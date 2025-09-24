Editorias do Site
Festival gratuito no Caparaó terá pratos típicos e degustação de cafés

Programação inclui exposições, feira de artesanato e produtos locais, além de espaço para empreendedores da agroindústria do Caparaó

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 15:30

Festival Sabores do Caparaó terá gastronomia, música e arte de graça em Irupi

A Princesinha do Caparaó está em festa. De 26 a 28 de setembro, Irupi recebe o Festival Sabores do Caparaó, evento que chega para marcar os 34 anos do município com uma programação recheada de cultura, culinária e empreendedorismo local.

O Festival terá entrada gratuita e promete transformar a Reta de Irupi em um grande ponto de encontro para moradores e visitantes.

Durante os três dias, o público poderá aproveitar apresentações musicais ao vivo, degustar pratos típicos da região, conhecer rótulos de cervejas artesanais, cafés especiais e se encantar com o artesanato produzido no município e arredores.

Festival Sabores do Caparaó
Festival Sabores do Caparaó

Circuito em expansão

O Sabores do Caparaó é realizado em etapas ao longo do ano. Em 2025, já passou por Guaçuí, em junho, e Muniz Freire, em agosto. Depois de Irupi, o circuito encerra em Ibatiba, entre 6 e 8 de janeiro de 2026. A proposta é fortalecer o turismo regional e estimular a circulação de visitantes pelo Caparaó capixaba.

Cultura e identidade local

A programação musical traz artistas locais, embalando o clima festivo e celebrando a diversidade cultural do Caparaó. Além da boa música, o festival abre espaço para pequenos empreendedores, produtores rurais e artesãos, criando oportunidades de negócios e fortalecendo a economia criativa da cidade. A exposição e degustação de cafés especiais de Irupi, reconhecidos pela qualidade, são um dos pontos centrais desta edição.

Festival Sabores do Caparaó
Festival Sabores do Caparaó

Programação completa

  • SEXTA (26)
  • 17h – Abertura da Feira Abertura da Praça de alimentação (Pratos especais, Pizzas e Massas, Comida de Boteco, Porções, Fogo de chão e muitas delícias)
  • Espaço Mercearia – Doces & Sobremesas, Chocolate Artesanal, Cafés Especiais do Caparaó, Cachaça, charcutaria, pães, Confeitaria, Artesanato e muito mais.
  • Cervejas Capixabas
  • PALCO CAPARAÓ
  • 18h – Carol Brito (sertanejo)
  • 20h – Wagner & Edmar (Brasilidades)
  • 22h – Bruno Marlon e Gabriel & Lucas e Junior (À Vera)

  • SÁBADO (27)
  • 16h – Abertura da Feira
  • PALCO CAPARAÓ
  • 16h15 – Show Orquestra Municipal de Irupi
  • 17h15 aula show com chef Nagem Abikair e alunos do curso “Jovem chef”
  • 18h – Sol Maior (Pé de Serra)
  • 20h – Auto-Reverce (Pop/Rock)
  • 22h – Guilherme Otávio (Sertanejo)

  • DOMINGO (28)
  • 11h – Abertura da Feira
  • PALCO CAPARAÓ
  • 12h – Ariana (MPB)
  • 14h – SambaÊh (Samba/Pagode)
  • 17h – Matheus Machado (Sertanejo)
  • 19h – Marcos e Willian (sertanejo)

