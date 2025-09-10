  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Stephanie Lii apresenta "Hello Adele Tribute" em Vitória; veja fotos

Vitória
Publicado em 10/09/2025 às 04h00
A cantora Stephanie Lii e Débora Veronez

A cantora Stephanie Lii e Débora Veronez: na noite de "Hello Adele Tribute", sábado (06), no Espaço Patrick Ribeiro. Crédito: Cloves Louzada

Show

O show “Hello Adele Tribute”, apresentado por Stephanie Lii, cantora gaúcha e fã de Adele, lotou o Espaço Patrick Ribeiro, no sábado (06). O espetáculo, criado em 2019, já realizou mais de 150 apresentações no Brasil e na Europa. “Hello Adele Tribute” é inpirada no show de Las Vegas, onde por duas horas o público tem a sensação de estar presente no Caesars Palace, em um show da cantora. Veja as fotos de Cloves Louzada.

BATIZADO 

Batizado de Bernardo Zanette Tononi, dia 31/08, na Igreja do Carmo, realizado pelo Pe. Reuber Côgo Daltio. Pais Liandra Zanette e Emerson Tononi. Irmã Alice Zanette Tononi.

Liandra Zanette e Emerson Tononi e a irmã Alice Zanette Tononi  celebraram o batizado de Bernardo Zanette Tononi, na Igreja do Carmo, em cerimônia presidida pelo Pe. Reuber Côgo Daltio. Crédito: Vanessa Pina

No Rio

Geórgia Mendonça,  Gabriela Iamonde,  Italla Monti, Solana Marianelli,   Gianna Bastos,  Carla Stein,  Laila Nemer, Janaína Pimentel,   Renata França e   Josiane Alves partem nesta quarta-feira (10) para um tour de arte e conexões, no Rio de Janeiro.  Durante os dias 10 e 11, o grupo vai explorar os principais pontos culturais da cidade, incluindo visitas à Casa Cor e ArtRio, além de uma passagem exclusiva pelo ateliê de Antônio Bokel.  A viagem é idealizada por Marianne Assbu, em parceria com a Galeria Matias Brotas, Todeschini Vitória, OST e Europlan Turismo.

Corrida

Fabiano Pimentel, presidente da Unimed Federação Espírito Santo e Unimed Vitória, comanda os preparativos para a Corrida Unimed Circuito Vitória 2025. O evento, marcado para o dia 12 de outubro, na Praia de Camburi, promete ser um dos grandes encontros do calendário capixaba, reunindo saúde, esporte e qualidade de vida. A organização é da Premium Comunicação Integrada de Marketing.

Palestra

Valéria Gaurink Fundão, advogada capixaba referência em Direito Tributário/Previdenciário, vai ministrar palestra "A Revolução 4.0 e seus Impactos nas Contribuições Previdenciárias" no Congresso Nacional de Excelência em Prática Previdenciária, no dia 11, em São Paulo e, durante o 1º Seminário de Direito Previdenciário da ESA/RO, no dia 19, em Porto Velho.

Fórum

De 11 a 14 de setembro, Brasília sediará o 1º Fórum Brasileiro de Turismo Responsável. Com uma programação diversa e inclusiva, o Fórum reunirá mais de 400 pessoas, entre lideranças indígenas, empreendedores sociais, gestores públicos e especialistas do setor, para discutir o futuro do Turismo com base na diversidade, regeneração e responsabilidade. A Coppo Consultoria e Projetos apoia institucionalmente este evento. “A Coppo reconhece a importância desta iniciativa como um verdadeiro potencializador da transformação no Turismo brasileiro”, afirma Cássia Coppo, turismóloga e CEO da Coppo Consultoria e Projetos, primeira empresa capixaba a apoiar um evento neste segmento fora do Espírito Santo.

CAPIXABAS EM PARIS

Mirella Renon, Andréia Biccas, Marina Giuberti e Juliana Vervloet

Mirella Renon, Andréia Biccas, Marina Giuberti e Juliana Vervloet: encontro regado a vinhos na Divvino Paris. Crédito: Divulgação

Cerâmicas de Ernane Batista . Divulgação
exposição

Em comemoração aos três anos, o restaurante El Gitano, na Curva da Jurema,  recebeu a exposição de peças de cerâmica artesanal do ateliê Ernane Batista. Um encontro de  gastronomia e arte em um mesmo espaço. 

ENCONTRO DE ESTRELAS

Luana Zucolotto e Lara Santana

A humorista Luana Zucolotto e a nossa Lara Santana: encontro de milhões, na apresentação de Luana, em Vitória. Crédito: Cloves Louzada

Este vídeo pode te interessar

Veja também

Tatiana Puppim, Lilia Mello, Roberta Girelli e Alline Passamani
Capixabas lançam primeiro vinho com jantar em Pedra Azul
José Luiz Altafim
José Luiz Altafim comemora aniversário com festa em Vila Velha
Mary Helal
Mary Helal celebra aniversário com almoço para amigas em Vitória

A Gazeta integra o

Saiba mais
Adele Casamento Festa de Aniversário Música Coluna Social Coluna Renata Rasseli
Viu algum erro?

Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível