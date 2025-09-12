  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Capixabas participam da ArtRio - Feira de Arte do Rio de Janeiro

Vitória
Publicado em 12/09/2025 às 04h00
Virgínia Casagrande Fabrício Noronha: o Parque Cultural Casa do Governador participa da ArtRio 2025 – Feira de Arte do Rio de Janeiro.

Capixabas na ArtRio 2025

Um time de capixabas apreciadores de arte participar da ArtRio 2025 – Feira de Arte do Rio de Janeiro, que movimenta a Cidade Maravilhosa, 10 a 14 de setembro, na Marina da Glória. O Parque Cultural Casa do Governador e a Galeria Matias Brotas têm estandes na feira. E arquietetos, designers e galeristas do ES prestigiam a mostra, reconhecida como um dos mais relevantes eventos do calendário das artes da América Latina. A primeira-dama do ES, Virgínia Casagrande, e o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, visitaram a feira e participaram de bate-papo aberto ao público no estande do parque,  Quatro obras do Parque foram confeccionadas em forma de maquetes táteis: “Vestígios”, de Kyria Oliveira; ICEBERG [Antropobsceno], de Fernando Velázquez; “Movimento à Tecnologia”, de Natan Dias; e “OJIJI”, de Siwaju. Isso permite que pessoas cegas ou com baixa visão possam tatear as obras e ouvir audiodescrição delas.  Veja as fotos!

NA SERRA 

Fabio Junger, Eula Peres, Weverson Meireles

Fabio Junger, Eula Peres, Weverson Meireles:  na 228ª edição do Café de Negócios da ASES, que reuniu empresários, gestores e autoridades da Serra. Crédito: Edson Reis

Jackie Campos e Marina Giuberti. Jackie Campos
ensaio

A sommelier capixaba Marina Giuberti, radicada na França,  aproveitou seus dias de descanso no Espírito Santo e reservou um momento para ser clicada pela talentosa fotógrafa Jackie Campos. 

EXPOSIÇÃO

O Secretário de Estado da Cultura do Espírito Santo, Fabricio Noronha, com o curador da exposição

O secretário de Estado da Cultura do Espírito Santo, Fabricio Noronha, com o curador da exposição "Línguas africanas que fazem o Brasil", Tiganá Santana, e a representante da diretoria do Instituto Cultural Vale, Luciana Gondim: no evento de abertura da exposição do Museu Vale realizado nesta terça-feira (09), no Palácio Anchieta. Crédito: Divulgação

A promotora de Justiça Maria Clara Mendonça Perim. Divulgação
Homenagem da Transparência

A promotora de Justiça Maria Clara Mendonça Perim recebe no próximo dia 26 a Comenda Délio José Prates do Amaral, da Transparência Capixaba. A medalha representa o reconhecimento da Transparência às personalidades que se destacam para o desenvolvimento da cultura de transparência e governança pública no Espírito Santo. Maria Clara é doutora em Direito Público pela UERJ e atua no Ministério Público há 22 anos.

EDUCAÇÃO

Will Loyola visitou a escola MADAN

O apresentador da TV Gazeta Will Loyola visitou a escola MADAN para mostrar que educação de alta performance vai além de ensinar, com qualidade, o conteúdo programático, envolvendo também o cuidado socioemocional, a gestão do tempo e se preparar para os desafios. Na foto, com o diretor Daniel Rojas e Daniela Meneghelli e Luanna Andrade, da equipe de Marketing da escola. Crédito: Divulgação

Marcelo Rosas, Leonardo Amaral e Lia Canedo. Davi Prechedes
Na serra

O diretor Geral do Meridional Serra, Marcelo Rosas, o médico coordenador do serviço de imagem, Leonardo Amaral e a diretora Médica, Lia Canedo, em evento de inauguração do novo espaço de exames para a realização de radiologia no Hospital Meridional Serra.

Moda e solidariedade

Thais Góis se uniu mais uma vez à Anette Musso e um time de voluntários para realizar a 3ª edição do Desfile Beneficente em prol do Asilo dos Idosos de Vitória. A grande festa acontecerá no dia 16 de setembro, na Casa Lounge. O evento, que este ano terá o tema “O tempo e a moda”, promete um verdadeiro espetáculo com muita emoção, propósito, moda e alegria, além da venda de peças exclusivas do acervo pessoal de diversas personalidades da Grande Vitória, por preços especiais. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla.

Brinde de aniversário

Julia e Ticy Chieppe convidam para um brinde de aniversário dos 14 anos da Duett, neste sábado (13), na Aleixo Netto. 

Experiência do cliente

O norte-americano Lincoln Murphy, referência internacional no tema de Sucesso do Cliente (CS), estará em Vitória neste sábado (13) para o evento Customer 360, organizado por Jihany Rangel, na Fucape.  Conhecido por colaborar com empresas como Hubspot, Gainsight e Salesforce, Murphy é considerado o “Philip Kotler” do CS e fará uma palestra exclusiva voltada ao crescimento de negócios através da base de clientes.

