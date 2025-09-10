Stephanie Lii apresenta "Hello Adele Tribute" em Vitória; veja fotos

A cantora Stephanie Lii e Débora Veronez: na noite de "Hello Adele Tribute", sábado (06), no Espaço Patrick Ribeiro. Crédito: Cloves Louzada
Show
O show “Hello Adele Tribute”, apresentado por Stephanie Lii, cantora gaúcha e fã de Adele, lotou o Espaço Patrick Ribeiro, no sábado (06). O espetáculo, criado em 2019, já realizou mais de 150 apresentações no Brasil e na Europa. “Hello Adele Tribute” é inpirada no show de Las Vegas, onde por duas horas o público tem a sensação de estar presente no Caesars Palace, em um show da cantora. Veja as fotos de Cloves Louzada.
BATIZADO
Liandra Zanette e Emerson Tononi e a irmã Alice Zanette Tononi celebraram o batizado de Bernardo Zanette Tononi, na Igreja do Carmo, em cerimônia presidida pelo Pe. Reuber Côgo Daltio. Crédito: Vanessa Pina
No Rio
Geórgia Mendonça, Gabriela Iamonde, Italla Monti, Solana Marianelli, Gianna Bastos, Carla Stein, Laila Nemer, Janaína Pimentel, Renata França e Josiane Alves partem nesta quarta-feira (10) para um tour de arte e conexões, no Rio de Janeiro. Durante os dias 10 e 11, o grupo vai explorar os principais pontos culturais da cidade, incluindo visitas à Casa Cor e ArtRio, além de uma passagem exclusiva pelo ateliê de Antônio Bokel. A viagem é idealizada por Marianne Assbu, em parceria com a Galeria Matias Brotas, Todeschini Vitória, OST e Europlan Turismo.
Corrida
Fabiano Pimentel, presidente da Unimed Federação Espírito Santo e Unimed Vitória, comanda os preparativos para a Corrida Unimed Circuito Vitória 2025. O evento, marcado para o dia 12 de outubro, na Praia de Camburi, promete ser um dos grandes encontros do calendário capixaba, reunindo saúde, esporte e qualidade de vida. A organização é da Premium Comunicação Integrada de Marketing.
Palestra
Valéria Gaurink Fundão, advogada capixaba referência em Direito Tributário/Previdenciário, vai ministrar palestra "A Revolução 4.0 e seus Impactos nas Contribuições Previdenciárias" no Congresso Nacional de Excelência em Prática Previdenciária, no dia 11, em São Paulo e, durante o 1º Seminário de Direito Previdenciário da ESA/RO, no dia 19, em Porto Velho.
Fórum
De 11 a 14 de setembro, Brasília sediará o 1º Fórum Brasileiro de Turismo Responsável. Com uma programação diversa e inclusiva, o Fórum reunirá mais de 400 pessoas, entre lideranças indígenas, empreendedores sociais, gestores públicos e especialistas do setor, para discutir o futuro do Turismo com base na diversidade, regeneração e responsabilidade. A Coppo Consultoria e Projetos apoia institucionalmente este evento. “A Coppo reconhece a importância desta iniciativa como um verdadeiro potencializador da transformação no Turismo brasileiro”, afirma Cássia Coppo, turismóloga e CEO da Coppo Consultoria e Projetos, primeira empresa capixaba a apoiar um evento neste segmento fora do Espírito Santo.
CAPIXABAS EM PARIS
Mirella Renon, Andréia Biccas, Marina Giuberti e Juliana Vervloet: encontro regado a vinhos na Divvino Paris. Crédito: Divulgação
Em comemoração aos três anos, o restaurante El Gitano, na Curva da Jurema, recebeu a exposição de peças de cerâmica artesanal do ateliê Ernane Batista. Um encontro de gastronomia e arte em um mesmo espaço.
ENCONTRO DE ESTRELAS
A humorista Luana Zucolotto e a nossa Lara Santana: encontro de milhões, na apresentação de Luana, em Vitória. Crédito: Cloves Louzada
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível