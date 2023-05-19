Dia do Whisky: dicas de onde provar drinques com a bebida no ES

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BRINDE AO JAPÃO

Recém-chegado ao Suzushi, o bartender Emanuel Dantas prepara o Umê, uma variação de coquetel da família dos smashs feita com Jameson Irish Whiskey, umeshu (licor de ameixa típico do Japão), limão siciliano e manjericão (R$ 49). Também fazem parte da carta de drinques, que terá novidades em breve, uísques japoneses premiados, como o Hibiki (R$ 130 a dose) e o The Yamazaki (R$ 200 a dose), eleito por três vezes o melhor do mundo. Rua Inácio Higino, 108, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99932-9898. FOTO: Fernando Madeira

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FORA DA CAIXA

Barlavento, assinada pelos bartenders Adenilson Dantas e Brunella Nascimento. Feito com Tennessee Whiskey, maracujá, mix de cítricos, xarope de hibisco, Licor 43 e tomilho, ele é defumado com cravo-da índia e entregue em uma caixa de madeira. Quiosque 1, Praia de Camburi, na altura do bairro Jardim da Penha, Vitória. FOTO: Fernando Madeira O Cidade Sol (R$ 39,90) é hit na carta de drinques do, assinada pelos bartenders Adenilson Dantas e Brunella Nascimento. Feito com Tennessee Whiskey, maracujá, mix de cítricos, xarope de hibisco, Licor 43 e tomilho, ele é defumado com cravo-da índia e entregue em uma caixa de madeira. Quiosque 1, Praia de Camburi, na altura do bairro Jardim da Penha, Vitória. Benefícios para assinantes do Clube A Gazeta

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DOSES DE BOURBON

Na carta do Peppe, o bourbon é o protagonista de dois drinques autorais. Compõe o Peppe Sour junto a Amaro Averna (licor italiano da categoria dos amargos), Pimento Dram (licor à base de pimenta-da-Jamaica), limão siciliano e açúcar (R$ 39/à esquerda na foto). Já no Quimeri, o uísque americano feito com milho mistura-se a chá mate, limão siciliano, açúcar e bitter de laranja (R$ 35). Rua Afonso Cláudio, 60, Praia do Canto, Vitória. (27) 99782-7538. FOTO: Vitor Jubini

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DO IRISH AO SCOTCH

No Don Camaleone, os bartenders Rick Astley, Wenderson Perpétuo e Gilvan Sales acabam de criar duas sugestões de coquetel com uísque. Uma delas combina Jameson Irish Whiskey a suco de limão siciliano, xarope Folha de Pitanga, Cointreau e solução salina (R$ 35). Também autoral, o Renegado contém Tennessee Whiskey, limão, maracujá, redução de canela e bitter aromático (R$ 35). Feito com scotch whisky, maracujá, limão taiti e espuma de gengibre, o Willy (R$ 30) já é fixo no cardápio. Rua Desembargador Sampaio, 263, Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-2995. FOTO: Carlos Alberto Silva

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COQUETEL CLÁSSICO