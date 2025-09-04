Associação da Praia do Canto realiza evento cultural e gastronômico

O presidente da Câmara de Comércio Brasil-China e vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil-Vietnã Carlos Eiras, junto com a empresária capixaba diretora da Câmara de Comércio Brasil-China, Cintia Dutra, estiveram com o ministro conselheiro da Embaixada da China no Brasil, Li Qi. Na oportunidade, eles entregaram em mãos o convite para a 1ª Feira Internacional do Café Conilon (FICC), que será realizada entre os dias 27 e 29 de novembro, em Jaguaré, Norte do Espírito Santo. A FICC vai impulsionar o turismo e projetar o Espírito Santo — líder nacional e responsável por 70% da produção do conilon no Brasil — para o mercado internacional, no ano em que o Estado registra safra recorde de mais de 13 milhões de sacas. Crédito: Câmara de Comércio Brasil-China