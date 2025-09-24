Veja a programação

Festival gratuito no Caparaó terá pratos típicos e degustação de cafés

Programação inclui exposições, feira de artesanato e produtos locais, além de espaço para empreendedores da agroindústria do Caparaó

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 15:30

Festival Sabores do Caparaó terá gastronomia, música e arte de graça em Irupi Crédito: Empresa Astris / Divulgação

A Princesinha do Caparaó está em festa. De 26 a 28 de setembro, Irupi recebe o Festival Sabores do Caparaó, evento que chega para marcar os 34 anos do município com uma programação recheada de cultura, culinária e empreendedorismo local.

O Festival terá entrada gratuita e promete transformar a Reta de Irupi em um grande ponto de encontro para moradores e visitantes.

Durante os três dias, o público poderá aproveitar apresentações musicais ao vivo, degustar pratos típicos da região, conhecer rótulos de cervejas artesanais, cafés especiais e se encantar com o artesanato produzido no município e arredores.

Circuito em expansão

O Sabores do Caparaó é realizado em etapas ao longo do ano. Em 2025, já passou por Guaçuí, em junho, e Muniz Freire, em agosto. Depois de Irupi, o circuito encerra em Ibatiba, entre 6 e 8 de janeiro de 2026. A proposta é fortalecer o turismo regional e estimular a circulação de visitantes pelo Caparaó capixaba.

Cultura e identidade local

A programação musical traz artistas locais, embalando o clima festivo e celebrando a diversidade cultural do Caparaó. Além da boa música, o festival abre espaço para pequenos empreendedores, produtores rurais e artesãos, criando oportunidades de negócios e fortalecendo a economia criativa da cidade. A exposição e degustação de cafés especiais de Irupi, reconhecidos pela qualidade, são um dos pontos centrais desta edição.

Programação completa

SEXTA (26)

17h – Abertura da Feira Abertura da Praça de alimentação (Pratos especais, Pizzas e Massas, Comida de Boteco, Porções, Fogo de chão e muitas delícias)

Espaço Mercearia – Doces & Sobremesas, Chocolate Artesanal, Cafés Especiais do Caparaó, Cachaça, charcutaria, pães, Confeitaria, Artesanato e muito mais.

Cervejas Capixabas

PALCO CAPARAÓ

18h – Carol Brito (sertanejo)

20h – Wagner & Edmar (Brasilidades)

22h – Bruno Marlon e Gabriel & Lucas e Junior (À Vera)





SÁBADO (27)

16h – Abertura da Feira

PALCO CAPARAÓ

16h15 – Show Orquestra Municipal de Irupi

17h15 aula show com chef Nagem Abikair e alunos do curso “Jovem chef”

18h – Sol Maior (Pé de Serra)

20h – Auto-Reverce (Pop/Rock)

22h – Guilherme Otávio (Sertanejo)





DOMINGO (28)

11h – Abertura da Feira

PALCO CAPARAÓ

12h – Ariana (MPB)

14h – SambaÊh (Samba/Pagode)

17h – Matheus Machado (Sertanejo)

19h – Marcos e Willian (sertanejo)

