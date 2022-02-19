Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para petiscar

Veja como fazer pururuca de cebola e caipirinha apimentada

Vai receber os amigos para um happy hour em casa? Surpreenda servindo um petisco e um drinque com ingredientes orientais
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 02:00

Gosta de receber os amigos para petiscar em casa? Então, aqui vão duas dicas para inovar no cardápio, usando ingredientes orientais: "pururuca" de cebola com molho de cerveja e shoyu, e para brindar, uma versão apimentada de caipirinha feita com saquê, maracujá e morango.  

CAIPIRINHA DE SAQUÊ COM MORANGO, MARACUJÁ E PIMENTA

INGREDIENTES:
  • 75ml de saquê 
  • 4 morangos
  • 25ml (aproximadamente) de polpa de maracujá
  • 2 colheres (chá) de geleia de pimenta
  • 30ml de xarope de açúcar (para preparar o xarope, use a proporção de 800ml de água para 1kg de açúcar e leve essa mistura ao fogo baixo de 10 a 15 minutos, mexendo para que o açúcar não grude na panela). 
MODO DE PREPARO:
  • Em um copo longo, macere as frutas com o xarope de açúcar e a geleia de pimenta, complete com gelo e adicione o saquê. Misture bem com uma colher longa e finalize decorando com morango fatiado.
Pururuca de cebola e drinque picante de saquê com morango e maracujá
Sirva a cebola com molho de cerveja e shoyu Crédito: Luis Vinhão

PURURUCA DE CEBOLA COM MOLHO DE CERVEJA E SHOYU

  • INGREDIENTES:
  • Molho: 
  • 2 latas de cerveja preta 
  • 500ml de molho de soja
  • 1 colher (sopa) de gengibre ralado
  • 1 dente de alho amassado
  • 2 colheres (sopa) de aceto balsâmico
  • 4 colheres (sopa) de açúcar mascavo
  • Pururuca:
  • 2 cebolas brancas cortadas na espessura de aproximadamente 1 cm
  • 2 ovos
  • 2 colheres (sopa) de molho de gergelim
  • 2 xícaras de tapioca hidratada
  • Óleo para fritar
  • 1 pitada de sal
MODO DE PREPARO:
  1. Molho: misture todos os ingredientes em uma panela, leve ao fogo alto e mexa até diluir metade do líquido inicial. Esfrie em banho invertido (banho-maria, porém com gelo).
  2. Pururuca: em uma vasilha, misture os ovos e o molho de gergelim com uma pitada de sal, bata um pouco com a ajuda de um garfo ou fouet. 
  3. Coloque a tapioca em outra vasilha e faça o processo de empanar. Passe as cebolas nos ovos batidos e na tapioca e repita esse processo mais uma vez.
  4. Em uma frigideira, esquente o óleo e adicione as cebolas para fritar. Retire quando estiverem douradas e sirva com o molho.
  5. Se preferir usar a air fryer, coloque as cebolas na fritadeira a 200ºC e deixe até dourar.
Fonte: chef Rogério Holanda/Kikkoman. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Veja Também

Faça dadinhos de tapioca com linguiça para petiscar em casa

Confira receitas de drinques com cervejas IPA e Red Ale

Roda de Boteco será realizado em Cachoeiro pela primeira vez

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados