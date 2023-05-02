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Da uva ao terroir

Conheça cinco fatores que interferem no sabor de um vinho

Quando se degusta a bebida, seja qual for sua procedência, observam-se características como aroma, coloração, corpo e acidez
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 19:12

Garrafa de vinho tinto
O vinho é uma bebida viva, capaz de expressar características de um território Crédito: Shutterstock
Quando se degusta um bom vinho, seja qual for o seu país de procedência, podem ser observadas nele características como aroma, sabor, coloração, corpo, acidez, entre várias outras. 
A bebida é, além de complexa, viva, e pode até mesmo expressar elementos do local onde são cultivadas suas uvas. Além de refletir o ambiente de origem, o sabor de um vinho recebe influência de diversos outros fatores.
Conheça na lista abaixo os cinco principais.

5 FATORES QUE INFLUENCIAM O SABOR DE UM VINHO

01

TIPO DE UVA

Cada variedade de uva tem um sabor e um aroma característicos, que exercem grande influência no perfil gustativo de um vinho. As uvas Cabernet Sauvignon, por exemplo, tendem a originar bebidas mais encorpadas e com altos teores de tanino, enquanto as Pinot Noir compõem vinhos mais leves e delicados.

02

TERROIR

O terroir refere-se às condições ambientais em que as uvas foram cultivadas, incluindo clima, solo e topografia. Esses fatores afetam a quantidade e a qualidade dos açúcares, ácidos e outros compostos produzidos pelas uvas, o que pode afetar o gosto do vinho resultante.

03

ANO DA COLHEITA

As condições climáticas em um determinado ano podem interferir na qualidade das uvas colhidas naquela safra e, consequentemente, no sabor do vinho elaborado no período. Anos mais quentes podem produzir uvas mais doces, enquanto os mais frios resultam em uvas com acidez mais alta.

04

VINIFICAÇÃO

O processo de vinificação, incluindo a fermentação, o armazenamento e o envelhecimento do vinho, também podem afetar seu sabor. O tempo que a bebida passa em barricas de carvalho, por exemplo, pode lhe adicionar notas de baunilha e outras especiarias.

05

ARMAZENAMENTO

O modo como o vinho é guardado após o seu engarrafamento também pode afetar o sabor. O armazenamento inadequado possibilita o desenvolvimento de sabores desagradáveis, como o de rolha, enquanto o armazenamento adequado permite que o vinho se desenvolva e melhore ao longo do tempo.
Com informações da importadora de vinhos Wine To You (W2U).

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