Veja como foi a festa de inauguração de novo gastrobar na Mata da Praia

Os irmãos Caio e Caique Miranda Simões receberam convidados em seu novo gastrobar Cuco, na Mata da Praia. Crédito: Arthur Louzada
Opening
Tem novo hotspot gastronômico em Vitória. É o Cuco Gastrobar que abriu as portas na Mata da Praia, dos irmãos Caio e Caique Miranda Simões. A casa chama atenção pela varandinha cheia de charme com cadeiras de praia, mesas baixas e uma iluminação intimista. Os irmãos receberam convidados para a inauguração oficial e apresentar um pouco do conceito da casa e do cardápio que traz referências culturais e ingredientes pouco óbvios que vai de lulinhas com gochujang, nata e bacon; Yakitori que é espetinho de camarão no estilo japonês com farofa cítrica e aioli de bisque; crudo de carne de sol com mayo de manteiga de garrafa; entre outros pratos como sanduíche de língua de boi, tiradito baiano e muito mais. A carta de drinques autoral também é outro destaque da casa, Veja as fotos de Arthur Louzada
NOITE DE VINHOS
Presidente da extinta Sociedade dos Amigos do Vinho do ES (Soaves) e idealizador do Encontro Internacional do Vinho em Pedra Azul, Dr. Roberto Serpa recebeu o jornalista especialista em vinhos Marcelo Copello para uma noite de vinhos e memórias do icônico evento de vinho capixaba, na quarta-feira (27), no Wine Vix. A noite contou com a presença de José Roberto Podestá, Jesse Tabachi e Marcelo Netto, que faziam parte da diretoria da Soaves. Entre os vinhos da noite, o Châteuau Maucaillou 1982, um Bordeaux de 1982. Crédito: Renata Rasseli
As novas peças da ATTRI Decor, marca de Jamile Pena e Natália Aliani, que trabalha com quartzitos naturais estão expostas na Eight, na Praia do Canto. Elas receberam clientes em parceria com Camila Sarmento, que apresentou uma mesa e como receber de forma especial, em evento realizado na tarde de quarta-feira (27). Entre as presentes, estavam Lara Brotas, Brunela Sgaria, Karina Demoner e Silvana Sarmento, Gisele Lorenzoni, entre outras. Jamile e Natália destacam que estarão com uma pop-up Store da ATTRI na Eight, durante o mês de setembro
EDUCAÇÃO
Geraldo Diório, Moacir Lellis, Roberta Bonelli, Eustáquio de Castro, reitor da Ufes, e Orlando Caliman: no 13º Congresso Educacional das Escolas Particulares do Espírito Santo, realizado pelo Sinepe/ES. Crédito: Jefferson Rocio
Piero, Marilande, Enrico e Fábio Ruschi; na inauguração do Memorial Augusto Ruschi, em Santa Teresa. O espaço conta a história do biólogo, por meio de pesquisas do seu filho Piero Angeli Ruschi.
OUTUBRO ROSA
Beatriz Zandonade, Marilucia Dalla, Marcos Ayres, Graziella Veloso e Franco Medeiros: diretoria da Afecc e do Hospital Santa Rita reunida durante inauguração da loja do Outubro Rosa 2025 no Shopping Vitória . Crédito: Afecc/Divulgação
Em Linhares
A operadora de saúde Bluzz vai completar um ano de atuação no Espírito Santo e já comemora expansão. Após inaugurar unidades na Serra e anunciar novas em Vila Velha e Cariacica, a empresa, liderada pelo médico Dr. Marcio Almeida, confirma sua chegada a Linhares, um dos polos industriais mais importantes do estado.
Mercado imobiliário
A primeira edição do Imobcafé - Café de Negócio do Mercado Imobiliário, promovida pelas advogadas Christina Magalhães, Samira Queiroz e Cristina Steiner, acontece no dia 4 de setembro, na Advocacia MQS, em Vila Velha. O evento é uma oportunidade para corretores de imóveis, arquitetos e empresários do ramo imobiliário se conectarem e fortalecerem suas redes de contatos.
Saúde e bem-estar
Kelly Andrade, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo (CAAES), convida toda a advocacia capixaba para participar do Acelera CAAES no Moreno, um evento gratuito que reúne trilha animada, saúde e bem-estar. Além de subida guiada, haverá café da manhã e sorteio de brindes. Tudo isso com a vista perfeita que o Morro do Moreno pode proporcionar. Será no dia 20 de setembro, às 7h
Imagem
Daiani Lavino, presidente da CDL Jovem Vitória, anuncia que, em setembro, o Encontro Mensal da entidade promete transformar a forma como os empreendedores enxergam a si mesmos e suas marcas. É que no próximo dia 3, às 18h30, o Plenário CDL Vitória recebe a palestra “Imagem que conquista: como criar uma marca pessoal forte e aumentar sua autoridade”, com a especialista em Posicionamento Renata Cani. A empresária, consultora e mentora tem ajudado profissionais e negócios a se destacarem com autenticidade e impacto. O evento é para membros e há vagas limitadas para o público em geral, mediante inscrição.
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível