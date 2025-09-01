Arquiteta do ES assume diretoria da Bienal de Arquitetura Brasileira

Rita Rocio Tristão. Crédito: Mônica Zorzanelli

A arquiteta capixaba Rita Tristão assume a diretoria de arquitetura da Bienal de Arquitetura Brasileira (BAB), mostra inédita que terá sua primeira edição em 2026, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.



Ex-CEO da CasaCor ES e com mais de 30 anos de atuação no Espírito Santo e reconhecimento nacional, Rita traz sua experiência em arquitetura, design e gestão de projetos para esta mostra, que busca aproximar a arquitetura do público e valorizar a conexão entre profissionais e visitantes.

Inspirada na Bienal de Veneza, a BAB adota o princípio de ensinar pela comparação, reunindo diferentes linguagens, estilos e abordagens projetuais. Assim como o evento italiano valoriza a representatividade de países, a BAB propõe que essa diversidade se traduza na representatividade dos estados brasileiros, apresentando projetos que reflitam as múltiplas identidades culturais e arquitetônicas do país.

Com curadoria plural e linguagem acessível, a BAB nasce para promover a cultura da arquitetura brasileira como algo acessível, relevante e necessário ao cotidiano. Além de valorizar talentos e fortalecer a indústria nacional, o evento oferecerá experiências imersivas que conectam profissionais, marcas e visitantes, estimulando o consumo consciente de projetos e produtos de design e mostrando, na prática, o impacto de uma arquitetura bem-feita nos espaços de convivência.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais