Conheça cinco fatores que interferem no sabor de um vinho

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TIPO DE UVA

Cada variedade de uva tem um sabor e um aroma característicos, que exercem grande influência no perfil gustativo de um vinho. As uvas Cabernet Sauvignon, por exemplo, tendem a originar bebidas mais encorpadas e com altos teores de tanino, enquanto as Pinot Noir compõem vinhos mais leves e delicados.

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TERROIR

O terroir refere-se às condições ambientais em que as uvas foram cultivadas, incluindo clima, solo e topografia. Esses fatores afetam a quantidade e a qualidade dos açúcares, ácidos e outros compostos produzidos pelas uvas, o que pode afetar o gosto do vinho resultante.

03

ANO DA COLHEITA

As condições climáticas em um determinado ano podem interferir na qualidade das uvas colhidas naquela safra e, consequentemente, no sabor do vinho elaborado no período. Anos mais quentes podem produzir uvas mais doces, enquanto os mais frios resultam em uvas com acidez mais alta.

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VINIFICAÇÃO

O processo de vinificação, incluindo a fermentação, o armazenamento e o envelhecimento do vinho, também podem afetar seu sabor. O tempo que a bebida passa em barricas de carvalho, por exemplo, pode lhe adicionar notas de baunilha e outras especiarias.

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ARMAZENAMENTO