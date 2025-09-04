Associação da Praia do Canto realiza evento cultural e gastronômico

O Na Calçada vai movimentar a esquina da Aleixo Neto com a Chapot Presvot, na Praia do Canto. Crédito: Vitor Jubini
Michele Carasso está à frente de mais um evento que vai movimentar a Praia do Canto, no próximo dia 11 de setembro. Trata-se do jantar português Na Calçada, em parceria com o Lavinas, com direito a entrada, prato principal e sobremesa. O menu será servido em mesinhas na calçada com música ao vivo e ambiente gostoso para juntar os amigos, na esquina das ruas Rua Aleixo Netto e Rua Chapot Presvot.
BRASIL-CHINA
O presidente da Câmara de Comércio Brasil-China e vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil-Vietnã Carlos Eiras, junto com a empresária capixaba diretora da Câmara de Comércio Brasil-China, Cintia Dutra, estiveram com o ministro conselheiro da Embaixada da China no Brasil, Li Qi. Na oportunidade, eles entregaram em mãos o convite para a 1ª Feira Internacional do Café Conilon (FICC), que será realizada entre os dias 27 e 29 de novembro, em Jaguaré, Norte do Espírito Santo. A FICC vai impulsionar o turismo e projetar o Espírito Santo — líder nacional e responsável por 70% da produção do conilon no Brasil — para o mercado internacional, no ano em que o Estado registra safra recorde de mais de 13 milhões de sacas. Crédito: Câmara de Comércio Brasil-China
Moda
Fernanda Caliari recebe Andrea Marques, no próximo dia 10 de setembro, em sua La Basseti, na Praia do Canto.
Beauty
Michelly Nascimento convida para a inauguração do seu estúdio de beleza, no dia 18 de setembro, no RS Trade Center, na Praia do Canto.
ENCONTRO
A secretária de Estado das Mulheres do Espírito Santo, Jacqueline Moraes, recebeu a filósofa e escritora Djamila Ribeiro, uma das vozes mais influentes do pensamento contemporâneo sobre feminismo e questões raciais no Brasil, em Vitória. Durante a conversa, Jacqueline convidou Djamila para participar do lançamento do Atlas da Mulher Capixaba, previsto para março de 2026. O Atlas promete ser um marco histórico na formulação de políticas públicas voltadas para as mulheres, reunindo dados, diagnósticos e caminhos para ampliar direitos e oportunidades. Crédito: Divulgação
Na Serra
No dia 21 de setembro, das 10h às 16h, o Steffen Centro de Eventos realiza a Churrascada Gaúcha com alcatra, maminha, cordeiro no rolete, ancho e a famosa costela gaúcha do Steffen preparada no fogo de chão. No comando da música, Donato Fontana, Tchê Brasil, Os Santannas e as duplas Erick & Eduardo e Zé Felipe & Romário.
Em Santa Teresa
Berço da colonização italiana no Brasil, Santa Teresa será o próximo destino de Rodrigo CX. Lá, o cantor apresentará uma mistura de bossa-nova com reggae, músicas autorais e grandes clássicos. A agenda está confirmada para este sábado, dia 6, às 20h, na Toca do Rota, da Rua do Lazer, no município da região serrana do ES.
ALMOÇO
Suellen Mauro, Flávia Abaurre e Tatiana Coutinho: no almoço do Top Club, que reuniu arquitetos, designers e lojistas para um almoço especial no Daju Bistrô, em Vitória. Crédito: Arthur Dalla / MK3
Beto Yunes, CTIO Globalsys, e Antônio Camilo, Diretor de Inovação e Mercado do Grupo Tommasi, no GlobalDay, evento que reuniu clientes e parceiros para uma imersão em torno da ferramenta Gnexum, da Globalsys, utilizada e desenvolvida pela empresa como solução estratégica de transformação digital.
COMUNICAÇÃO
A pró-reitora da FAESA, Carla Letícia Alvarenga Leite, e a diretora da FAESA Daniela Theodoro na solenidade de abertura do 48º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Intercom 2025, sediado pela FAESA Centro Universitário, que aconteceu nesta quarta-feira 3 de setembro, no Teatro SESC Glória, reunindo autoridades, pesquisadores e estudantes de todo o país. Maior evento acadêmico da área na América Latina, o congresso acontece até a próxima sexta, dia 5, e reúne cerca de 2.500 participantes, consolidando o Espírito Santo como referência nacional em comunicação e inovação acadêmica. Crédito: Divulgação
