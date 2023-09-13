7 drinques para comemorar o Dia Nacional da Cachaça no ES

Invenção brasileira e estrela de drinques que são orgulho nacional, como a Caipirinha, o Rabo de Galo e o Macunaíma, a cachaça tem uma data especial para chamar de sua, 13 de setembro.
Para comemorar este Dia Nacional da Cachaça, selecionamos criações imperdíveis assinadas (em sua maioria) por bartenders capixabas e disponíveis em alguns dos melhores balcões da Grande Vitória.
A lista com cinco endereços traz opções que custam de R$ 32 a R$ 44,90 e inclui um combo lançado por uma rede internacional de restaurantes em homenagem a esse ícone do Brasil. Então, bora brindar?
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HOMENAGEM ÀS ARTES
O bar e restaurante A Oca faz uma homenagem aos pintores e pintoras brasileiros com o drinque Brasileiríssimo (R$ 32), assinado pela bartender Luana Bonato. A base é uma cachaça capixaba com infusão de aroeira, acrescida de redução cítrica de manga com maracujá. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Aberto de quarta a domingo. Mais informações: (27) 99289-4561. Clique aqui para conferir benefícios do A Oca para assinantes do Clube A Gazeta. FOTO: Bruno Coelho
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RECEITA REFRESCANTE
No cardápio do Raiz do Canto, a bebida é representada pelo Puro Sangue (R$ 37). O drinque, criado pelo bartender João Marcos Argolo, é feito com cachaça (Carvalho), suco de limão, bitter Angostura (Aromático) e hortelã fresca. Rua Jaime Martins, 25, Praia do Canto, Vitória. Aberto todos os dias. Mais informações: (27) 99655-0025. Clique aqui para conferir benefícios do Raiz do Canto para assinantes do Clube A Gazeta. FOTO: Raiz do Canto/Divulgação
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DOSE TRIPLA
No GolBurger, a combinação de três cachaças serve de base para o drinque Carrinho (R$ 44,90), assinado pelo bartender e consultor Rafael Webert. Entram na composição cachaças capixabas (Sassafrás, Carvalho Americano e Jaqueira) e, para arrematar, xarope de nibs de cacau, pimenta-da-jamaica, óleos de laranja Bahia e bitters Angostura (Aromatic e Orange). Vitória: Rua Madeira de Freitas 244, Praia do Canto. Vila Velha: Rua 15 de novembro, 603, Praia da Costa. Aberto de terça a domingo. Mais informações: @golburger. FOTO: GolBurger/Divulgação
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EXPANSÃO DE SABORES
Inspirado na coquetelaria Tiki, o bartender Gustavo Toli criou para o Casa de Bamba o Carinhoso (R$ 33,90), que harmoniza orgeat (xarope à base de amêndoas e flor de sabugueiro) com a brasileiríssima cachaça. Na composição, o limão garante acidez, e como guarnição entra em cena um pedaço de chocolate, que expande a experiência proporcionada pelo drinque. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Aberto de terça a sábado. Mais informações: (27) 99663-2104. FOTO: Luiz Rossi
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TRIO ABRASILEIRADO
No Outback, a pedida para celebrar o Dia da Cachaça é o Tropical Trio (R$ 39,90), composto de três drinques à base da bebida. Um deles leva jabuticaba, xarope e espuma da fruta e um toque de limão. Os outros dois são o Jambu Mule, feito com cachaça de jambu, limão, xarope de maracujá e espuma de gengibre, e a Caipirinha Frozen, com limão e um toque de canela e pimenta caiena. O combo já está disponível nas unidades de Vitória (Shopping Vitória) e Vila Velha (Shopping Vila Velha). Aberto todos os dias. Mais informações: @outbackbrasil. FOTO: Outback/Divulgação