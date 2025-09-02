Marcella Scaramella e Ramon Alves dizem sim-sim em Viana; veja fotos

Marcella Scaramella e Ramon Alves disseram sim-sim no sábado (30), com as bênçãos do Pastor Martinho Lutero, no Recanto dos Lagos, em Viana . Crédito: Merigueti Fotografia
Marcella & Ramon
Sob as bênçãos dos pais Eliene Scaramella e Jonny Scaramella, Mara Campos e Ademar Rodrigues, Marcella Scaramella e Ramon Alves disseram sim-sim neste sábado (30), no Recanto dos Lagos, em Viana. A celebração foi conduzida pelo Pastor Martinho Lutero, da Igreja Missão Praia da Costa. As sobrinhas do casal Isabelle e Alice emocionaram os convidados quando cantaram “Promessas que não têm fim” no momento da entrada das alianças A decoração ficou a cargo de Patrícia Silva. O DJ Filipe Leal ferveu a pista e o cantor Leozinho comandou o pagode dos noivos. Veja as fotos de Merigueti Fotografia.
LANÇAMENTO DE LIVRO
O empresário Luiz Carlos Menezes reuniu familiares, amigos e parceiros de trabalho em torno do lançamento de seu terceiro livro, “Vida em Movimento”, no Lareira Up. Na publicação, ele brinda os leitores com um conteúdo instigante, curioso e emocionante, onde relembra os bons momentos, as alegrias e, também, as dificuldades ocorridas na sua infância, na vida escolar, no trabalho, nas viagens, nos eventos familiares, entre outras conquistas. Na foto: o autor com Café Lindenberg. Crédito: Bruno Menezes
Em São Paulo
Karina Mazzini e Rubia Galvão participaram, na última sexta-feira (29), de um treinamento para gestores e auxiliares de negócios dermatológicos em São Paulo. O treinamento fez parte do evento Body on Top 2025, o maior evento de terapias médicas corporais do Brasil, que este ano ocorreu no luxuoso hotel Unique, na capital paulista.
Em Pedra Azul
A artista plástica carioca Patricia Secco, reconhecida internacionalmente por suas obras que dialogam com a natureza, a sensibilidade e a essência humana, é presença confirmada no 7º FestCine Pedra Azul, de 24 a 27 de setembro, nas montanhas capixabas. Sócia do festival, além de participar ativamente da programação, Patricia também vai expor uma criação inédita feita para esta edição: uma escultura em tamanho real de um homem, confeccionada em arame.
Joias
A designer de joias Carla Buaiz anuncia a coleção “Pulsar”. Mais do que uma homenagem simbólica, a nova coleção da designer é um manifesto emocional. O coração surge em sua forma real: o órgão vivo, com sua anatomia complexa e beleza orgânica. Será nesta terça-feira (2), no ateliê da Praia do Canto.
Nova coleção
Andrea de Pinho convida para o lançamento da sua nova coleção Fluorita, encontro entre a geometria e a imperfeição da matéria, em acessórios. Será na quarta-feira (03), no Shopping Triângulo.
Moda
Martha Paiva e Melyssa Viana convidam para o lançamento das novas coleções das marcas La Prairie e Rocio Canvas, nesta quarta-feira ()3), na Aleixo Netto, Praia do Canto.
MERCADO IMOBILIÁRIO
Kleverson Passos recebeu convidados na quinta-feira (28), no Le Buffet Lounge, em Vitória, para apresentação do Daslu Residences São Paulo, o primeiro residencial assinado pela Daslu, da incorporadora e construtora Mitre Realty. Na foto: Kleverson com o empresário Renan Chieppe. Crédito: Cloves Louzada
[10:12, 27/08/2025] Andre Hees: O empresário José Carlos Buffon Jr. marcou presença no lançamento do ParkLog BR/ES, o maior investimento em infraestrutura da história do Espírito Santo, realizado em Aracruz. O projeto, que abrange outros nove municípios, prevê aportes públicos e privados de mais de R$ 12,3 bilhões e promete reposicionar o Estado como referência logística nacional e internacional. Na ocasião, Buffon Jr. participou de bate-papo estratégico com Alessandro Cassasi, presidente do IBEF, e Rogério Salume, Secretário de Desenvolvimento do Estado.
EM ITAÚNAS
Kamilla e Antônio Benjamim receberam, na charmosa pousada Ka 347, em Itaúnas, o Chef Tom Timoneiro na 8ª edição do Festival de Frutos do Mar. No saboroso evento, os participantes desfrutaram de uma experiência gastronômica de alto nível, com direito a menu que inclui lagosta, camarão VG e badejo, preparados com ingredientes frescos e saborosos, servidos à beira da piscina. Crédito: Divulgação
Parabéns pra você!
José Luiz Altafim convida para sua festa de aniversário de 62 anos, nesta quarta-feira (03), na Casa Brandão Lounge, em Vila Velha.
Galeria de arte
Uma campanha que transforma o mobiliário urbano de Vitória em uma verdadeira galeria a céu aberto está sendo lançada pela Maely Mídia OOH e Kallas Mídia OOH. Em parceria com o Urban - movimento global que incentiva o desenho de observação em tempo real -, a ação leva obras de 11 artistas locais, adeptos da prática, para 33 abrigos de ônibus, valorizando a cultura capixaba e destacando monumentos que fazem parte do patrimônio do Estado. Quem passar pelos pontos, já pode apreciar obras de artistas como Adriano Segantini, Alfredo Tessinari e Clovis Aquino.
Congresso
A 2ª edição do Congresso Brasileiro Médico Jurídico da Saúde, que contará com a presença de ministros do STF e TSE, além de autoridades estaduais e nacionais., será realizado de 3 e 5 desetembro, no Centro de Convenções de Vitória. O encontro promete discutir temas sobre como a sustentabilidade dos planos de saúde, a judicialização e o impacto das decisões judiciais no sistema público.
ANIVERSÁRIO
Vitor Hugo Braga Jr, a aniversariante Raquel Queiroz Braga, Kamila Zamprogno e Carlos Henrique: celebrando 50 anos!. Crédito: Joygrafias
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível