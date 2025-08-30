Veja como foi a festa de inauguração de novo gastrobar na Mata da Praia

Tem novo hotspot gastronômico em Vitória. É o Cuco Gastrobar que abriu as portas na Mata da Praia, dos irmãos Caio e Caique Miranda Simões. A casa chama atenção pela varandinha cheia de charme com cadeiras de praia, mesas baixas e uma iluminação intimista. Os irmãos receberam convidados para a inauguração oficial e apresentar um pouco do conceito da casa e do cardápio que traz referências culturais e ingredientes pouco óbvios que vai de lulinhas com gochujang, nata e bacon; Yakitori que é espetinho de camarão no estilo japonês com farofa cítrica e aioli de bisque; crudo de carne de sol com mayo de manteiga de garrafa; entre outros pratos como sanduíche de língua de boi, tiradito baiano e muito mais. A carta de drinques autoral também é outro destaque da casa, Veja as fotos de Arthur Louzada