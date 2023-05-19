Dia do Whisky: dicas de onde provar drinques com a bebida no ES

Com milhares de apreciadores no mundo, o uísque tem uma data especial para chamar de sua: o terceiro sábado do mês de maio.
Neste ano, o Dia Mundial do Whisky é comemorado em 20/05, e para marcar a ocasião, fomos buscar coquetéis imperdíveis feitos com o destilado nos melhores balcões da Grande Vitória.
Antes de chegarmos à lista, aqui vão algumas informações e dicas da sommelière e colunista de vinhos de HZ, Nádia Alcalde, para quem quer saber mais sobre a bebida e aproveitá-la ao máximo.
- Uísque é uma bebida alcoólica elaborada com água, fermento e um tipo de grão, que pode ser trigo, centeio, cevada ou milho.
- Existem sete famílias de uísque: Scotch Whisky, Whisky, Irish Whiskey, Tennessee Whiskey, Single Malt, Blended Whisky e Bourbon.
- A grafia do nome da bebida muda conforme o local onde é feita e a forma de destilação. O tempo de estágio em madeira também influencia na classificação.
- Para ser denominado Scotch Whisky, o destilado deve ser feito na Escócia, engarrafado com teor alcoólico mínimo de 40% e maturação de no mínimo três anos em barris de carvalho com no máximo 700 litros.
- São variações de Scotch: Single Malt Scotch, Single Grain Scotch e Blend Scotch - o que já diz muito sobre o grão utilizado.
- O uísque é uma bebida forte, então, alimente-se antes de apreciá lo e nesse caso evite comidas pesadas. É uma coisa ou outra. Vai bem com queijos e entradas, pois ajuda a abrir o apetite, e funciona também como digestivo, após a refeição.
8 COQUETÉIS PARA PROVAR NO DIA DO WHISKY
01
BRINDE AO JAPÃO
Recém-chegado ao Suzushi, o bartender Emanuel Dantas prepara o Umê, uma variação de coquetel da família dos smashs feita com Jameson Irish Whiskey, umeshu (licor de ameixa típico do Japão), limão siciliano e manjericão (R$ 49). Também fazem parte da carta de drinques, que terá novidades em breve, uísques japoneses premiados, como o Hibiki (R$ 130 a dose) e o The Yamazaki (R$ 200 a dose), eleito por três vezes o melhor do mundo. Rua Inácio Higino, 108, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99932-9898. FOTO: Fernando Madeira
02
FORA DA CAIXA
O Cidade Sol (R$ 39,90) é hit na carta de drinques do Barlavento, assinada pelos bartenders Adenilson Dantas e Brunella Nascimento. Feito com Tennessee Whiskey, maracujá, mix de cítricos, xarope de hibisco, Licor 43 e tomilho, ele é defumado com cravo-da índia e entregue em uma caixa de madeira. Quiosque 1, Praia de Camburi, na altura do bairro Jardim da Penha, Vitória. Benefícios para assinantes do Clube A Gazeta. FOTO: Fernando Madeira
03
DOSES DE BOURBON
Na carta do Peppe, o bourbon é o protagonista de dois drinques autorais. Compõe o Peppe Sour junto a Amaro Averna (licor italiano da categoria dos amargos), Pimento Dram (licor à base de pimenta-da-Jamaica), limão siciliano e açúcar (R$ 39/à esquerda na foto). Já no Quimeri, o uísque americano feito com milho mistura-se a chá mate, limão siciliano, açúcar e bitter de laranja (R$ 35). Rua Afonso Cláudio, 60, Praia do Canto, Vitória. (27) 99782-7538. FOTO: Vitor Jubini
04
DO IRISH AO SCOTCH
No Don Camaleone, os bartenders Rick Astley, Wenderson Perpétuo e Gilvan Sales acabam de criar duas sugestões de coquetel com uísque. Uma delas combina Jameson Irish Whiskey a suco de limão siciliano, xarope Folha de Pitanga, Cointreau e solução salina (R$ 35). Também autoral, o Renegado contém Tennessee Whiskey, limão, maracujá, redução de canela e bitter aromático (R$ 35). Feito com scotch whisky, maracujá, limão taiti e espuma de gengibre, o Willy (R$ 30) já é fixo no cardápio. Rua Desembargador Sampaio, 263, Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-2995. FOTO: Carlos Alberto Silva
05
COQUETEL CLÁSSICO
No gastrobar Raiz do Canto, o bartender João Marcos Argolo resgatou um coquetel clássico à base de bourbon, licor de maraschino, Sambuca (licor italiano com sabor de anis), bitter aromático e açúcar, que fica na carta até sábado (20), Dia Mundial do Whisky. Trata-se do Improved Whiskey Cocktail, versão melhorada do Whiskey Cocktail. Ambos foram relatados em 1887 no The Bar-tender's Guide, de Jerry Thomas, considerado o pai da coquetelaria americana. Quanto: R$ 44. Rua Jaime Martins, 25, Praia do Canto, Vitória. (27) 99655-0025. Benefícios para assinantes do Clube A Gazeta. FOTO: Raiz do Canto/Divulgação