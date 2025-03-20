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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja como foi o vernissage da exposição de Vilar no Palácio Anchieta

Publicado em
20 mar 2025 às 03:01
Erica Kunkel Varejão, Bernardo Enner, João Bosco, José Carlos Vilar, Fabricio Noronha, Virginia Casagrande, Mila Casagrande e Renato Casagrande
Erika Kunkel Varejão, Bernardo Enne, João Bosco, José Carlos Vilar, Fabricio Noronha, Virginia Casagrande, Mila Casagrande e Renato Casagrande Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem
O artista plástico capixaba José Carlos Vilar inaugurou sua nova exposição, "Lições de Escultura", nesta terça-feira (18), no Palácio Anchieta. Com curadoria de Agnaldo Farias, a mostra reúne cerca de 70 esculturas em aço, explorando diferentes dimensões e formas, no Espaço Cultural Palácio Anchieta. Algumas peças são monumentais, ultrapassando a escala humana; outras, menores, trazem um impacto mais intimista, mas igualmente expressivo.
A exposição, que segue até 22 de junho, é um projeto do Instituto Modus Vivendi, com gestão de Erika Kunkel, curadoria de Agnaldo Farias e patrocínio da ArcelorMittal, unidade Tubarão, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Espírito Santo (LICC). 
Recepcionado pelo governador Renato Casagrande e a primeira-dama Virgínia Casagrande, Vilar inaugurou a mostra falando da alegria e da gratidão por estar realizando uma mostra tão significativa. 
O evento contou com a presença de Fabrício Noronha, Secretário de Cultura do Estado do Espírito Santo; Agnaldo Farias, curador da exposição; João Bosco Reis da Silva, Diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal Aços Planos América Latina; Bernardo Enne Corrêa da Silva, Gerente Geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal Brasil, além de artistas, colecionadores  e familiares do artista. Veja a galeria de fotos e o vídeo. 

Vernissage de "Lições de Escultura", do artista José Carlos Vilar

EM BRASÍLIA 

Páscoa solidária

Eduarda Buaiz dá a largada para mais uma edição do curso de culinária infantil Mestre Kukinha, que está com as inscrições abertas para as primeiras turmas de 2025, com o tema Páscoa. Como já é tradição, o curso, que recebe o apoio do Instituto Americo Buaiz (IAB), realiza uma ação solidária, e os alimentos arrecadados durante a inscrição serão doados para o projeto Amor Solidário, de Viana.

Em Portugal

A artista plástica capixaba Ana Paula Castro está imersa na produção da obra de arte que ocupará a fachada do “Camillo, 25”, empreendimento da Invite Incorporadora, de Cecília Zon, em Lisboa, Portugal. A peça – um coração de dois metros de altura por 1,30 de largura - será toda confeccionada em aço e traz como conceito e inspiração a obra do escritor Camilo Castelo Branco, que dá nome à rua onde o empreendimento está localizado e ao próprio edifício, um dos últimos imóveis da arquitetura Art Nouveau da capital portuguesa que terá sua fachada preservada. Ana Paula, que tem avós portugueses, mergulhou na história de vida e na obra de Camilo para criar o projeto.

Na Bahia

Um time de mulheres empreendedoras embarca para a Bahia esta semana para participar do 1º Fórum da Mulher. O evento é promovido pela Rede Mulheres de Negócios (RMN) de Teixeira de Freitas, que tem a diretora Alana Figueiredo e a gestora de eventos Analu Ledo no comando. Na lista de confirmadas, as empresárias Martha Campos, Karis Roberta e Lídia Santos que participarão dos painéis de liderança, gestão de pessoas, saúde emocional  e empreendedorismo ao lado da mentora da RMN, Elayne Borel.

Na Itália

Em uma jornada de aprendizado e inspiração, a visagista Cy Magalhães se prepara para viajar nesta quinta-feira (20), para Bolonha, na Itália, a fim de visitar a badalada feira Cosmoprof.

CAFÉ DA MANHÃ

Murilo Saad Filho, Murilo Saad, Judite Ottoni e Carla Buaiz
Murilo Saad Filho, Murilo Saad, Judith Ottoni e Carla Buaiz: em café da manhã de lançamento de Vitraux, a nova coleção da designer inspirada na beleza e sofisticação dos vitrai Crédito: Sérgio Silva

Mês da Mulher

Iara Quaresma, promove no próximo dia 29 de março, no Comfort Suítes, em Vitória, o evento “Posicionadas”. Exclusivamente para mulheres que buscam fortalecer seu posicionamento para liderar com confiança sua vida, sua família e seus negócios, serão cerca de 10 horas de programação com palestras e dinâmicas, além de material inédito e exclusivo com ensinamentos valiosos da profissional.

Assembleia geral

O presidente da Sicredi Serrana, Marcos André Balbinot, e a vice-presidente, Samara Bereti, recebem os associados para a Assembleia Geral especial de 40 anos da cooperativa nesta quinta-feira, 20 de março, às 20h. Em formato virtual, a assembleia promoverá a troca de experiências entre os associados do Espírito Santo e do Rio Grande Sul, onde fica a sede da cooperativa, e sorteará 48 viagens com direito a acompanhante.

Na Praia do Canto

Quem passa pela charmosa esquina da Aleixo Netto já pode conferir a imponente loja-conceito das Óticas Paris, que acaba de passar por uma modernização. Localizada no coração da Praia do Canto, em meio às principais marcas de alto padrão do Estado, a unidade reflete o compromisso da rede — há 45 anos no mercado — com a inovação e a melhoria contínua. Com um design mais clean e contemporâneo, a loja foi pensada para oferecer um ambiente mais iluminado, tecnológico e interativo, permitindo maior conexão dos clientes com os produtos, que são de alta qualidade das principais grifes internacionais. A nova vitrine, ampla e sofisticada, reforça esse conceito. À frente do grupo, os diretores Getulio Gomes de Azevedo e Ana Luiza Azevedo viajam constantemente à Europa, berço do mercado óptico, em busca das últimas inovações para garantir sofisticação e exclusividade aos clientes das 11 lojas e e-commerce da Paris.

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