3 receitas de caipirinha para brindar no Dia da Cachaça

Bebida tipicamente brasileira e estrela de drinques como Caipirinha, Rabo de Galo e Macunaíma, a cachaça ganhou uma data em sua homenagem, 13 de setembro.
E para celebrar o Dia Nacional da Cachaça nesta sexta-feira com um brinde especial, sugerimos três versões da receita mais icônica preparada com a bebida, a caipirinha, que você confere abaixo.
CAIPIRINHA DE MELANCIA COM GENGIBRE
Ingredientes:
- 1 xícara (chá) de polpa da melancia cortada em cubos
- 100 ml de cachaça
- 2 colheres (chá) de gengibre ralado
- 1 colher (sopa) de açúcar
- 10 pedras de gelo
Modo de preparo:
Coloque na coqueteleira a melancia, o gengibre e o açúcar, e em seguida macere bem. Acrescente a cachaça e o gelo, e agite rapidamente. Despeje o conteúdo em um copo, decore e sirva.
CAIPIRINHA DE ABACAXI COM ANIS ESTRELADO
Ingredientes:
- 100g de abacaxi cortado em cubos
- 1 unidade de anis estrelado
- 100ml de cachaça
- 1 colher (sopa) de açúcar
- 10 pedras de gelo
Modo de preparo:
Coloque na coqueteleira o abacaxi, o anis e o açúcar, e em seguida macere bem. Acrescente a cachaça e o gelo, e agite rapidamente. Despeje o conteúdo em um copo, decore e sirva.
CAIPIRINHA DE KIWI COM CRAVO
Ingredientes:
- 2 kiwis cortados em cubos
- 4 cravos da índia
- 100ml de cachaça
- 1 colher (sopa) de açúcar
- 10 pedras de gelo
Modo de preparo:
Coloque na coqueteleira o kiwi, o cravo e o açúcar, e em seguida macere bem. Acrescente a cachaça e o gelo, e agite rapidamente. Despeje o conteúdo em um copo, decore e sirva.
Fonte: Água Doce Sabores do Brasil. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.