Marcella Scaramella e Ramon Alves dizem sim-sim em Viana; veja fotos

Marcella Scaramella e Ramon Alves disseram sim-sim no sábado (30), com as bênçãos do Pastor Martinho Lutero, no Recanto dos Lagos, em Viana . Crédito: Merigueti Fotografia

Sob as bênçãos dos pais Eliene Scaramella e Jonny Scaramella, Mara Campos e Ademar Rodrigues, Marcella Scaramella e Ramon Alves disseram sim-sim neste sábado (30), no Recanto dos Lagos, em Viana. A celebração foi conduzida pelo Pastor Martinho Lutero, da Igreja Missão Praia da Costa. As sobrinhas do casal Isabelle e Alice emocionaram os convidados quando cantaram “Promessas que não têm fim” no momento da entrada das alianças A decoração ficou a cargo de Patrícia Silva. O DJ Filipe Leal ferveu a pista e o cantor Leozinho comandou o pagode dos noivos. Veja as fotos de Merigueti Fotografia.

LANÇAMENTO DE LIVRO

O empresário Luiz Carlos Menezes reuniu familiares, amigos e parceiros de trabalho em torno do lançamento de seu terceiro livro, “Vida em Movimento”, no Lareira Up. Na publicação, ele brinda os leitores com um conteúdo instigante, curioso e emocionante, onde relembra os bons momentos, as alegrias e, também, as dificuldades ocorridas na sua infância, na vida escolar, no trabalho, nas viagens, nos eventos familiares, entre outras conquistas. Na foto: o autor com Café Lindenberg. Crédito: Bruno Menezes

Em São Paulo Karina Mazzini e Rubia Galvão participaram, na última sexta-feira (29), de um treinamento para gestores e auxiliares de negócios dermatológicos em São Paulo. O treinamento fez parte do evento Body on Top 2025, o maior evento de terapias médicas corporais do Brasil, que este ano ocorreu no luxuoso hotel Unique, na capital paulista.

Em Pedra Azul A artista plástica carioca Patricia Secco, reconhecida internacionalmente por suas obras que dialogam com a natureza, a sensibilidade e a essência humana, é presença confirmada no 7º FestCine Pedra Azul, de 24 a 27 de setembro, nas montanhas capixabas. Sócia do festival, além de participar ativamente da programação, Patricia também vai expor uma criação inédita feita para esta edição: uma escultura em tamanho real de um homem, confeccionada em arame.

Joias A designer de joias Carla Buaiz anuncia a coleção “Pulsar”. Mais do que uma homenagem simbólica, a nova coleção da designer é um manifesto emocional. O coração surge em sua forma real: o órgão vivo, com sua anatomia complexa e beleza orgânica. Será nesta terça-feira (2), no ateliê da Praia do Canto.

Nova coleção Andrea de Pinho convida para o lançamento da sua nova coleção Fluorita, encontro entre a geometria e a imperfeição da matéria, em acessórios. Será na quarta-feira (03), no Shopping Triângulo.