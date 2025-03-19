Yedda Baião Tavares celebra aniversário com amigas em Vitória

Vitória recebe o show “Choros, Valsas e Outros Lirismos Brasileiros”, com a pianista Heloísa Fernandes e o flautista Toninho Carrasqueira
As apresentações, com entrada gratuita, serão realizadas nos dias 19 e 20 de março, no Auditório do Ciretran, no Centro de Vitória.
O espetáculo musical inédito é a última apresentação da turnê, que já passou por outras cinco capitais brasileiras. No repertório dos concertos, composições próprias e homenagens a grandes mestres da música nacional, como Pixinguinha, Moacir Santos, Hermeto Pascoal e Radamés Gnattali.