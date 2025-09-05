  • Renata Rasseli
    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Carla Buaiz lança coleção de joias inspirada no símbolo do amor em Vitória

Vitória
Publicado em 05/09/2025 às 04h00
Isa Reis, Anginha Buaiz e Carla Buaiz

Isa Reis, Anginha Buaiz e Carla Buaiz: pré-lançamento da coleção Pulsar, em Vitória. Crédito: Veida Lopes

Pulsar

Carla Buaiz promoveu o pré-lançamento da Coleção “Pulsar”, que tem o coração como símbolo , e celebra o amor, fé e entusiasmo pela vida. A criação da nova coleção reflete não só o momento pessoal da designer, de reconexão com o feminino e com a maternidade, mas também uma visão mais ampla tendo a joia como manifesto de entrega, coragem e intensidade, valores que atravessam a vida de todos nós. Ao som clássico do harpista Dennys Serafim, o preview na Praia do Canto contou com oficinas de modelagem em argila conduzida pela ceramista Isa Reis, onde cada convidado fez o seu próprio coração. Veja as fotos.

QUERIDOS DE RR

Alexandre Luz, Leticia Finamore e Paulo Sergio Rabelo

Alexandre Luz, Leticia Finamore e Paulo Sergio Rabelo: em coquetel de arquitetos e designers em Vitória. Crédito: Cloves Louzada

Café com negócios

O Café de Negócios da ASES chega à sua 228ª edição com uma convidada de peso: Mônica Debbané, ícone da publicidade capixaba e chefe criativa da MP Publicidade. Sua palestra “Na era da Inteligência Artificial, marcas com alma nunca valeram tanto” promete inspirar empresários e profissionais ao destacar a importância de manter autenticidade e propósito em meio ao avanço tecnológico.

Sim-sim

O casamento de Yasmin Guerra Saib Abi-Habib e Davi Teixeira Poncio Vita será animado pela banda Evidance neste sábado, dia 6 de setembro, na Pousada Itamaraty, em Domingos Martins. Com um repertório animado, a banda promete fazer a festa! O cerimonial fica por conta de Mariah Arreguy.

Lançamento

 Ass empresárias Vanessa Galina e Camilla Salazar lançam o primeiro produto da marca Black Bird Nutrition, neste sábado (06),  das 8 às 11 hrs, no Tantra Beach Club. Trata-se do BBN SLIM, um suplemento inteligente de emagrecimento.

Direito criminal

A advogada criminalista Larah Brahim é a mais nova vice-presidente do Instituto de Garantias Penais (IGP). Mestranda em Criminologia pela USP, Larah Brahim terá papel importante na construção de um processo penal mais democrático e garantista.

O engenheiro de software Elliot Briant De Oliveira. Divulgação
Capixaba disputa vaga para levar pesquisa ao espaço

O engenheiro de software Elliot Briant De Oliveira, naturalizado brasileiro e criado em Laranjeiras, na Serra, hoje mora nos EUA e está entre os candidatos de mais de 150 países que disputam uma vaga no foguete New Shepard, da Blue Origin, empresa de Jeff Bezos. Ele representa o Espírito Santo com um projeto que investiga os efeitos da microgravidade no corpo humano. Com passagens marcantes pela NASA e uma trajetória que mistura estudos nas áreas de saúde e tecnologia, Elliot carrega experiências internacionais e o orgulho de suas raízes simples. Filho de um caminhoneiro e de uma dona de salão de beleza, estudou no SESI Laranjeiras e cresceu curioso e determinado a transformar conhecimento em impacto real. “Cada voto é importante. Mais do que me ajudar, é uma forma de apoiar a ciência e mostrar que pessoas do Brasil e do nosso Estado também podem chegar longe, até mesmo ao espaço”, afirma Elliot.

EM VILA VELHA

Carlos Marianelli, Olímpia e Gregório Repsold

O empresário Carlos Marianelli recebeu convidados na quarta-feira (3), para a apresentação da primeira fase da loja da Compose em Vila Velha, localizada  no Centro. Na foto: Carlos Marianelli, Olímpia e Gregório Repsold. Crédito: Cloves Louzada

