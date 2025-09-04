Exposição inédita com originais de Rembrandt vem a Vitória

“Rembrandt – O mestre da luz e da sombra”. Crédito: Divulgação

Vitória vai viver um momento histórico a partir de 15 de janeiro de 2026. A capital capixaba será a última etapa da exposição “Rembrandt – O mestre da luz e da sombra”, que traz ao Brasil 69 gravuras originais de Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669), considerado um dos maiores artistas de todos os tempos. A mostra segue até 01º de março de 2026, com entrada gratuita no Palácio Anchieta.



Rembrandt revolucionou a arte ao combinar uma técnica impecável com uma sensibilidade única para captar a psicologia e a humanidade de seus personagens, transformando cenas bíblicas, retratos e paisagens em narrativas vivas, cheias de emoção e profundidade. Seu domínio absoluto do claro-escuro, a ousadia de retratar emoções com realismo e sua confiança a ponto de assinar apenas pelo primeiro nome — como os maiores gênios da história — fizeram dele um artista inigualável. Nos últimos anos, esta exposição passou por países como Itália, Espanha, Estados Unidos, México, Belarus, China, Colômbia e Alemanha, entre outros.

O publicitário Álvaro Moura, responsável por trazer a exposição ao país, destaca a relevância da mostra para o Espírito Santo: “Vitória volta ao mapa da arte mundial ao receber um conjunto tão expressivo de obras de Rembrandt. É um marco que reconecta a cidade a grandes circuitos culturais internacionais e reafirma seu lugar como destino de arte e cultura de alta relevância”, afirma.

A escolha do Palácio Anchieta como palco da exposição reforça ainda mais esse simbolismo. Além de sua imponência histórica, o prédio abre suas portas para que capixabas e turistas tenham acesso a um dos maiores mestres da história da arte, numa experiência que une patrimônio, cultura e educação.

A organização da mostra no Brasil é da Premium Comunicação Integrada de Marketing. No Estado, a Premium já foi responsável por mostras importantes, como “Por Dentro da Mente de Leonardo da Vinci” (2009), “A Beleza na Escultura de Michelangelo” (2010), “Mestres Espanhóis” (2011), “Modigliani – Imagens de uma Vida” (2011), “Mestres Franceses” (2012), “Portinari na Coleção Castro Maya” (2013) e “Di Cavalcanti – De Flores e Amores” (2014), todas realizadas no Palácio Anchieta. Mais recentemente, em 2019, trouxe ao Brasil a exposição “Leonardo da Vinci – 500 anos de um gênio”, no Museu da Imagem e do Som de São Paulo, reafirmando sua vocação de conectar o público brasileiro às maiores referências da história da arte.

TOUR DE REMBRANDT

A mostra “Rembrandt – O mestre da luz e da sombra” será realizada entre setembro de 2025 e fevereiro de 2026 em três capitais brasileiras — Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória — todas com entrada gratuita.

No Rio de Janeiro, o Centro Cultural dos Correios, no coração da cidade, abre suas portas para receber a mostra de 24 de setembro a 9 de novembro. O prédio histórico, inaugurado em 1922, já é referência em grandes exposições e empresta sua imponência à chegada de Rembrandt ao país.

Belo Horizonte recebe a exposição em pleno fim de ano e férias escolares, de 20 de novembro a 5 de janeiro de 2026.

Por fim, em Vitória, o Palácio Anchieta, um dos edifícios históricos mais antigos em funcionamento no Brasil e sede do governo do Espírito Santo, encerra o ciclo da mostra de 15 de janeiro a 1º de março de 2026.

