicos da culinária capixaba, como a tradicional moqueca.
Localizada no estado que é o terceiro maior produtor de cachaça do país, segundo dados do Ministério da Agricultura e Pecuária, São Roque do Canaã abriga 13 estabelecimentos dedicados à produção artesanal da bebida.
A sequência de shows musicais começa com a dupla Welison e Júnior, passa pelo forró animado de Eduardo e Muriel, e chega às apresentações de Tunico da Vila, com repertório dedicado aos sucessos do pai, o sambista Martinho da Vila, e Paulo Leite, que preparou um espetáculo em homenagem a Sérgio Reis.
FESTIVAL DA CACHAÇA DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
Quando: 12 e 13 de setembro de 2025
Onde: no Pátio de Eventos. Rua João Guerrini, Vila Verde, São Roque do Canaã
Horário: a partir das 18h
Entrada gratuita.
Mais informações: @festivaldacachacasrc.
