Um time de capixabas apreciadores de arte participar da ArtRio 2025 – Feira de Arte do Rio de Janeiro, que movimenta a Cidade Maravilhosa, 10 a 14 de setembro, na Marina da Glória. O Parque Cultural Casa do Governador e a Galeria Matias Brotas têm estandes na feira. E arquietetos, designers e galeristas do ES prestigiam a mostra, reconhecida como um dos mais relevantes eventos do calendário das artes da América Latina. A primeira-dama do ES, Virgínia Casagrande, e o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, visitaram a feira e participaram de bate-papo aberto ao público no estande do parque, Quatro obras do Parque foram confeccionadas em forma de maquetes táteis: “Vestígios”, de Kyria Oliveira; ICEBERG [Antropobsceno], de Fernando Velázquez; “Movimento à Tecnologia”, de Natan Dias; e “OJIJI”, de Siwaju. Isso permite que pessoas cegas ou com baixa visão possam tatear as obras e ouvir audiodescrição delas. Veja as fotos!