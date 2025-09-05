Carla Buaiz lança coleção de joias inspirada no símbolo do amor em Vitória

Capixaba disputa vaga para levar pesquisa ao espaço

O engenheiro de software Elliot Briant De Oliveira, naturalizado brasileiro e criado em Laranjeiras, na Serra, hoje mora nos EUA e está entre os candidatos de mais de 150 países que disputam uma vaga no foguete New Shepard, da Blue Origin, empresa de Jeff Bezos. Ele representa o Espírito Santo com um projeto que investiga os efeitos da microgravidade no corpo humano. Com passagens marcantes pela NASA e uma trajetória que mistura estudos nas áreas de saúde e tecnologia, Elliot carrega experiências internacionais e o orgulho de suas raízes simples. Filho de um caminhoneiro e de uma dona de salão de beleza, estudou no SESI Laranjeiras e cresceu curioso e determinado a transformar conhecimento em impacto real. “Cada voto é importante. Mais do que me ajudar, é uma forma de apoiar a ciência e mostrar que pessoas do Brasil e do nosso Estado também podem chegar longe, até mesmo ao espaço”, afirma Elliot.