Festival de frutos do mar em Iriri terá lasanha de bacalhau e versões de lagosta

Balneário de Anchieta vira vitrine da gastronomia capixaba com pratos exclusivos, programação cultural diária e entrada gratuita

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 16:45

27º Festival Capixaba de Frutos do Mar promete agitar Iriri Crédito: Lucas Drumond

Pode se programar para dias de muita delícia em Iriri. O balneário no litoral sul capixaba recebe a 27ª edição do Festival Capixaba de Frutos do Mar, de 10 a 19 de outubro, na Praça de Eventos da Praia da Costa Azul, o calçadão e a avenida Dom Helvécio. E o melhor: tudo de graça.

Serão dez dias de evento para provar clássicos e novidades, aprender receitas com chefs convidados e curtir shows. No cardápio, moqueca, paella marineira (preparada ao vivo), ceviche, massas com frutos do mar, sobremesas e versões de lagosta, camarão e peixes aparecem em menus pensados por restaurantes e chefs locais.

No Acarajé Da Cléia, por exemplo, há opções de pratos principais que vão desde lasanha de bacalhau com creme de batata (para duas pessoas), por R$ 90, até bacalhau com batata bolinha e salada de feijão fradinho, por R$ 65. Para quem gosta de porções, a chef Suzy Ferreira leva o famoso camarão Ki Delicia (6 unidades), por R$ 65.

27º Festival Capixaba de Frutos do Mar terá Paella Marineira Crédito: Lucas Drumond

A ideia é simples: servir Iriri no prato, com sabor de mar e pegada de feira gastronômica. A programação ainda mistura aulas-show, com Gilson Surrage, Davi Pires, Hamilton Júnior, Thiago Corrêa, Airton Neto e equipe Senac, além de shows diários que vão do samba ao jazz.

A chef Suzy Ferreira estará na 27ª edição do Festival Capixaba Crédito: Lucas Drumond

Nomes como Mundo & Cia, Flor de Cactus, Soul Jazz Banda, Arquivo do Samba e Serginho Oliveira animam a praça. Tem ainda atividades infantis, homenagens culturais e clima de encontro para famílias e amigos.

Cidade inteira se movimenta

Além da área do evento, o festival aquece a economia local: hotéis, casas de temporada, padarias, restaurantes e sorveterias sentem o fluxo de visitantes. “Iriri já entrou no calendário de eventos e estamos prontos para receber turistas e moradores em mais essa grande celebração”, resume Andréa Braga, da Associação Iriri Vivo.

E para quem não vive só de garfadas, a agenda inclui campeonatos de beach tennis e futevôlei, mais um motivo para alongar a estadia e curtir o balneário durante o dia.

Programação

Sexta-feira (10)

17h - Abertura do evento

19h - Abertura oficial do evento com autoridades

20h - Aula-show inaugural do espaço gourmet com o prato símbolo do festival, “Paella Marineira”, preparada pelo chef coordenador do evento Gilson Surrage e chef Davi

Pires

21h - Show com a banda Mundo & Cia

1h - Encerramento





Sábado (11)

8h - Campeonato de beach tennis na quadra Beach Soccer (Praia da Areia Preta, próximo à lagoa)

8h às 12h - Desafio Caribe Capixaba de futevôlei (Praia da Areia Preta, próximo à lagoa) - categorias mista e masculina

11h - Abertura do evento

12h - Aula-show com a chef Nadhyesda Hera - Linguine de frutos do mar na panela de parmesão

13h30 - Show com a banda Flor de Cactus

19h - Aula-show com o chef Hamilton Júnior (Restaurante 235, Itapemirim) - Atum exportação e tradição

20h - Show com Wávila e Banda

22h30 - Show com o Projeto Feijoada

1h - Encerramento do evento





Domingo (12)

8h - Campeonato de beach tennis na quadra Beach Soccer (Praia da Areia Preta, próximo à lagoa)

8h às 12h - 1º Desafio Caribe Capixaba de futevôlei - Frutos do Mar (Areia Preta, próximo à lagoa) - categorias mista e masculina

11h - Abertura do evento

12h - Aula-show kids com a chef Suzy Ferreira - Empadinhas do Dia das Crianças + sorteio de um peixe assado - Distribuição de pipoca e algodão-doce para crianças pela Associação Iriri Vivo

14h - Show com a DJ Zappie Pimentel e sua famosa kombi

19h - Aula-show Senac com a chef Silvana Cordeiro - Salada Paradise de frutos do mar

20h - Show com Paulinho Bolzan e Banda

0h - Encerramento





Segunda-feira (13)

18h - Abertura do evento

19h - Aula-show com a chef Fernanda Braga - Torta de limão

20h - Show com Léo Zanol e Banda

23h - Encerramento





Terça-feira (14)

18h - Abertura do evento

19h - Aula-show com o chef André Ciciliote (Restaurante Pirá) - Peixe na brasa com ceviche de banana-da-terra

20h - Show com Fernanda Pontes

23h - Encerramento





Quarta-feira (15)

18h - Abertura do evento

19h - Homenagem aos professores de Iriri pelo seu dia

20h - Encontro com músicos em prol do músico Henrique Cabral (todo o cachê e valor adicional doados pela Associação para seu tratamento)

23h - Encerramento





Quinta-feira (16)

18h - Abertura do evento

19h - Aula-show com o chef Airton Neto (Hotel Espardate) - Arroz de bacalhau

20h - Show com o maestro Mauro Sax (solo instrumental)

21h - Show com Duo (MPB, nacional e internacional)





Sexta-feira (17)

18h - Abertura do evento

19h - Aula-show Senac com a chef Tuany Soares - Agnoline Primavera

20h - Show com Leandro Ferreira & Zélia (MPB e samba)

22h - Show com Soul Jazz Banda

1h - Encerramento





Sábado (18)

18h - Abertura do evento

19h - Apresentação cultural do Grupo Jaraguá

19h30 - Aula-show com o chef Thiago Corrêa (coordenador da Grã Escola Gourmet) - Ceviche misto de frutos do mar

20h - Show com Arquivo do Samba

22h - Show com a banda Frequency

1h- Encerramento





Domingo (19)

18h - Abertura do evento

19h - Show com Serginho Oliveira (nacional e internacional)

22h - Encerramento

Informações

27º Festival Capixaba de Frutos do Mar

Onde: Balneário de Iriri - Anchieta

Balneário de Iriri - Anchieta Quando: 10 a 19 de outubro

10 a 19 de outubro Entrada gratuita

