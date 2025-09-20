Arte

Parque Cultural Casa do Governador terá obra de Hélio Oiticica, criador do tropicalismo

Prevista para dezembro de 2025, a instalação terá 200m² e propõe uma experiência sensorial e interativa, integrando arte e natureza

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 13:00

Parque Cultural Casa do Governador terá obra de Hélio Oiticica Crédito: Cesar Oiticica Filho / Marco Rodrigues, do Acervo de Pesquisa e Documentação do MAM Rio

O Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, anunciou a incorporação da instalação Magic Square #3, do artista Hélio Oiticica (1937-1980), ao seu acervo. A assinatura do contrato foi realizada durante a ArtRio 2025, no início de setembro, no Rio de Janeiro, com a presença de Cesar Oiticica, diretor do Projeto Hélio Oiticica.

A obra será construída no alto do Parque neste segundo semestre, com previsão de inauguração em dezembro de 2025. Com 200 metros quadrados, o labirinto de concreto pintado em cores vibrantes propõe uma experiência sensorial e interativa ao público, permitindo que os visitantes circulem entre os planos de cor. Trata-se da terceira versão da série no mundo e da segunda aberta à visitação pública, a outra fica no Instituto Inhotim, em Brumadinho (MG).

instalação Magic Square #3, do artista Hélio Oiticica Crédito: Cesar Oiticica Filho

Hélio Oiticica foi um dos nomes mais importantes da arte brasileira do século 20. Pintor, escultor e artista performático, destacou-se pelo experimentalismo e pela inovação ao dissolver as fronteiras entre obra e espectador, que passa a ser participante ativo da criação numa fusão entre arte e vida. É dele também a criação do termo Tropicália, movimento estético que propunha novas formas de arte, com dimensões éticas, sociais e políticas capazes de influenciar comportamentos.

Para Cesar Oiticica, a chegada da obra ao Espírito Santo tem caráter simbólico. “É uma emoção muito grande poder colocar uma obra pensada para o espaço público em um lugar de livre acesso, no Espírito Santo, que é uma terra muito cara para mim. É importante que a obra do Hélio Oiticica seja conhecida em todo o Brasil, e esse é um passo enorme nessa direção.”

O diretor regional do Instituto ArteCidadania, Sérgio Sá Leitão, destacou a conquista após meses de negociação. “É uma grande honra para o Parque receber essa obra. Estávamos ansiosos para anunciar e felizes por tê-la agora em nosso acervo.”

Fabrício Noronha, Secretário de Cultura do Espírito Santo; Cesar Oiticica, diretor do projeto Helio Oiticica; Lucas Padilha, Secretário de Cultura do Rio de Janeiro; Sérgio Sá Leitão, Diretor do Instituto ArteCidadania Crédito: Wesley Sabino

O secretário da Cultura do Espírito Santo, Fabrício Noronha, também celebrou: “Esse é um momento muito importante para o Parque, para a Secretaria de Cultura e para o Governo do Estado. É uma conquista receber uma obra da relevância de Hélio Oiticica.”

Parque Cultural Casa do Governador

Inaugurado em maio de 2022, o Parque Cultural Casa do Governador ocupa a Residência Oficial do Governo do Espírito Santo e é considerado a maior galeria de arte a céu aberto do estado. O espaço reúne 33 obras, sendo 23 permanentes e 10 temporárias, em um terreno de 93 mil m², e promove atividades que articulam arte contemporânea, sustentabilidade e educação.

Com entrada gratuita, o Parque funciona de terça a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos, das 8h às 15h. A programação pode ser acompanhada no Instagram @parqueculturalcasadogovernador.

