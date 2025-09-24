Festival gratuito no Caparaó terá pratos típicos e degustação de cafés

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 15:30
A Princesinha do Caparaó está em festa. De 26 a 28 de setembro, Irupi recebe o Festival Sabores do Caparaó, evento que chega para marcar os 34 anos do município com uma programação recheada de cultura, culinária e empreendedorismo local.
O Festival terá entrada gratuita e promete transformar a Reta de Irupi em um grande ponto de encontro para moradores e visitantes.
Durante os três dias, o público poderá aproveitar apresentações musicais ao vivo, degustar pratos típicos da região, conhecer rótulos de cervejas artesanais, cafés especiais e se encantar com o artesanato produzido no município e arredores.
O Sabores do Caparaó é realizado em etapas ao longo do ano. Em 2025, já passou por Guaçuí, em junho, e Muniz Freire, em agosto. Depois de Irupi, o circuito encerra em Ibatiba, entre 6 e 8 de janeiro de 2026. A proposta é fortalecer o turismo regional e estimular a circulação de visitantes pelo Caparaó capixaba.
A programação musical traz artistas locais, embalando o clima festivo e celebrando a diversidade cultural do Caparaó. Além da boa música, o festival abre espaço para pequenos empreendedores, produtores rurais e artesãos, criando oportunidades de negócios e fortalecendo a economia criativa da cidade. A exposição e degustação de cafés especiais de Irupi, reconhecidos pela qualidade, são um dos pontos centrais desta edição.
