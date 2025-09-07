Tradição brasileira

Festival de cachaça vai preparar a maior caipirinha do ES

Famoso drinque nacional é destaque em evento totalmente dedicado à bebida, no município de São Roque do Canaã

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 14:00

Caipirinha gigante será feita no sábado Crédito: Freepik

Considerada a Capital Estadual da Cachaça, São Roque do Canaã será palco do Festival da Cachaça na data em que se comemora o dia nacional da bebida. O evento será gratuito e está marcado para 12 e 13 de setembro, a partir das 18h, no município localizado no Noroeste do Espírito Santo.

O grande destaque da programação será a preparação da maior caipirinha do Espírito Santo, no sábado, Dia Nacional da Cachaça, às 17h. Além do famoso drinque nacional, o festival terá opções de gastronomia e shows musicais de samba, sertanejo e pop rock. Para entreter o público infantil, haverá parque de diversões, com acesso pago aos brinquedos e atrações.

Toda a festa acontecerá no pátio de eventos da cidade, com estrutura coberta e uma ampla praça gastronômica. Nela, os visitantes encontrarão desde comida de boteco, com destaque para o torresmo crocante, até pratos típicos da culinária capixaba, como a tradicional moqueca.

Localizada no estado que é o terceiro maior produtor de cachaça do país, segundo dados do Ministério da Agricultura e Pecuária, São Roque do Canaã abriga 13 estabelecimentos dedicados à produção artesanal da bebida.



A sequência de shows musicais começa com a dupla Welison e Júnior, passa pelo forró animado de Eduardo e Muriel, e chega às apresentações de Tunico da Vila, com repertório dedicado aos sucessos do pai, o sambista Martinho da Vila, e Paulo Leite, que preparou um espetáculo em homenagem a Sérgio Reis.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (12/09)

19h – Welison e Júnior



21h – Eduardo e Muriel



Sábado (13/09)



15h – Sassá e Edimar



17h – Preparação da maior caipirinha do Espírito Santo



18h – Tunico da Vila (cantando Martinho da Vila)



20h – Marcelo Ribeiro & Banda B



22h – Paulo Leite (homenagem a Sérgio Reis)



00h – Lucas Viganô & Banda Brutaiada



FESTIVAL DA CACHAÇA DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

Quando: 12 e 13 de setembro de 2025

Onde: no Pátio de Eventos. Rua João Guerrini, Vila Verde, São Roque do Canaã

Horário: a partir das 18h

Entrada gratuita.

Mais informações: @festivaldacachacasrc.

