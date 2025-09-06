Mary Helal celebra aniversário com almoço para amigas em Vitória

Querida de RR, Mary Helal celebrou mais uma primavera cercada de amiga e muitas flores, nesta quinta-feira (04), no Restaurante Lareira Portuguesa, em Vitória. A decoração ficou a cargo de Ana Coelho e o bolo foi assinado por Evilazia Navarro. Sandra Fonseca e sua equipe comandaram o catering. E o cantor André Furlan colocou as meninas para cantar e dançar junto com a aniversariante. Veja as fotos de Camilla Baptistin

COQUETEL

Ivana Izoton, Nei e Cristina Puppim, Renato Abaurre e Glorinha, Inah Durão, Alline Passamani e Rodrigo Abelha, Luciana Storck, Bruna Sickert, Lu Lima e Max Vargas e Viviane Anselmé confirmaram presença no jantar de lançamento do primeiro vinho criado por Roberta Girelli e Tatiana Puppim, da Carpe Diem Vinhos, o Le Rêve. O evento será neste sábado (06), na Pousada Rabo do Lagarto, de Lília Mello, com jantar comandado pelo chef Hugo Grassi.

Cuiabá foi palco de mais uma edição do programa Conversa com o Judiciário, da Revista Justiça & Cidadania. O encontro reuniu os ministros do STJ Ricardo Villas Bôas Cueva e Paulo Dias de Moura Ribeiro para debater a Recuperação Judicial do Produtor Rural, tema de grande relevância para a economia brasileira. Entre os presentes, destaque para os advogados Felipe Finamore Simoni e Bruno Finamore Simoni, sócios do escritório Finamore Simoni Advogados, com 55 anos de reconhecimento, que acompanharam de perto as discussões.

Advocacia A advogada trabalhista e previdenciária Edilamara Rangel assumiu o comando da Associação Espírito-Santense dos Advogados Trabalhistas (Aesat) para o próximo biênio 2025-2027, após eleição com chapa única realizada nesta quinta-feira (04). A entidade busca fortalecer e valorizar a profissão, promovendo a defesa da classe trabalhadora e dos direitos trabalhistas.

Corrida A Javé Construtora engajada no incentivo ao esporte, promove o Porto Track&Field Experience Running, no Castle Hill Resort Residence, em Pedra Azul, no domingo, 04 de outubro,. As corridas são nas modalidades 5KM e 10KM.

Lançamento de livro Juarez Gustavo Soares convida para o lançamento do seu livro “Os Dois Everestes", no sábado (13), no estande de vendas do Reserva Vitória, na Enseada do Suá. A renda total da venda dos livros no dia do evento será destinada ao Instituto Ponte.

Fórum O coordenador do Núcleo de Estudos Raciais do Insper e colunista da Folha de São Paulo, Michael França, será um dos convidados da 3ª edição do Fórum IOB. Michael participará de painel sobre o tema Diversidade na prática. O fórum é beneficente e acontecerá em 24 de setembro, no Sebrae, em Vitória.