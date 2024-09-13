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Coquetelaria

3 receitas de caipirinha para brindar no Dia da Cachaça

Data que celebra a bebida tipicamente brasileira é 13 de setembro. Aproveite a ocasião para preparar versões de seu drinque mais famoso
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 07:00

Caipirinhas
Caipirinhas de melancia, abacaxi e kiwi Crédito: Água Doce/Divulgação
Bebida tipicamente brasileira e estrela de drinques como Caipirinha, Rabo de Galo e Macunaíma, a cachaça ganhou uma data em sua homenagem, 13 de setembro.
E para celebrar o Dia Nacional da Cachaça nesta sexta-feira com um brinde especial, sugerimos três versões da receita mais icônica preparada com a bebida, a caipirinha, que você confere abaixo. 

CAIPIRINHA DE MELANCIA COM GENGIBRE

Ingredientes: 

  • 1 xícara (chá) de polpa da melancia cortada em cubos
  • 100 ml de cachaça
  • 2 colheres (chá) de gengibre ralado
  • 1 colher (sopa) de açúcar
  • 10 pedras de gelo

Modo de preparo:

Coloque na coqueteleira a melancia, o gengibre e o açúcar, e em seguida macere bem. Acrescente a cachaça e o gelo, e agite rapidamente. Despeje o conteúdo em um copo, decore e sirva.

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CAIPIRINHA DE ABACAXI COM ANIS ESTRELADO

Ingredientes: 

  • 100g de abacaxi cortado em cubos
  • 1 unidade de anis estrelado
  • 100ml de cachaça
  • 1 colher (sopa) de açúcar
  • 10 pedras de gelo

Modo de preparo:

Coloque na coqueteleira o abacaxi, o anis e o açúcar, e em seguida macere bem. Acrescente a cachaça e o gelo, e agite rapidamente. Despeje o conteúdo em um copo, decore e sirva.

CAIPIRINHA DE KIWI COM CRAVO

Ingredientes: 

  • 2 kiwis cortados em cubos
  • 4 cravos da índia
  • 100ml de cachaça
  • 1 colher (sopa) de açúcar
  • 10 pedras de gelo

Modo de preparo:

Coloque na coqueteleira o kiwi, o cravo e o açúcar, e em seguida macere bem. Acrescente a cachaça e o gelo, e agite rapidamente. Despeje o conteúdo em um copo, decore e sirva.
Fonte: Água Doce Sabores do Brasil. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.  

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