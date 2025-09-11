Ruth Rebello recebeu arquitetos e designers para bate-papo em Vitória

“O que os projetos de decoração estão comunicando sem você perceber”, foi a provocação da arquiteta integrativa Potira Manhães em mais uma edição do Canto Encanto Experience, encontro promovido pela empresária Ruth Rebello, que recebeu um grupo seleto de arquitetos, designers e apreciadores de mobiliário assinado. Potira revelou a importância de cores, texturas e objetos na composição dos ambientes e para o bem estar das pessoas. O evento marcou o lançamento de peças ícones da Canto Encanto com peças do designer Maurício Bomfim. Passaram por lá nomes como Márcia Paoliello, Max Mello, Christian Vieira, Luciana Vervloet, Ana Eccher, Sonia Telles, Priscila Maciel, Vinicius Gama, Camila Casati, Marcia Flores, Patrícia Graselli, Eliana Haese, Heloiza Souza, Livia Possatto, Yasmin Olmo.

CONFERÊNCIA

A diretora de Regulatório e Projetos de Infraestrutura da Vale, Daniella Barros; o diretor do ICPEC, Fabrício Bernardes Diniz; a vice-prefeita de Vitória, Cris Samorini; a presidente da OAB-ES, Érica Neves e a assessora Jurídica da Federação Nacional das Operações Portuárias, Flávia Fardim na abertura da 3ª Conferência Internacional de Portos, que acontece em Vitória. Crédito: Divulgação

A Exposição Você é Única, idealizada pele empresário Dirceu Paigel, chega à 8ª edição. O projeto, atrelado à Campanha Outubro Rosa, envolve um ensaio fotográfico de mulheres pacientes em tratamento contra o câncer de mama e curadas. O ensaio, assinado pela fotógrafa Thuanny Louzada, acontece no dia 15 de setembro, segunda-feira, no salão do empresário, no Shopping Vitória. Nesta edição, 13 mulheres participam do projeto, numa parceria com o Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV), Afecc do Hospital Santa Rita e o Projeto Vida. A abertura da exposição será no dia 01 de outubro e segue até o dia 28, no segundo piso do Shopping Vitória, em frente à loja Riachuelo.

Em homenagem ao Outubro Rosa, a loja da Afecc está a todo vapor no segundo piso do Shopping Vitória. Teresa Bedran e Mary Helal integram o time de madrinhas que vestem a camisa da prevenção contra o câncer de mama. Na foto, Lea Penedo e Mariana Buaiz - diretora e vice-presidente da Afecc - com Mary Helal, Teresa Bedran, Renata Pimentel e Ana Clark, que também fazem parte da equipe diretora da Associação.

OUTUBRO ROSA

A presidente da Afecc, Marilucia Dalla, e a vice-presidente da entidade, Mariana Buaiz, se reuniram, nesta terça, com o governador Renato Casagrande para alinhar os detalhes da abertura oficial do Outubro Rosa 2025, marcada para 1 de Outubro, às 18h, em frente ao Palácio Anchieta, em Vitória. “A população pode esperar uma programação surpreendente, com momentos marcados por beleza, esperança e solidariedade que vão tocar corações e transformar a conscientização sobre o câncer de mama em um espetáculo de união e amor”, diz Marilucia. Na foto: o governador Renato Casagrande entre Mariana Buaiz e Marilucia Dalla, vice-presidente e presidente da Afecc-HSRC. Crédito: Adriano Zucolotto

As sócias e diretoras da De Martin Construtora, as irmãs Aline e Amanda De Martin, marcaram presença em mais uma edição do Conecta Imobi, o maior e principal ponto de encontro do mercado imobiliário da América Latina. O evento aconteceu nesta quarta e quinta-feira (3 e 4/9), no São Paulo Expo, um dos maiores e mais modernos centros de eventos da capital paulista. O tema escolhido para 2025. “Quem faz o futuro acontecer”, sintetizou o espírito da edição. O objetivo foi promover uma imersão nos desafios e oportunidades que moldam o presente, mas, sobretudo, antecipar os caminhos para o futuro. Foram dois dias de palestras, debates e networking, reunindo os principais players do setor para discutir tendências, tecnologia e inovação.

Educação financeira A head de ações comerciais da XP Empresas, Vivian Sesto, será a palestrante do evento de lançamento do Forttu Educa, programa da Forttu Investimentos voltado para unir educação financeira, bem-estar e eficiência nas empresas. O encontro acontece no próximo dia 11, às 18h, na Praia do Canto. Com foco em inovação e desenvolvimento corporativo, o projeto oferece workshops, palestras e ferramentas práticas para ajudar colaboradores e líderes a gerenciar melhor seus recursos, reduzir o estresse financeiro e aumentar a produtividade.

Festa A Discotopia, festa consagrada na cena eletrônica capixaba, apresenta para sua 13ª edição, a Discotopia: The Nightclub Edition. Inspirada nos tempos áureos da Disco e na atmosfera icônica do Studio 54, o evento promete uma imersão na essência da vida noturna e da música eletrônica. O local, até então mantido em segredo, foi finalmente revelado: a celebração acontecerá neste sábado, 13 de setembro, a partir das 21h, na Casa Lounge, localizada na Praia do Canto, em Vitória. A festa, que ao longo dos anos já recebeu atrações nacionais como Tropicals, Leo Janeiro, Fatnotronic e Millos Kaiser, reforça sua relevância no cenário da música eletrônica do Brasil e se consolida como um ecossistema cultural que fomenta a cena local capixaba.

Oficina de cinema O cinema ganha espaço também na prática no 7º FestCine Pedra Azul. No dia 25 de setembro, o Hotel Vista Azul será palco da Oficina de Cinema com Roney Villela e Vanessa Lynx, voltada a atores e interessados em aprofundar técnicas de interpretação diante das câmeras. A atividade gratuita será dividida em duas etapas: a preparação com uma metodologia exclusiva criada pela dupla de mentores, que trabalha reflexos, despojamento, atenção e confiança coletiva; e a prática para cinema, explorando graus de intensidade, minimalismo e gravação de cena. Villela, ator premiado com mais de 40 longas no currículo, e Vanessa, atriz e especialista em Comédia Dell’Arte (forma de teatro popular que surgiu na Itália ainda no século XV) com passagens pela França, Portugal e Itália, prometem uma experiência transformadora.

Tese aprovada A coordenadora do curso de Direito da FAESA, Sayury Otoni, está celebrando mais uma conquista. Ela acaba de tornar-se doutora com a aprovação de sua tese no Centro de Ensino Unificado de Brasília (CEUB). Sempre atuante na área do Direito voltada para o enfrentamento da violência de gênero, desenvolveu a pesquisa intitulada “Política Pública de Enfrentamento à Violência de Gênero na Proposta de uma Smart City: quo vadis, Vitória”, que apresenta uma reflexão inovadora sobre a integração de políticas de proteção às mulheres no contexto das cidades inteligentes, contribuindo para o fortalecimento da justiça social e da segurança pública.