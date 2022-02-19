Veja como fazer pururuca de cebola e caipirinha apimentada

Gosta de receber os amigos para petiscar em casa? Então, aqui vão duas dicas para inovar no cardápio, usando ingredientes orientais: "pururuca" de cebola com molho de cerveja e shoyu, e para brindar, uma versão apimentada de caipirinha feita com saquê, maracujá e morango.
CAIPIRINHA DE SAQUÊ COM MORANGO, MARACUJÁ E PIMENTA
INGREDIENTES:
- 75ml de saquê
- 4 morangos
- 25ml (aproximadamente) de polpa de maracujá
- 2 colheres (chá) de geleia de pimenta
- 30ml de xarope de açúcar (para preparar o xarope, use a proporção de 800ml de água para 1kg de açúcar e leve essa mistura ao fogo baixo de 10 a 15 minutos, mexendo para que o açúcar não grude na panela).
MODO DE PREPARO:
- Em um copo longo, macere as frutas com o xarope de açúcar e a geleia de pimenta, complete com gelo e adicione o saquê. Misture bem com uma colher longa e finalize decorando com morango fatiado.
PURURUCA DE CEBOLA COM MOLHO DE CERVEJA E SHOYU
- INGREDIENTES:
- Molho:
- 2 latas de cerveja preta
- 500ml de molho de soja
- 1 colher (sopa) de gengibre ralado
- 1 dente de alho amassado
- 2 colheres (sopa) de aceto balsâmico
- 4 colheres (sopa) de açúcar mascavo
- Pururuca:
- 2 cebolas brancas cortadas na espessura de aproximadamente 1 cm
- 2 ovos
- 2 colheres (sopa) de molho de gergelim
- 2 xícaras de tapioca hidratada
- Óleo para fritar
- 1 pitada de sal
MODO DE PREPARO:
- Molho: misture todos os ingredientes em uma panela, leve ao fogo alto e mexa até diluir metade do líquido inicial. Esfrie em banho invertido (banho-maria, porém com gelo).
- Pururuca: em uma vasilha, misture os ovos e o molho de gergelim com uma pitada de sal, bata um pouco com a ajuda de um garfo ou fouet.
- Coloque a tapioca em outra vasilha e faça o processo de empanar. Passe as cebolas nos ovos batidos e na tapioca e repita esse processo mais uma vez.
- Em uma frigideira, esquente o óleo e adicione as cebolas para fritar. Retire quando estiverem douradas e sirva com o molho.
- Se preferir usar a air fryer, coloque as cebolas na fritadeira a 200ºC e deixe até dourar.
Fonte: chef Rogério Holanda/Kikkoman. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.