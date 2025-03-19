Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Yedda Baião Tavares celebra aniversário com amigas em Vitória

Publicado em
19 mar 2025 às 03:00
Yedda Tavares
Yedda Tavares comemorou idade nova com a família e amigas, na Casa Chocolateria Crédito: Camilla Baptistin

Viva, Yeddinha!

Querida de RR, Yedda Baião Tavares comemorou idade nova na sexta-feira (14), na Casa Chocolateria, em Santa Lúcia. A decoração foi assinada por Ana Coelho. Os  doces e a  maquete do bolo foram de de Nájla Carone. DJ Babaloo comandou a pista. Veja as fotos de Camilla Baptistin.

ALMOÇO HARMONIZADO 

Silvestre Tavares, Jean-Pascal Lacaze, Leonardo Dantas e Hildebrando Lacerda
Silvestre Tavares, o enólogo Jean-Pascal Lacaze, Leonardo Dantas e Hildebrando Lacerda: pratos assinados pelo chef Andrés Cervini com vinhos chilenos premium do Domus Aurea e Penaloen Crédito: Renata Rasseli

LANÇAMENTO

Flavinha Mendonça e Lígia Ferrari
Flavinha Mendonça e Lígia Ferrari: no lançamento do Ferrari Buffet, em Vitória Crédito: Cloves Louzada e Manu Maia

Concerto

Vitória recebe o show “Choros, Valsas e Outros Lirismos Brasileiros”, com a pianista Heloísa Fernandes e o flautista Toninho Carrasqueira   As apresentações, com entrada gratuita, serão realizadas nos dias 19 e 20 de março, no Auditório do Ciretran, no Centro de Vitória.   O espetáculo musical inédito é a última apresentação da turnê, que já passou por outras cinco capitais brasileiras. No repertório dos concertos, composições próprias e homenagens a grandes mestres da música nacional, como Pixinguinha, Moacir Santos, Hermeto Pascoal e Radamés Gnattali.

Exposição

A exposição do escultor Vilar,  "Lições de Escultura",  inaugurada nesta terça-feira (18),  no Palácio Anchieta, reúne uma equipe técnica de peso. A mostra tem fotografia do Victor Nogueira, design gráfico de Taiza Ammar, projeto expográfico de Fabrício Coradello, iluminação expográfica de Vitor Lorenção e curadoria de conteúdos educativa de Neusa Mendes. 

Mês da Mulher

No dia 26 de março (quarta-feira), às 8h30, a Casa do Empresário será palco da 4ª edição do Encontro Ases Mulher, evento que reúne empreendedoras para debater temas essenciais para o sucesso profissional e pessoal. Nesta edição, o painel terá como tema "A relação do bem-estar e autocuidado com o sucesso e produtividade do seu negócio", trazendo dicas sobre como hábitos saudáveis impactam diretamente a performance empresarial. Participam do debate Patricia Klimpel, educadora física; Marcela Calazans, psicóloga; e Niassa Linea, nutricionista.

FESTA

Erika Okuma, Rachel Pires e Lorena Hombre
Erika Okuma, Rachel Pires e Lorena Hombre: em coquetel badalado na cidade Crédito: Cloves Louzada e Manu Maia

Poder das cores

Além de transformar os ambientes, as cores têm o poder de influenciar diretamente em nossas emoções. É por isso que uma casa colorida pode fazer toda a diferença na vida de quem mora nela! Para trazer mais cor para o dia a dia dos capixabas, o empresário Vinicius Ventorim promove nesta quinta-feira (20) mais uma edição do evento Tendências de Cores da Politintas. O encontro reúne cerca de 200 profissionais de arquitetura, decoração e design de interiores para discutir as principais tendências de cores e o impacto que elas podem ter em diferentes ambientes, como residências, escritórios, comércios e restaurantes.

Na Serra

A Bluzz segue expandindo sua presença na Grande Vitória, consolidando-se como uma operadora de saúde inovadora e acessível. Após o sucesso da sua primeira clínica na Capital, a operadora escolheu a Serra para receber sua segunda unidade, prevista para o primeiro semestre deste ano. A decisão foi estratégica, considerando o crescimento populacional da região e a necessidade de um modelo de atendimento que ofereça mais prevenção, cuidado contínuo e proximidade com os pacientes. A Bluzz se diferencia das operadoras tradicionais ao oferecer um modelo baseado no cuidado integrado à saúde. Em vez de focar apenas em consultas pontuais, a operadora - que tem como CEO e médico Márcio Almeida - investe no monitoramento contínuo dos pacientes, garantindo que recebam o acompanhamento necessário antes que qualquer problema de saúde se agrave.

COQUETEL 

Sérgio e Raigna Vasconcelos
Sérgio e Raigna Vasconcelos: na pista de dança do Ferrari Eventos  Crédito: Cloves Louzada

Veja Também

Lucimar Soares celebra 48 anos com festa na Pedra Azul

Confraria das Onças celebra ressaca de carnaval 2025 em Vitória

Valdecir Torezani celebra 72 anos com festão em Vila Velha

