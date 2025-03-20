Veja como foi o vernissage da exposição de Vilar no Palácio Anchieta

Quem passa pela charmosa esquina da Aleixo Netto já pode conferir a imponente loja-conceito das Óticas Paris, que acaba de passar por uma modernização. Localizada no coração da Praia do Canto, em meio às principais marcas de alto padrão do Estado, a unidade reflete o compromisso da rede — há 45 anos no mercado — com a inovação e a melhoria contínua. Com um design mais clean e contemporâneo, a loja foi pensada para oferecer um ambiente mais iluminado, tecnológico e interativo, permitindo maior conexão dos clientes com os produtos, que são de alta qualidade das principais grifes internacionais. A nova vitrine, ampla e sofisticada, reforça esse conceito. À frente do grupo, os diretores Getulio Gomes de Azevedo e Ana Luiza Azevedo viajam constantemente à Europa, berço do mercado óptico, em busca das últimas inovações para garantir sofisticação e exclusividade aos clientes das 11 lojas e e-commerce da Paris.