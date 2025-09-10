Stephanie Lii apresenta "Hello Adele Tribute" em Vitória; veja fotos

O show “Hello Adele Tribute”, apresentado por Stephanie Lii, cantora gaúcha e fã de Adele, lotou o Espaço Patrick Ribeiro, no sábado (06). O espetáculo, criado em 2019, já realizou mais de 150 apresentações no Brasil e na Europa. “Hello Adele Tribute” é inpirada no show de Las Vegas, onde por duas horas o público tem a sensação de estar presente no Caesars Palace, em um show da cantora. Veja as fotos de Cloves Louzada.

BATIZADO

Liandra Zanette e Emerson Tononi e a irmã Alice Zanette Tononi celebraram o batizado de Bernardo Zanette Tononi, na Igreja do Carmo, em cerimônia presidida pelo Pe. Reuber Côgo Daltio. Crédito: Vanessa Pina

No Rio Geórgia Mendonça, Gabriela Iamonde, Italla Monti, Solana Marianelli, Gianna Bastos, Carla Stein, Laila Nemer, Janaína Pimentel, Renata França e Josiane Alves partem nesta quarta-feira (10) para um tour de arte e conexões, no Rio de Janeiro. Durante os dias 10 e 11, o grupo vai explorar os principais pontos culturais da cidade, incluindo visitas à Casa Cor e ArtRio, além de uma passagem exclusiva pelo ateliê de Antônio Bokel. A viagem é idealizada por Marianne Assbu, em parceria com a Galeria Matias Brotas, Todeschini Vitória, OST e Europlan Turismo.

Corrida Fabiano Pimentel, presidente da Unimed Federação Espírito Santo e Unimed Vitória, comanda os preparativos para a Corrida Unimed Circuito Vitória 2025. O evento, marcado para o dia 12 de outubro, na Praia de Camburi, promete ser um dos grandes encontros do calendário capixaba, reunindo saúde, esporte e qualidade de vida. A organização é da Premium Comunicação Integrada de Marketing.

Palestra Valéria Gaurink Fundão, advogada capixaba referência em Direito Tributário/Previdenciário, vai ministrar palestra "A Revolução 4.0 e seus Impactos nas Contribuições Previdenciárias" no Congresso Nacional de Excelência em Prática Previdenciária, no dia 11, em São Paulo e, durante o 1º Seminário de Direito Previdenciário da ESA/RO, no dia 19, em Porto Velho.