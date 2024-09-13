3 receitas de caipirinha para brindar no Dia da Cachaça

Caipirinhas de melancia, abacaxi e kiwi Crédito: Água Doce/Divulgação

Bebida tipicamente brasileira e estrela de drinques como Caipirinha, Rabo de Galo e Macunaíma, a cachaça ganhou uma data em sua homenagem, 13 de setembro.

E para celebrar o Dia Nacional da Cachaça nesta sexta-feira com um brinde especial, sugerimos três versões da receita mais icônica preparada com a bebida, a caipirinha, que você confere abaixo.

CAIPIRINHA DE MELANCIA COM GENGIBRE

Ingredientes:

1 xícara (chá) de polpa da melancia cortada em cubos

100 ml de cachaça



2 colheres (chá) de gengibre ralado



1 colher (sopa) de açúcar



10 pedras de gelo

Modo de preparo:

Coloque na coqueteleira a melancia, o gengibre e o açúcar, e em seguida macere bem. Acrescente a cachaça e o gelo, e agite rapidamente. Despeje o conteúdo em um copo, decore e sirva.

CAIPIRINHA DE ABACAXI COM ANIS ESTRELADO

Ingredientes:

100g de abacaxi cortado em cubos

1 unidade de anis estrelado



100ml de cachaça



1 colher (sopa) de açúcar



10 pedras de gelo

Modo de preparo:

Coloque na coqueteleira o abacaxi, o anis e o açúcar, e em seguida macere bem. Acrescente a cachaça e o gelo, e agite rapidamente. Despeje o conteúdo em um copo, decore e sirva.

CAIPIRINHA DE KIWI COM CRAVO

Ingredientes:

2 kiwis cortados em cubos

4 cravos da índia



100ml de cachaça



1 colher (sopa) de açúcar



10 pedras de gelo



Modo de preparo:

Coloque na coqueteleira o kiwi, o cravo e o açúcar, e em seguida macere bem. Acrescente a cachaça e o gelo, e agite rapidamente. Despeje o conteúdo em um copo, decore e sirva.