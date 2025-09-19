Até outubro

Exposição em shopping do ES tem escultura de baleia de quase 10 metros

Experiência gratuita conta com tubarão instagramável, 15 instalações e áreas interativas

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 15:25

Exposição conta com 15 instalações Crédito: Mariane Gonçalves/ Shopping Praia da Costa

O Shopping Praia da Costa conta com uma nova atração para a criançada: a exposição “O Fantástico Mundo Marinho”. São 15 instalações, incluindo baleias, polvo, arraia, tubarão e muito mais.

A experiência é um verdadeiro mergulho no universo dos oceanos, e as réplicas gigantes imitam a dimensão desses animais. Além das esculturas robotizadas, há um tubarão instagramável e áreas interativas com realidade virtual, jogos de memória, carrossel, oficinas e brincadeiras.

Entre os destaques da exposição estão: baleia jubarte com quase 10 metros de comprimento, tubarão-baleia de 9 metros e um polvo com mais de 6 metros de largura. Há também peixe-palhaço e cirurgião-patela, espécies do Nemo e Dory, respectivamente.

A exposição segue no local até o dia 19 de outubro, e para visitar basta retirar o ingresso gratuito no aplicativo do shopping. Cada criança pode permanecer por 20 minutos.

Serviço

Exposição: O Fantástico Mundo Marinho

Local : Shopping Praia da Costa – Vila Velha

Data : até 19 de outubro

Horário : durante o funcionamento do shopping

Entrada : gratuita

Classificação livre

Instalações da exposição "O Fantástico Mundo Marinho" 1 de 5

Este vídeo pode te interessar